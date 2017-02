Troja i ledning när vi går in på Upploppssträckan!

Ja det är bara sju matcher kvar av Allettan södra för denna säsong. Först ut på detta upplopp är för Trojas del Mariestad borta.

Troja har liksom övriga lag i Allettan södra sju matcher kvar att spela. För Trojas del handlar det om Mariestad b, Lindlöven h, Borlänge b, Kallinge h, Kumla h, Krstd b och Nybro h.Troja har fortsatt ledningen i tabellen med 29p och 48-16 (+32). Skuggar gör också fortsatt Krstd med 26p 48-18 (+30). Det är alltså enormt tajt lag dessa lag emellan. En hel del talar för att lagen fortsätter ta sina poäng mot lagen 3-10 i tabellen och att matchen i Krstd blir avgörande för vilket lag som tar förstaplatsen och får spela Allettanfinal. Tvåan i serien kommer också få en bra väg mot kvalserien då det laget mest troligt kommer bli näst högst rankat i playoff (bara förloraren från Allettanfinalen före). Det ger fördel i att välja först i PO2 och näst först i PO3, dessutom hemmaplansfördel hela vägen. Hemmaplan har visat sig vara en stor fördel i matchserier som går till tre matcher. Anledningen till att tvåan i Allettan södra har stor chans få rank 2 är att norra Allettan är jämnare än den södra. Ettan och tvåan där just nu Huddinge och Visby har 26p, en match mer spelad och betydligt sämre målskillnad än Troja och Krstd.I hockeyallsvenskan ser det rätt klart ut att SSK tvingas kvalspela ytterligare en gång och SSK ser denna säsong rätt klena ut. Lite samma som när laget åkte ner för två säsonger sedan. Laget hade troligen behövt vara kvar i ettan något år för att komma starkare tillbaka. Nu blev det bara ett år av förödmjukelse i HA och kanske ner till ettan direkt, risken finns. Ett annat lag i kris är Löven som är riktigt illa ute i botten av tabellen. Löven ligger näst sist och har två poäng upp till VIK precis ovanför strecket. De i sig kan ju ses som ett problem men Västerås har dessutom två matcher färre spelade! Inte nog med det. Formskillnaden är gigantisk. Medan Västerås har gått som tåget på slutet och har sju segrar på tio senaste så har Löven gått riktig kräftgång med två segrar på tio senaste! Vänds inte dessa trender snarast så lär det bli SSK och Löven i kvalserien.Mariestad borta för Troja idag då, hur går det? Jo Troja fortsätter ju vara otroligt starka på bortaplan. Fem av de sex bortamatcherna så här långt har vunnits och i den sjätte blev det förlust i förlängning. Dessutom så blev det bara en förlust på ordinarie tid i höstettan på bortaplan (Hbg 3-5). Att slå Troja på bortaplan på ordinarie tid är väldigt svårt alltså. Att komma in med den vetskapen i matcherna måste kännas väldigt tryggt, där Troja vet att bortaspelet funkar kanon och att det bara är att fortsätta på den inslagna vägen. Mariestads mål måste vara att försöka komma trea i tabellen vilket innebär att man går in i PO2 istället för PO1. Just nu är det för Mariestad två poäng upp till Kallinge som innehar tredjeplatsen i serien.Med Trojas fina bortastatistik i ryggen så tippar jag att Troja segrar med 5-2! Hur det gick vet vi framåt 1830 på lördagskvällen!