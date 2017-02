Upplagt för hockeyfest i tungviktsmötet!

Det är dags för en riktigt härlig match i Allettan södra mellan Krstd och Troja och i potten ligger den så viktiga seriesegern!

Två omgångar återstår av Allettan södra och vem som ska komma etta respektive tvåa i serien kan på onsdagskvällen avgöras. Vid bortaseger så är seriesegern säkrad för Troja, vid övriga resultat så lever serien till sista omgången som avgörs på lördag. Troja håller sin förstaplats vid en poäng pga fyra måls bättre målskillnad.



Att det är ettans bästa lag som möts i Krstd på onsdagskvällen är nog ganska sannolikt och således är det mycket troligt att vinnaren av matchen har ett ben i kvalserien. Detta då seriesegraren i Allettan södra kommer ha fler poäng än seriesegraren i Allettan norra och därmed kommer ettan i Allettan södra att få hemmaplansfördel i allettanfinalen.



Vilket lag är då bäst av Krstd och Troja? Tja resultaten i serien talar för att lagen är väldigt jämnstarka. Ska man ta fram något extra postivit för Krstd så är det deras PP. Detta har varit ruskigt lyckosamt och skånelaget visar upp en imponerande effektivitet med sina 41 procent lyckosamma PP. Troja ligger här tvåa med sina 29 procent som också är helt okej. I BP är det omvänt, här är Troja bäst med sina 85 procent avklarade PP. Krstd är här fyra på 81 procent. Det ska bli spännande att se hur lagen hanterar special teams i matchen.



Om PP imponerar i Krstd så imponerar bredden i Troja i form av plus/minus. Här har Troja hela åtta spelare på topp 10. Ja det är verkligen två lag som imponerat stort denna säsong som ställs mot varandra och mycket talar för en jämn match!



Hur går det nu då i denna minst sagt tunga match? Jo Krstd i form av hemmaplan ska kanske vara favoriter. Om det är bra för Krstd är dock en annan fråga. Det finns en del som talar för att det inte är bra att vara favorit. Troja har i varenda match utom möjligen Krstd borta i höstettan fått finna sig i att vara favorit. Att då äntligen kunna få slå lite ur underläge är något som gynnar Troja rejält. Troja har dessutom under säsongen visat att man gillar spela på bortaplan.Troja kommer utöver de fina faktorerna få ett enormt publikstöd i form av 300-400 Trojasupportrar på plats. Sammantaget, hemmaplansfördelen borde innebära 60-40 men det kan samtidigt bli ett ok på axlarna att hemmapubliken nu förväntar sig att hemmalaget ska föra matchen. Just de faktorerna är något som bortalaget gillar så kan jag tänka mig att vända på de siffrorna till 40-60. Oavsett vilket, det kommer bli jämnt, tajt, tufft, spännande och en fantastisk stämning på läktaren. Hur slutar matchen då? Jag tippar att Troja fixar seriesegern och får fira inför sina tillresta supportrar efter seger med 6-4. Hur det gick i denna heta match vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!







0 KOMMENTARER 164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER164 VISNINGAR MATTIAS DANIELSON

2017-02-21 23:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om Troja/Ljungby

Troja/Ljungby

2017-02-21 23:50:00

Troja/Ljungby

2017-02-19 14:37:00

Troja/Ljungby

2017-02-04 13:13:00

Troja/Ljungby

2017-01-28 12:52:00

Troja/Ljungby

2017-01-22 12:57:00

Troja/Ljungby

2017-01-17 22:32:00

Troja/Ljungby

2017-01-15 11:44:00

Troja/Ljungby

2016-12-27 12:21:00

Troja/Ljungby

2016-11-05 11:12:00

Troja/Ljungby

2016-10-23 11:12:00

ANNONS:

Det är dags för en riktigt härlig match i Allettan södra mellan Krstd och Troja och i potten ligger den så viktiga seriesegern!Det börjar vankas playofftider, vilket många anser vara den bästa årstiden på hela året. Hur ser det då ut inför playoff mot hockeyallsvenskan?Ja det är bara sju matcher kvar av Allettan södra för denna säsong. Först ut på detta upplopp är för Trojas del Mariestad borta.Det är dags för säsongens enkronasmatch i Ljungby. Förra säsongen lockade enkronon 3 282 åskådare vilket är pubikrekord för Troja i LA. Slås det idag och blir det fullsatt?Då har Troja mött alla lag en gång i södra Allettan och det har gått bra! Hur kommer det då gå i andra halvan av serien?Två lag, Troja och Kristianstad har tagit sju segrar av sju möjliga i Allettan södra. På onsdagskvällen drabbar lagen samman i Ljungby i en stekhet seriefinal.Troja är just nu som ett självspelande piano. På söndagen väntar bottenlaget Kumla på bortaplan.På tisdagskvällen drar Allettan igång. För Troja väntar Skövde på bortplan. Det är början på en förhoppningsvis lång hockeyvår i Ljungby!Troja går som tåget i södra höstettan. På lördagen väntar ett av de lag som kan tänkas följa med till Allettan i form av Vimmerby.Troja är på bortaturné och är lika glada för det. Halmstad besegrades borta förra fredagen med 6-1 och i måndags besegrades Kristianstad borta med 5-2. Tidigare har även Kallinge och Nybro avfärdats på bortaplan, båda med 4-2. Blir det femte raka fullpoängaren på bortaplan på söndagen när Troja äntrar Tyrs Hov?