Vi är tillbaks!!

Efter en dramatik så välregisserad att man undrar om det verkligen har hänt så står det nu klart att Troja spelar i HA nästa säsong efter tre år i division 1!

Jag och ett gäng tappra Trojaner stod där på läktaren i Umeå för tre år sedan. Troja behövde seger men förlorade borta mot Löven med 4-0 och division 1 var ett faktum. Det var en oerhört tung stund men det var kanske inte helt oväntat ändå då Troja kom in i en negativ trend som till slut inte gick bryta. Det kändes då ändå okej att börja om i ettan för att komma starkare tillbaka. Säsongen som skulle komma visste man dessutom att fyra lag skulle ta steget upp. Problemet för Trojas del var att andra division 1-lag hade hunnit ladda mer för detta år, gått all in eftersom de visste att det skulle vara den lättaste säsongen någonsin att ta steget upp. På något sätt hade det varit bättre att åka ner året innan, då hade det kanske bara blivit två säsonger i ettan.Det var ända nära att det blev KS redan första säsongen i ettan. Det slutade dock med en fruktansvärt tung utslagning i PO3 av Västervik i den tredje och avgörande matchen som dessutom avgjordes i förlängningen. Åter var man på plats och detta känner jag personligen var en mycket tyngre förlust än när den allsvenskan sejouren tog slut i Umeå året innan. Det var också ett efterspel där det klagades på att Västervik fick hemmaplansfördelen i tredje matchen trots att Troja kom före i Allettan. Då var det nämligen höstserien som bestämde rankningen och den serien var Västervik före Troja. Till råga på allt så gick inte Västervik upp sedan, utan missade tillsammans med SSK som fick ta steget ner från HA.Andra året var därmed ett starkt Västervik kvar som nu hade blivit ännu starkare. Dessutom tillkom en väldigt svår motståndare i SSK. Troja var nu också starkare och hoppet om HA växte sig stort bland Trojas supportrar. Inte minst då nya arenan stod klart, nu skulle vi bara upp igen. Det fanns bara ett problem och det var att laget hade svårt att utnyttja sitt spelövertag i matcherna, det var väldigt svårt trycka in pucken. Troja tog sig ändå till kvalserien efter en väldigt tuff matchserie mot Visby i PO3 där kvittering till 2-2 kom sent borta och där det blev vinst i förläningen. Det satt hårt åt hemma oxå där Troja vände 0-1 till 2-1 i tredje perioden. I KS fortsatte Troja spela bra hockey men hade otroligt svårt att göra mål. Detta samtidigt som Västervik och SSK spelade bra och effektiv hockey gjorde att det till slut "bara" blev en tredjeplats.Tredje året då, tredje gången gillt? Ja nu såg Troja ruggigt starka ut redan från start och nu började Trojas supportrar vädra morgonluft på allvar! Nu hade dock Krstd också förstärkt rejält och såg väldigt tunga ut. Troja spände musklerna mot det tunga skånelaget och lyckades vinna samtliga matcher i Höst- och Alletta. Det blev därmed Allettanfinal som var nytt för året. Huddinge blev motståndaren och blev en obehaglig överraskning då Huddinge var oväntat bra! Troja lyckades ändå vinna borta i första matchen efter förlängning och hade därmed två matchbollar att ta sig till KS, men efter en riktig chock för Troja och Trojasupportrarna så slutade det med två förluster varav den andra efter ytterligare en förlängning, en oerhört tung förlust!Troja fick nu en ny chans i PO3 och valde där Mariestad (det var även nytt för säsongen att få välja motståndare till skillnad mot tidigare lottning). Valet av Mariestad chockade många Trojasupportrar då Troja hade haft väldigt svårt för Bois vilket var enda laget som nollat Troja under säsongen. Det blev också tufft, väldigt väldigt tufft! Förlust i bortamatchen satte Troja under väldigt hård press mentalt. Det såg också jobbigt värre ut när Mariestad kvitterade till 2-2 på slutet, det gick nu mot ännu en oviss förlängning för att till att börja med få till en tredje match. På ett helt sanslöst sätt lyckades Troja avgöra i allra sista sekunden av tredje perioden, ett mål som blev oerhört omdiskuterat då Mariestad ansåg att målet kom för sent! Turen var på Trojas sida och målet kvarstod. Nu blev det en tredje avgörande för att nå KS. Det kändes bra samtidigt som det kändes obra då man visste att detta borde ha tänt Mariestad. Och mycket riktigt kom Mariestad ut riktigt starkt och gick upp till 2-0. Det var nu nattsvart i LA och tyst inför en knäckt hemmapublik. Trojalirarna hade dock inte gett upp och när 1-2 kom i andra så inledde Troja en mäktig anstormning. Det gav också resultat i tredje perioden då Bois knäade ihop och Troja kunde vända till 3-2 inför en galen hemmapublik i LA. Nu var vi i KS!Men vi hade ett problem, vi hade haft svårt både med Huddinge och Mariestad och plötsligt var det inte så många som trodde på Troja längre. För Trojas del var detta perfekt, att för första gången under säsongen få slå ur underläge! Helt plötsligt såg vi ett helt annat Trojalag. Det såg mycket mer avslappnat ut och Troja spelade en väldigt fin hockey och radade upp segrarna i KS. Det gick så bra att Troja till sist hade tre matchbollar att slå in för att ta sig till HA. Nu var känslan fantastisk i Ljungby, vi kommer gå upp! Vi visste dock att fixar vi inte det direkt då kan det bli nervanspänning åter igen. Och så blev det SSK tog alla tre poängen via 2-1 i första matchbollen trots ledning i tredje perioden på andra matchbollen borta mot Krstd blev det förlust igen, nu med 1-0.Nu var det nervöst, även om ingen ville erkänna det. Troja fick dock en smakstart hemma mot Huddinge och nu talade allt för KS efter ställning 4-1 i andra perioden. Tyvärr kom 4-2 för snabbt och inför tredje kändes det nervöst trots ledning med två mål då nervositeten var utanför Trojatröjorna, Trojalirarna gick inte att känna igen! Inte helt oväntat kom såväl 4-3 som 4-4 och nu kändes det inte alls bra. Inget talade för Troja då spelet var under all kritik samtidigt som Krstd ledde med 1-0 i Västerås. Det såg kört ut och det var ångest deluxe på läktaren, då det såg ut som att det skulle bli förlängning både i Västerås och i Ljungby. Då händer det som fortfarande känns som en helt fantastisk dröm. VIK som kvitterade till 1-1 sent i tredje sätter även tidigt 2-1 i förlängningen. Helt plötsligt är Troja i HA! Bara sekunder senare gör dessutom Troja 5-4 genom stora kvalseriehjälten Lehmann som prickat formen på ett galet bra sätt! Nu kokade hela LA av glädje. Det gick från värsta ångesten till den mest fantastiska glädje som går känna som hockeysupportrer. Känslorna var verkligen all around och allt gick så snabbt att man bara undrade vad som hände. Är det sant? Har vi verkligen gått upp i HA efter att ha varit klara och sedan uträknade och efter alla tunga förluster i slutet av säsongerna som varit? Ja allt talade för att det verkligen var sant och det var det hur osannolikt det än kändes just i den stunden! En upplevelse som denna är troligen en "once in a lifetime". Att detta ska hända på samma sätt fler gånger känns orealistiskt och tro. Jag tror inte heller någon skulle vilja uppleva den känslomässiga berg- och dalbana där marginalen mellan himmel och helvete är så så skör!Ser vi till en hel säsong så var Troja värda platsen i HA trots allt även man som Trojasupporter får anses vara något färgad av rödvitt. Det känns rättvist på något sätt, det hade varit något helt enormt tungt att missa HA-platsen efter en så väl genomförd säsong av Trojalirarna där den enda motståndaren egentligen var Trojalirarna själva. Så fort tankarna om misslyckande kom in så tyngdes lagets spel något helt oerhört medan den raka motsatsen syntes när laget fick slå ur underläge i början av KS men där tankarna åter kom tillbaka i slutet av serien när den sista matchbollen "bara" skulle slås in. Det är dock inte så enkelt, det är så fruktansvärt mycket som spelar in med form, stolpe in eller ut, skador och sjukdomar samt kanske framförallt då den psykologiska aspekteten.Men nu är det alltså klart och festen ville inte ta slut efter matchen utan fortsatte långt in på natten. För efter dessa tre år i ettan och allt det som spelare och supportrar varit med om så borde det festas i minst en veckas tid! Nu funkar dock inte det då det ju finns lite annat än hockey att tänka på även om hockeyn ibland kan kännas finnas med 365 dagar om året. Men njutas, det lovar jag att det kommer göras i minst en veckas tid bland alla Trojaner. Nu börjar även den härliga silly season och snart kommer spelprogrammet med matcher mot Leksand Modo , AIK, Tingryd och många andra härliga motståndare i HA!Vi är tillbaks!!Mer efter match