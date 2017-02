Emil Kåberg firar SHL-avancemanget med Örebro 2013. Än lever drömmen att avancera upp till Svensk hockeys högstaliga. Men hur länge till?

Den enorma pengaklyftan mellan SHL och Hockeyallsvenskan blir gigantisk och bommar igen SHL helt och hållet...

Steg för steg har SHL-pamparna sett till att Sveriges högstaliga i hockey, SHL, har gått mot en stängd liga.

Svenska hockeyförbundet står och tittar på när dessa pampar dikterar villkoren för hur svensk hockeys seriesystem och framtid ska se ut.

Det är nu hög tid att de Hockeyallsvenska klubbarna sätter ned foten. Ordentligt. Tillsammans med oss, fansen, supportrarna.

Eller ska vi bara stå och se på när drömmen helt försvinner att avancera uppåt?

Vad kan "vi" då göra? Vi som älskar att drömm



I princip stängdes ligan redan när det helt vansinniga systemet klubbades igenom att man skulle skrota "Sveriges mest spännande serie", Kvalserien.



Det "nålsöga" de Hockeyallsvenska klubbarna skulle passera för att nå Svensk hockeys finrum med den gamla kvalmodellen, ansågs av SHL-pamparna vara alldeles för stort.

I snitt gick ett lag upp per säsong. Så kunde det inte få fortsätta.



Men nog om detta i denna krönika. Skrev två krönikor om allt detta under den förra säsongen.

Att detta är ett ämne som otroligt många brinner för, råder det inga som helst tvivel om.



Krönikorna må vara nästan ett år gamla, men de är precis lika aktuella idag som då. De finns att läsa här: http://www.svenskafans.com/hockeyzon/vasteras/shl-snart-en-stangd-liga--549683.aspx och här: http://www.svenskafans.com/hockeyzon/vasteras/shl-snart-en-stangd-liga-del-2-hur-skulle-kvalsystemet-kunna-se-ut-for-att-garantera-550043.aspx .





Att sen

Man var totalt utspelat i de flesta matcherna. Leksingarna säger själva likadant.



Blir det tio liknande kval här framöver med den spelmässiga överlägsenheten för ett lag kommer alla sluta på exakt samma sätt. Med vinst för SHL-laget, med förmodligen 4-0 i matcher. Möjligen med 4-1 eller möjligen möjligen med 4-2 i matcher var tionde gång.



Men detta, att ett lag som är så totalt utspelat kommer vinna en matchserie i bäst av sju med den sista avgörande matchen på SHL-lagets hemmaplan, det kommer inte att ske igen om den spelmässiga skillnaden är så stor, och den lär inte bli mindre med tiden.





Det är helt orimligt att den redan enorma pengaskillnaden mellan ligorna går från att vara enorm till gigantisk.

Att det ska vara en ganska stor skillnad ekonomiskt mellan ligorna tror jag att de flesta som följer den svenska hockeyn är helt med på.



Men från och med säsongen 2018/19 får SHL-klubbarna i tv-avtal och centrala avtal årligen runt 45 miljoner kronor, medan de Allsvenska klubbarna får runt 2,3 miljoner kronor. Skillnaden i procent blir runt 95-5.







Under min uppväxt spelade "mitt lag", Västerås IK i SHL, eller som det hette på den ("gamla goda") tiden,

Jag var tio år 1988 när VIK gick upp i Elitserien. Under 12 raka säsonger stannade man kvar.



Under denna tid hann man vara med om mycket som supporter. Bland annat vann Västerås IK Elitseriens grundserie 1993.

Jag minns när man krossade Brynäs i seriefinalen med 8-2.

Jag stod på läktaren när Nicklas Lidström kom hem under Lockoutsäsongen 1994-95.



Jag har otroligt många fina minnen från VIKs år i Sveriges högstaliga, och personligen vägrar jag ge upp tanken att VIK återigen har möjligheten att slåss om ett SM-Guld i framtiden.



Men när jag tänker tillbaka på denna tid så är alla de ovissa kval man genomlidit som supporter de absolut starkaste minnena.

Matcher där allt står på spel men utgången är oviss.

Matcher som verkligen betyder något.

Matcher som verkligen BETYDER något.



Ta Skellefteå AIK som exempel. Under 16 år var man utanför Sveriges högstaliga.

Fansen stod öppet och grät på läktarna efter flera missade kval.

Men man kunde satsa vidare. Att nå Elitserien var fullt möjligt, och till slut lyckades man.

Nu har man dominerat Svensk hockey under flera år.

En sådan resa måste fortsatt vara möjlig, men tyvärr är det snart inte så längre.





Det känns skönt att veta att de stora kvällstidningarnas krönikörer står på "våran" sida.

Sportbladet som avslöjade dessa nya avtal har flera skickliga hockeyreportrar/krönikörer som brinner starkt för denna fråga, som Hans Abrahamsson, Emil K Lagnelius, Linus Norberg och Marcus Leifby.

Det är oerhört viktigt att de vill och orkar fortsätta ifrågasätta SHL-pamparnas försök att förstöra drömmen att kunna avancera till SHL.



Själv, som vanlig hockeysupporter, kan man inte påverka så mycket.

Personligen skriver jag av den enkla anledningen att jag tycker det är kul. Helt idéellt.



Jag brinner av passionen för VIK Hockey och Svensk hockey i allmänhet. Men den dagen SHL blir en stängd liga, då lägger jag definitivt ner "min penna". Då är det inte roligt längre och då får det vara.

Men den dagen ska inte behöva komma.



Man kanske som sagt inte kan påverka så mycket själv. Men jag vet att jag inte direkt sitter ensam i båten.

Tillsammans kan vi påverka. Vi kan visa vårat missnöje att "vi" ständigt blir bespottade av de som tror sig ta beslut för "Svensk hockeys bästa".





Det är nu också hög tid att de Allsvenska klubbarna sätter ned foten på riktigt och visar med tydlighet att det räcker nu.

Jag är helt säker på att Västerås IK, Timrå, AIK, Björklöven,



Det kanske är dags att sluta utbilda spelare som sedan försvinner för "kaffepengar" trots att spelarna har kontrakt. Kontrakt som knappt betyder något på grund av att ändå nästan alla spelare har klausuler för att lämna.





Såg att supportrar till flera olika lag föreslår att alla som följer de Allsvenska lagen ska säga upp sina abonnemang på C-more.

Kanske kan en sådan gemensam aktion leda till ett bättre avtal för Hockeyallsvenskan med C-more?



Med facit i hand hade det förmodligen varit bättre att stanna kvar hos Viasat trots att de gav ett lägre bud.

De hade varit med och byggt upp intresset för Hockeyallsvenskan under många års tid, men insåg givetvis att förändringen med den nya kvalmodellen skulle försvaga serien avsevärt.





Det behövs flera personer som vågar säga vad de tycker. Likt

För övrigt hoppas jag att ni går upp i SHL Mora.

Vinner man en serie ska man självklart gå upp!

Kommer man sist ska man åka ur.



Sen ska det självklart också finnas kval. En kvalserie. Det behövs fler matcher i Svensk Hockey som verkligen BETYDER något.



Och Svenska Hockeyförbundet, dags att vakna.....



Vi andra. Vi fortsätter kämpa vidare mot vansinnet. Tillsammans.

Det spelar ingen roll om du som läser detta håller på Västerås, Bofors, Mora eller Södertälje osv. I denna fråga står vi enade tillsammans.

Hjälp gärna till att sprida denna krönika om du delar mina åsikter.



VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.Det är fortsatt en prövningens tid för alla VIK-supportrar. Efter att mer än halva den Allsvenska säsongen är spelad, ligger man under kvalseriestrecket till division 1. Tåget går nu, och vill man att det ska stanna på säker mark gäller det att ge allt nu. Att ge allt och att tro på sig själva... Det borde finnas både revanschlusta för de som varit med sedan tidigare och chansen att se möjligheter för de yngre spelarna som fått chansen denna säsong, så det räcker och blir över...Ett mycket blekt Västerås förlorade under tisdagskvällen mot Västervik. Skarp kritik riktas nu från många håll mot lagets inställning. Många frågor söker fortfarande svar. Var är vinnarskallarna? Vem vill ta täten och leda detta lag? Var är tacklingarna? Hur kan det se så energilöst ut? Är man helt enkelt inte bättre än tabelläget?VIK Hockey har hittat vinnarspåret och lämnat jumboplatsen. Frågan är om man lämnat den tillfälligt eller permanent? Henrik Lundberg har varit fullkomligt strålande de senaste matcherna och växt ut till den matchvinnarmålvakt detta lag så väl behöver. Vad kan man dra för slutsatser när man tittar i tabellen efter att alla lag mött varandra varsin gång? Börjar serien "sätta sig" eller inte?I onsdags kom då den efterlängtade första vinsten för Västerås. Segern borta mot Pantern följdes sedan upp av en hemmaseger på straffar mot Oskarshamn på fredagskvällen. Två vinster på tre dagar för ett lag, där förluster blivit en vana under en oerhört lång tid. Äntligen fick spelarna jubla efter slutsignalen, och känna hur det känns att vinna i Hockeyallsvenskan 16-17. Har vändningen kommit nu?Inledningen på säsongen har som väntat varit tuff för VIK Hockey. Efter en försäsong med idel förluster har Gulsvart inlett säsongen med fyra raka nederlag. Det är visserligen väldigt tidigt att dra några hundraprocentiga slutsatser, men vissa saker kan redan konstateras...Äntligen är det då under onsdagskvällen dags för premiär i Hockeyallsvenskan. Försäsongen är avklarad. Nu får vi en första, riktig fingervisning åt vilket håll det lutar. Det är nu det börjar. Skarpt läge. Förväntningarna och förhoppningarna kommer ligga i luften när spelarna glider in i ett, förhoppningsvis nästintill fullsatt ABB Arena Nord. Hur slutar Hockeyallsvenskan 2016-17?