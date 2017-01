VIK-podden #3: ”Pucken ska ut”

VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.



Riktigt kul att så många lyssnat hittills!



I detta avsnitt handlar det till största del om VIK Hockeys hittills svaga säsong, där klubben riskerar att få spela negativt kval till våren.



Lagdelarna synas på ett ärligt sätt.

Var är behovet störst för nyförvärv?

Hur ska Appelgren värva när nu pengar frigjorts för värvningar?



Tanken från början var att diskutera med olika supportrar varje gång. Men för tillfället är en sådan variant för tidskrävande.

Målsättningen för Podden är däremot att använda sig av olika varianter. Där har vi lite olika idéer.



Stort tack återigen till VIK-Poddens redigerare Gundeman.



Följ på Twitter:

@henke778

@wimpen81



Sitter någon på intressant info angående något om VIK Hockey, som man vill dela med sig av,

så hör gärna av er på henrik7788@hotmail.com



» Klicka här för att lyssna



2017-01-17 19:49:53

VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.Det är fortsatt en prövningens tid för alla VIK-supportrar. Efter att mer än halva den Allsvenska säsongen är spelad, ligger man under kvalseriestrecket till division 1. Tåget går nu, och vill man att det ska stanna på säker mark gäller det att ge allt nu. Att ge allt och att tro på sig själva... Det borde finnas både revanschlusta för de som varit med sedan tidigare och chansen att se möjligheter för de yngre spelarna som fått chansen denna säsong, så det räcker och blir över...Ett mycket blekt Västerås förlorade under tisdagskvällen mot Västervik. Skarp kritik riktas nu från många håll mot lagets inställning. Många frågor söker fortfarande svar. Var är vinnarskallarna? Vem vill ta täten och leda detta lag? Var är tacklingarna? Hur kan det se så energilöst ut? Är man helt enkelt inte bättre än tabelläget?VIK Hockey har hittat vinnarspåret och lämnat jumboplatsen. Frågan är om man lämnat den tillfälligt eller permanent? Henrik Lundberg har varit fullkomligt strålande de senaste matcherna och växt ut till den matchvinnarmålvakt detta lag så väl behöver. Vad kan man dra för slutsatser när man tittar i tabellen efter att alla lag mött varandra varsin gång? Börjar serien "sätta sig" eller inte?I onsdags kom då den efterlängtade första vinsten för Västerås. Segern borta mot Pantern följdes sedan upp av en hemmaseger på straffar mot Oskarshamn på fredagskvällen. Två vinster på tre dagar för ett lag, där förluster blivit en vana under en oerhört lång tid. Äntligen fick spelarna jubla efter slutsignalen, och känna hur det känns att vinna i Hockeyallsvenskan 16-17. Har vändningen kommit nu?Inledningen på säsongen har som väntat varit tuff för VIK Hockey. Efter en försäsong med idel förluster har Gulsvart inlett säsongen med fyra raka nederlag. Det är visserligen väldigt tidigt att dra några hundraprocentiga slutsatser, men vissa saker kan redan konstateras...Äntligen är det då under onsdagskvällen dags för premiär i Hockeyallsvenskan. Försäsongen är avklarad. Nu får vi en första, riktig fingervisning åt vilket håll det lutar. Det är nu det börjar. Skarpt läge. Förväntningarna och förhoppningarna kommer ligga i luften när spelarna glider in i ett, förhoppningsvis nästintill fullsatt ABB Arena Nord. Hur slutar Hockeyallsvenskan 2016-17?VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.Västerås supportrar pratar nutid, dåtid och framtid.Vad håller Andreas Appelgrens lagbygge för nivå, jämfört med de allsvenska seriekonkurrenterna? Tar de unga spelarna tillvara på chansen de nu får? Lyckas de äldre, rutinerade spelarna visa vägen för de yngre? Är Christer Olsson och Tony Zabel vinnare? Kommer publiken och stöttar detta, med tidigare VIK-mått-mätt unga och orutinerade lag om förlusterna kommer på löpande band under inledningen av säsongen? Kan ungt och hungrigt ersätta flyktade stjärnspelare?