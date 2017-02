VIK-podden #4 – del 2: Stefan "Stiffen" Holmgren gästar

Hör vad den förre VIK-forwarden, publikfavoriten och "kulturbäraren" har att säga om känslan av att spela i Gränbyhallen i Uppsala och dess upprustningsbehov. Kommer en ny multiarena i Uppsala leda till att Almtuna når SHL?



Hur ser Stiffens drömkedja ut om han får plocka ut den själv och åka till Nobelhallen och reta upp Wessner och övriga i det lag som år efter år kallas som det mest "grisiga" laget i Hockeyallsvenskan, Bofors IK/BIK Karlskoga.

Men missförstå ej detta. När vi i del 1 av denna podd pratade om vikten av "kulturbärare" var vi rörande överens att detta är klubben som varit absolut bäst när det gäller detta.



Kommer vi få se Patrik"Bulan" Berglund och eller Mikael Backlund spela i Gulsvart igen i framtiden? Hör vad Stiffen har att säga om det.



Hur ser Stiffen på VIK Hockeys nye klubbchef Mats Brokvist?



Vi pratar om hur klubbens framtid ser ut. En framtid som känns väldigt spännande! Bara man nu fixar det Hockeyallsvenska kontraktet till nästa säsong...



Stort tack till vår gäst Stefan Holmgren som vi hoppas kommer återkomma igen här framöver!

Tack även till VIK-poddens redigerare Gundeman.



Lyssna nu till det absoluta slutet för att höra lite hur VIK-podden arbetar :)...



Följ oss på twitter:

@henke778

@wimpen81



» Klicka här för att lyssna



Programmet finns även på iTunes



2017-02-20 08:00:00

