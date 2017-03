Malmö Arena, 2017-03-27 19:00

Malmö - Växjö



Kliver Robert Rosén fram?

Inför kvartsfinal 6:7 Malmö - Växjö

Växjö åker till Malmö i hopp om att kvittera denna matchserie. Malmö däremot kunde knappast ha bättre förutsättningar, hemmaplan och chans att slå ut seriesegrarna i sin hemmaborg. Det är upplagt för en riktig publikfest i Malmö Arena.

Malmö

Man missade chansen att avgöra i Växjö senast framför många tillresta bortasupportrar. Man klarade inte av att knyta ihop säcken på bortaplan och får nu en chans till hemma framför sina fans.Skånelaget inledde piggast i Växjö senast även om man inte fick någon klar målchans och tappade mer ju längre matchen gick.

Vi ska inte glömma bort att Malmö har ett stort ess i rockärmen på målvaktssidan, Oscar Alsenfelt vilade senast trots att han stått för sin bästa SHL-säsong någonsin. Nu är Christopher Nilstorp ingen dålig målvakt men jag räknar nästan med att Oscar står i den här matchen. Samtidigt har Oscar varit magsjuk och det har även florerat rykten om att han ska vara klar för en annan klubb till den kommande säsongen, hur mycket det påverkade Peters beslut om att ''vila'' Oscar låter jag vara osagt.

Powerplay Malmös nyckel till seger

Får hemmalaget igång sitt snabba powerplay så är det inte många lag i den här serien som kan stå emot. Men senast så kände man inte igen det snabba och effektiva PP-spelet och det är viktigt att få igång det för en seger mot Växjö.



Växjö

En ny ödesmatch för seriesegrarna där man måste vinna helt enkelt. Man gjorde en bra match senast och lyckades krympa ytorna för motståndet. Växjös mantra den här säsongen har varit lite grann att man spelar som bäst med press, vi får hoppas det visar sig även i den här matchen.



Emil Petersson har gått från klarhet till klarhet och är den spelare som klivit fram under slutspelet. Han har stått för 6 poäng hittills och har varit väldigt giftig framför kassen.



Det blir viktigt att undvika botbänken för annars kan säsongen gå mot sitt slut. I den senste matchen så var det mindre onödiga utvisningar även om vi gav motståndarna några chanser så lyckades vi neutralisera Malmös PP-spel på ett bra sätt. Sam har under hela kvartsfinalsserien pratat om hur viktigt det är att våga spela ut, det har vi sett mer utav ju längre den här matchserien har gått. Även om vi har ett svårt läge så har spelet sett väldigt bra ut under de senaste två matcherna, bortsett från en period i Malmö.



Matchen känns ovis på förhand även om det såg bra ut senast så är det tufft att vinna på bortaplan. Malmö kommer att ha närmre 10 000 rödhökar bakom sig som kommer sätta press på domarkåren. Det gäller för Växjö att verkligen ligga på tårna och undvika ryggsäckshockey. Räkna med att den här matchen kommer att innehålla mer känslor än tidigare och mycket kommer att avgöras under den här kvällen.



Växjö kommer att få minst lika bra stöd i Malmö som skåningarna hade i Växjö. Det är i dagsläget 150 personer som anmält sig via den officiella supporterklubben Lakers Lakejer och räkna med att fler tar sig dit på egen hand.



Matchtips: Malmö - Växjö 1-3

2017-03-26 15:59:00

