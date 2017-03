Vida Arena, 2017-03-25 15:15

Växjö - Malmö



Jublar Växjö högst?

Inför Kvartsfinal 5:7 Växjö - Malmö

Malmö har tagit ett rejält grepp om matchserien och man leder nu med 3-1 i matcher. Växjö behöver vinna för att hålla liv i den här kvartsfinalen. Man har fortfarande inte vunnit en enda hemmamatch under slutspelet och det är dags nu.

2017-03-24 12:10:00

Växjö gjorde sina två bästa perioder under slutspelet senast i Malmö och man såg väldigt ohotade ut. Men av någon anledning så bjöd man in Malmö i matchen och i sitt första powerplay under den tredje perioden så gör Malmö mål direkt. Man fick energi av målet och tätt därefter gör hemmalaget två snabba mål till. Malmö skulle även vinna på övertid och man har nu 3-1 i matcher mot seriesegraren.Växjö måste studsa tillbaka omgående och man behöver vinna en hemmamatch för att slutspelet inte ska vara över för den här gången. Det som talar för en Växjövinst är att man spelat bra under de två senaste matcherna utan att få resultatet med sig. Om man spelar på samma sätt samtidigt som man håller fokus i 60 minuter så är man ett bättre hockeylag än Malmö. Motståndarna har många matchvinnare i laget och de behöver inte många chanser för att göra mål och det har vi sett bevis på under de fyra matcherna som spelats hittills.Det är bara fyra lag som lyckats med bedriften att vända en matchserie där man legat under med 3-1 i matcher. Det är ingen lätt uppgift men det är absolut inte omöjligt. Växjö har satt sig i ett dåligt läge och man har inget att hålla igen längre. Det är dags för både Palola och Robert Rosén att axla ett större ansvar, även om Rosén gjorde mål senast så kan man kräva ännu mer av honom. Palola däremot har fortfarande inte gjort något mål i slutspelet. Min känsla, trots det dåliga utgångsläget, är att ingenting är över ännu.Malmö har tagit ett rejält grepp om matchserien och man leder nu med 3-1 i matcher. Växjö behöver vinna för att hålla liv i den här kvartsfinalen. Man har fortfarande inte vunnit en enda hemmamatch under slutspelet och det är dags nu.Växjö gästade under torsdags kvällen Malmö Arena i ett möte mot Malmö Redhawks. Ett Redhawks som haft en fantastisk säsongsinledning. På förhand såg det ut att bli en tuff afton för Växjö. Dock var det Växjö som stod som segrare med slutresultatet 3-0.Frölunda vann med 3-1 efter en match som har en hel del märkliga domslut och en rad ram träffar.VÄXJÖ. Växjö fick en drömstart på SHL säsongen när man radade upp tre raka segrar under premiär veckan. Den föregående veckan såg lite blekare ut och man lyckades bara plocka en poäng av sex möjliga.SKELLEFTEÅ. Ikväll är det semifinal repris ifrån i fjol när Växjö gästar Skellefteå Kraft Arena. Båda lagen har vunnit sina matcher hittills under inledningen av säsongen men ikväll bryts den trenden för något av lagen.VÄXJÖ. Igår spelades Växjö Lakers sin tredje match för säsongen mot botten tippade Leksand. Det blev tillslut en klar seger med 4-1 och tredje raka segern för Växjö Lakers.Med mindre än 4h till matchstart i Ängelholm är det en härlig känsla man har i kroppen och man går bara runt på arbetet och ler och längtar efter SHL hockey.Ikväll går startskottet för Växjös Lakers säsong i SHL 2016/2017. Matchen spelas i Ängelholm och motståndaren är ingen annan än det skånska laget Rögle. Ett Rögle som har en väldigt intressant trupp trots att det saknar stora namn på pappret. Risk för att på förhand nedvärdera Rögle är stor och kan mycket väl bli en enorm fördel för Rögle ikväll.Nu är grundspelet i CHL över och med det även försäsongen. Imorgon är det skarpt läge för Växjö Lakers som startar årets säsong med en borta match mot Rögle i Ängelholm.Växjö Lakers kallade till presskonferens i tisdags för att avslöja en stor nyhet inför den kommande säsong. Har man följt Växjö så vet man att det inte direkt hör till vanligheten att klubben kallar till presskonferens så nog vad det något extra man kunde förvänta sig.