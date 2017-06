Växjö Lakers lagbygge

SHL-premiären närmar sig med stormsteg och lagen börjar bli färdiga. Men, toppkandidaten Växjö saknar några viktiga pusselbitar. Låt oss ta en närmre titt på Sportchef Evertssons lagbygge.

Växjö Lakers är mitt uppe i årets mest spännande tid: Silly Season. Många stjärnor har lämnat för KHL och NHL , som en följd av det har den framgångsrika sportchefen Henrik Evertsson scannat marknaden efter nya spännande spelare. Jag kommer att gå igenom position för position, för att vi ska få en överblick av lagbygget.MålvakterUt: Joacim ErikssonIn: Viktor FasthFörändringen på målvaktssidan är inte den mest spännande, desto mer spännande är dock värvningen av Viktor Fasth. Den 34-årige målvakten har vunnit VM och blivit utsedd till SHL:s bäste målvakt två gånger. Fasth slog en gång i tiden igenom i Växjö, nu är det möjligtvis dags för en ny Viktor att briljera. Viktor Andrén, 23 år gammal är nämligen den andra målvakten som ska stoppa puckar i Växjös blåa dräkt. Andrén stod 23 matcher förra året med en stabil räddningsprocent på 91,4 som resultat. Men han visade att det finns potential för mer. Växjös målvakter är tveklöst bland seriens mest spännande målvaktspar. En sak är säker: Viktor kommer stå varje match!BackarUt:Nick BailenCalle RosénPhilip HolmIn:Peter AnderssonDaniel RahimiJoel PerssonBacksidan har förändrats väldigt mycket sedan Växjö åkte ut mot Malmö redan i kvartsfinalen. Att det blev ett så tidigt uttåg trodde många berodde på att det saknades riktig tuffhet i Växjös försvar, då den rutinerade finländaren Teemu Laakso hade lämnat tidigare under säsongen. Henrik Evertsson såg samma sak som kritikerna och plockade in stora, elake Daniel Rahimi. Rahimi är en skicklig defensiv back som har en kropp man inte vill möta i en närkamp. Det är fyra backar med offensiva kvaliteér som lämnat Växjö och fler ersättare behöver definitivt komma in. Joel Persson har gjort spännande siffror i Kristianstad, ungefär en poäng per match(!) men faktum kvarstår att detta var i Hockeyettan och hoppet upp till SHL är stort. Det har därför viskats om att Persson lär vara en del i det omtalade samarbetet med Troja-Ljungby. Peter Andersson är en typisk Växjö-värvning. Med det menar jag unga, svenska backar som herr Evertsson har sett kan vara bättre än vad de presterat hittills. Tidigare sådana värvningar är t.ex Arvid Lundberg, Philip Holm och Niclas Lundgren . Växjö behöver definitivt få in en till offensivt skicklig back och det är även det som de letar efter. Offensivt så var det viktigt att Eric Martinsson tackade nej till intresserade NHL-lag, tanken är även att spännande Linus Högberg ska ta en större roll. Backparen kommer se ut ungefär såhär:Rahimi/MartinssonLundberg/NyHögberg/BohmAnderssonEn helt okej backsida men inte mer än så.ForwardsUt:Olli PalolaEmil PetterssonJeff TambelliniVille LeinoIn:Elias PetterssonAndrew CalofVäxjö har tappat extremt bra forwards. Spelare som Dennis Everberg, Olli Palola och Emil Pettersson är stora stjärnor i SHL. Man har även tappat erfarna forwards som Leino, Tambellini och Hennessy. Den nyss nämnda trion har definitivt passerat sina bästa dagar på en hockeyrink, men bidrog trots allt med rutin. En till offensiv stjärncenter ska in i laget, det har även viskats om att nyförvärvet Elias Petterssons radarpartner Jonathan Dahlén ska komma till Växjö. Fansen hoppas också på ett NHL-lån från Nashville, Emil Pettersson gjorde sig nämligen väldigt populär bland Växjös publik. Det spekuleras även om att Dennis Rasmussen kommer tillbaka till Sverige och Växjö, efter sitt relativt misslyckade NHL-äventyr.Växjö har tagit in användbara forwarden Martin Lundberg, som kommer att vara nyttig för laget men knappast offensiv spets. I Andrew Calof finns det potential för mer poäng än vad han gjorde i Skellefteå. Elias Pettersson är en väldigt stor talang men kommer trots allt från Allsvenskan . Som ni märker är det väldigt många spännande forwards, jag har inte ens nämnt Nils Carnbäck, Pontus Netterberg eller Adam Brodecki som alla kommer från spännande säsonger. Men frågetecknen är många och ingen av nyförvärven hittills förväntas matcha till exempel Palolas poängskörd. Kedjorna kan bli något såhär:Kiiskinen-Rosén-NetterbergPettersson-Ny-CalofLundberg-Fröberg/Dahlén?-BrodeckiReddox-Josefsson-CarnbäckSummeringLaget är inte färdigbyggt, men frågorna är många.Om spelare som Lundberg, Högberg, Netterberg kan höja sig, samt Rosén och Calof komma tillbaka till normal nivå, då kan detta bli en spännande säsong.Laget är sämre än fjolårets Växjö Lakers, men av erfarenhet så vet jag att 2-3 spelare kommer ha försvunnit och ersatts i Januari. Men, jag tror att Hallam med vänner får hoppas på storspel från Viktor Fasth för att kunna lägga sig i toppstriden. Just nu är Hv, Linköping, Skellefteå, Frölunda och kanske även Malmö och Brynäs bättre lag än Växjö.