Vida Arena, 2017-03-25 15:15

Växjö - Malmö

2-0



Mycket känslor även i dagens match

Viktig seger för Växjö

Växjö var tvunget att vinna för att hålla liv i den här matchserien, man gjorde vad som krävdes och lyckades nolla Malmö. Växjö lyckades demolera Malmös powerplay som också skulle bli en viktig faktor i dagens match.

Växjö lyckades vinna mot Malmö för första gången på hemmaplan under kvartsfinalen och man har skapat ett trendbrott. Det var inte mycket som talade för en växjöseger i dagens match förutom att man spelat ganska så bra utan att få med sig resultaten.

Det var Malmö som inledde piggast i den första perioden och Växjö såg allmänt ointresserade ut, Jocke Eriksson stod för några bra räddningar och man lyckades hålla tätt under den första perioden.



Trendbrottet som kan avgöra hela serien

Växjö har haft väldigt svårt mot Malmös powerplay under hela den här matchserien. Men i den andra perioden hände något, man lyckades demolera Malmös powerplay på ett sätt som jag tidigare inte har sett. Malmö såg ganska tafatta ut och hade problem med att komma in i offensiv zon.

Växjö verkar ha hittat ett motgift mot Malmös tidigare vassa powerplay och det skulle visa sig bli en stor faktor i dagens match.

Från ingenstans så lyckades Emil Petersson styra in Olli Palolas skott och i samband med målet så började Växjö ta över mer och mer. Även i dagens match så skulle ett mål videogranskas, den här gången till Växjös favör som till slut dömdes till mål.



Den tredje perioden kändes mer som en transportsträcka där Växjö mer eller mindre spelade på resultatet. Malmö försökte göra en slutforcering, men det blev inte samma flyt som i den föregående matchen och Växjö lyckades stänga butiken. Med dagens seger så reducerade Växjö matchserien. Malmö har fortfarande två matchbollar även om Växjö vann idag så är det fortfarande fördel Malmö som kan avgöra på måndag hemma i sin borg.

Växjö - Malmö 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

Skott: 21-20 (6-8, 8-6, 7-6)

Publik: 5414







0 KOMMENTARER 65 VISNINGAR 0 KOMMENTARER65 VISNINGAR AMIL AVDICEVIC

2017-03-25 18:26:43

ANNONS:

Fler artiklar om Växjö

Växjö

2017-03-25 18:26:43

Växjö

2017-03-24 12:10:00

Växjö

2016-10-28 06:00:00

Växjö

2016-10-07 06:00:00

Växjö

2016-10-05 11:57:01

Växjö

2016-09-29 10:06:18

Växjö

2016-09-28 08:45:36

Växjö

2016-09-22 16:30:00

Växjö

2016-09-22 15:05:24

Växjö

2016-09-21 14:10:59

ANNONS:

Växjö var tvunget att vinna för att hålla liv i den här matchserien, man gjorde vad som krävdes och lyckades nolla Malmö. Växjö lyckades demolera Malmös powerplay som också skulle bli en viktig faktor i dagens match.Malmö har tagit ett rejält grepp om matchserien och man leder nu med 3-1 i matcher. Växjö behöver vinna för att hålla liv i den här kvartsfinalen. Man har fortfarande inte vunnit en enda hemmamatch under slutspelet och det är dags nu.Växjö gästade under torsdags kvällen Malmö Arena i ett möte mot Malmö Redhawks. Ett Redhawks som haft en fantastisk säsongsinledning. På förhand såg det ut att bli en tuff afton för Växjö. Dock var det Växjö som stod som segrare med slutresultatet 3-0.Frölunda vann med 3-1 efter en match som har en hel del märkliga domslut och en rad ram träffar.VÄXJÖ. Växjö fick en drömstart på SHL säsongen när man radade upp tre raka segrar under premiär veckan. Den föregående veckan såg lite blekare ut och man lyckades bara plocka en poäng av sex möjliga.SKELLEFTEÅ. Ikväll är det semifinal repris ifrån i fjol när Växjö gästar Skellefteå Kraft Arena. Båda lagen har vunnit sina matcher hittills under inledningen av säsongen men ikväll bryts den trenden för något av lagen.VÄXJÖ. Igår spelades Växjö Lakers sin tredje match för säsongen mot botten tippade Leksand. Det blev tillslut en klar seger med 4-1 och tredje raka segern för Växjö Lakers.Med mindre än 4h till matchstart i Ängelholm är det en härlig känsla man har i kroppen och man går bara runt på arbetet och ler och längtar efter SHL hockey.Ikväll går startskottet för Växjös Lakers säsong i SHL 2016/2017. Matchen spelas i Ängelholm och motståndaren är ingen annan än det skånska laget Rögle. Ett Rögle som har en väldigt intressant trupp trots att det saknar stora namn på pappret. Risk för att på förhand nedvärdera Rögle är stor och kan mycket väl bli en enorm fördel för Rögle ikväll.Nu är grundspelet i CHL över och med det även försäsongen. Imorgon är det skarpt läge för Växjö Lakers som startar årets säsong med en borta match mot Rögle i Ängelholm.