Ett bittert och oroande uttåg för Frölunda

Varför HV71 kommer vinna fyra matcher mot Brynäs och varför Frölunda inte gjorde det

Med flera dagars distans så finner jag det ändå väldigt bittert att jag delvis fick rätt. Brynäs gjorde första målet och vann. 6 av 6 slutspelsmatcher förlorar Frölunda när man släpper in första målet.



I bitterheten över vad jag förutspått finns dock en sak som gör att det känns lite ok. Frölunda hade inte vunnit SM-finalen mot HV71. Man hade kanske inte förlorat fyra raka matcher som Brynäs kommer att göra men man hade inte vunnit. HV71 kommer vinna guld som jag skrev innan slutspelet.



Varför förlorade då Frölunda mot ett lag som var både sämre på isen och på pappret?



Det är INTE på grund av målvaktspel eller bristande effektivitet.



Målvaktsspelet. Många ser jag skriver att det är Johan Gustafssons fel. Han såg kanske lite osäker ut i sista matchen men han lämnades ensam med en Brynässpelare vid både 0-1 och 0-2. Oskar Lindbloms fina avslut i krysset som skrev slutresultatet till 1-3 finns heller inget att göra något åt. Han har blivit utlämnad på liknande sätt hela denna serien.



Låg effektivitet. I semifinalerna gör Frölunda 23mål på 7 matcher, 3,3mål/match, det är inget fel med det. Man låg i denna semifinalserie på 11% skotteffektivitet (mot 9% i grundserien). Brynäs gjorde färre mål (21) faktiskt men hade en lite högre skottprocent (12%). Sen kanske det däremot finns en anledning till att man inte förnyar Robin Figrens kontrakt när han inte gör något mål på 32skott i slutspelet…



Anledningen är försvarsspelet. Det oroande är att ingen i Frölunda verkar tagit någon större notis om detta. En gammal bekant med god inblick i Frölunda säger: ”Brynäs är effektivare”, ”Vi tror stenhårt på att vårt spel är vinnande över tid” och ”Avslutade matchserien mot SAIK så justerade vi en del i hur vi hanterade pucken i egen zon”.

Att Brynäs var effektivare? Brynäs är lite effektivare (som ni ser ovan med 1%) men det är mestadels på grund av att Frölundas försvarsspel är sämre än Brynäs.

En av anledningarna till att Frölundas försvarsspel är sämre nämner min bekant i de andra två citaten. Laget och ledarna tror stenhårt på sin idé och det är inget fel med det men när man märker att den inte fungerar måste man göra justeringar som han säger. Det gjorde Frölunda i grevens tid mot Skellefteå och lyckades vända den serien. I mot Brynäs var man tillbaka i sitt vanliga hybris tänk och det straffade sig direkt, och gjorde så man förlorade serien.



Vad Frölunda inte verkar kunna greppa är att det krävs en viss typ av spelare och kvalité för att klara deras överkonstruktiva spelsätt. Förra året hade man Oscar Fantenberg, Lukas Bengtsson, Elias Fälth och Henrik Tömmernes som alla är konstruktiva backar och har lätt för att spela konstruktivt. Man lät trots denna ”Över tro på spelsystemet” Tom Nilsson, Christoffer Persson och Oliver Lauridssen spela ett lite enklare spel som passar dem. Vilket var framgångsrikt. I år skulle ALLA spela pucken oavsett sin kompetens vilket självklart inte var lika framgångsrikt.



För Frölunda krävs också att man är i ledning vilket blev otroligt tydligt i detta slutspel.



Om Frölunda kunde lyfta sitt tunnelseende gällande sitt försvarsspel hade man kunnat se två andra lag med olika förutsättningar göra det mycket bättre än just Frölunda. Brynäs och HV71.



Brynäs med sina skador spelade otroligt enkelt och destruktivt försvarsspel mot Frölunda. Man chippade ut och slog till icing hela tiden, framförallt i sista matchen. Man hade alltid fem man runt kassen så Frölunda hade väldigt svårt att komma in där. Enkelt och vinnande men inte särskilt upplyftande. Jag tycker inte att detta är något Frölunda skall sträva efter men däremot begrunda i slutspel.



HV71 med sin starka backbesättning spelar med ett än mer vinnande försvarsspel. Man spelar tight framför mål. Konstruktivt när man kan, och framförallt chippar ut när man måste. På SHLs hemsida ser man också att HV71 vann de flesta defensiva kategorierna med minst tillåtna: skott mot mål, skott i skottsektorn, skottmöjlighet, m.fl. HV71 försvar har den självinsikten Frölunda saknar och den kvalitén som Brynäs saknar. Det är därför man är bäst i Sverige iår och som jag sa för mer än en månad sedan det är därför de vinner SM-guld.



Följ mig på twitter: @PhilipGlucksman

0 KOMMENTARER 466 VISNINGAR 0 KOMMENTARER466 VISNINGAR PHILIP GLÜCKSMAN

2017-04-18 13:26:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-04-18 13:26:00

Frölunda

2017-04-13 15:37:00

Frölunda

2017-04-04 10:32:00

Frölunda

2017-03-30 16:25:00

Frölunda

2017-03-29 10:28:00

Frölunda

2017-03-24 16:39:00

Frölunda

2017-03-22 11:11:32

Frölunda

2017-03-20 17:59:00

Frölunda

2017-03-14 16:52:00

Frölunda

2017-03-10 15:33:37

ANNONS:

Varför HV71 kommer vinna fyra matcher mot Brynäs och varför Frölunda inte gjorde detJag har svaret på varför 48 timmar kan spela så stor roll för Frölunda.Vad som måste rättas till kvällens match om det skall bli vinstYtterligare en otrolig match i denna serie som vanns välförtjäntFrölunda ändrar och höjer sitt spel totalt. Jimmie Ericsson gör bort sig igen.Var är extra träningen från december/januari? Var är kämpaglöden som Malmö visar?Mina farhågor innan kvartsfinalen om extremt naivt spel blev verklighet igårTvå matcher spelade och en tydlig bild av båda lagens planer synsMina konkreta lösningar på hur och varför man fyller en arena och varför Hockeymördare är svammelMin tippning var ganska god återigen, Frölunda vinner över Skellefteå och HV71 vinner Guld