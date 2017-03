Frölunda Fiasko eller SM-guld?

Laget är mycket svårbedömt för tillfället men det ser ljust ut till nästa säsong

Laget som i höstas såg ut att vara klara SM-guld favoriter har efter nyår störtdykt ner till att många bedömare säger att de inte kommer klara sig förbi kvartsfinal.Främsta anledningen är målskyttet skriver många, jag håller med, men bara till viss del för jag ser försvaret återigen som den svagare delen och jag skall förklara varför.Frölundas målskytte har inget med saknade färdigheter att göra. Till exempel Carl Grundström är inte en sämre spelare nu på våren än på hösten. Antagligen är han en starkare och bättre spelare nu än då. Men där han tidigare var hungrig framför mål svänger han nu åt sidan på grund av sviktande självförtroende. Ett talande exempel var hans friläge senast mot Skellefteå där han missade, pucken och han var nere i hörnet men han slog klubban i isen och åkte och byte. Det hade han inte gjort i höstas. Motsatsen kan sägas om Casey Wellman, Patrick Carlsson och Sean Bergenheim som alla skjuter och driver på mål. Sannolikheten ökar självklart mer för mål då än om man tjurar och åker och byter.Varför är jag då inte orolig för målskyttet? För att de kan vända så snabbt. Gör Grundström mål idag gör han garanterat mer mål sen. Det samma kan sägas för Lundqvist, Olofsson och många fler att det krävs så lite för att de skall hitta tillbaka. Kunnandet finns bland de flesta av Frölundas forwards men just nu behöver bara lite studs med.Försvaret däremot är oftast ihålligt och har inget med självförtroende att göra. Spelarna framförallt backarna är för dåliga defensivt. De boxar inte ut och blir för heta i många lägen. De tror gång på gång att de kan flippassa sig ut ur egen zon. Motståndarna vet detta nu och det är inte ovanligt att se tre forecheckande motståndarforwards ibland vara bakom Frölundas förlängda mållinje. Det ser du aldrig i andra matcher men mot Frölunda vet motståndarna att de försöker spela sig ur varje situation. Motståndarna chansar ofta för de vet att räcker med en turlig brytning eller studs så är någon fri i slottet. Mot Brynäs lämnade Frölunda SHLs skyttekung Oscar Lindblom helt ren framför målet och senast var det Joakim Lindström som fick vandra in i samma ställe och göra mål. Mot Rögle räknade jag det till 8 (!) mer eller mindre frilägen i slottet. Alla var dock inte slarv i egen zon men ändå. Det håller inte.Jag vet att hela idén med Frölundas försvarsspel är att man skall spela sig ut ur situationer och det går bra oftast men man måste som back kunna hitta en bra avvägning när man kan spela och när det är ok att bara chipa ut som motståndarna gör. Jag känner att den spelförståelsen saknas framförallt nu när det går lite tyngre och det är tyvärr inget som ändras bara för att man gör några till mål utan detta är en färdighet spelarna antingen har eller saknar. Just nu tycker jag flera backar saknar den skickligheten och sätter sig själva och laget i onödigt stora problem. Jacob Larsson som jag hackat på har nu -7 och en back som John Nyberg har +7 vem tror ni spelar enklast i egen zon och gör bäst avvägningar?Sen måste jag bara säga något positivt om backarna och det är Rasmus Dahlin som är så fantastiskt bra. Varför han inte är given i första powerplay är en fullständig gåta?! Han kan både dribbla och sätta alla passningar på bladet precis det som behövs i ett hackande powerplay. Även John Nyberg som jag nämnde förut har en riktigt bra utvecklingskurva i skuggan av många andra.Som jag tidigare sagt är det bara en motståndare Frölunda inte kan rå på och det är HV71 som jag tror tar SM-guld. Alla andra kan man besegra även om det ser mörkt ut just nu. Så hoppet har inte övergett mig än.Väldigt positiva rykten om spelare till Frölunda har florerat angående nästa säsong.Max Friberg en spelare som vann junior VM för fem år sedan verkar vilja få en nytändning i Frölunda.Lias Andersson som varit strålande i HV71 och juniorkronorna i år väntas komma till pappa Niklas gamla hemmaklubb. Även det ett fantastiskt tillskott.Sist men definitivt inte minst är det bröderna Pathrik och Ponthus Westerholm som verkar ha valt bort både Luleå och Brynäs för att komma till Frölunda. Båda är nära på att vara landslagsmässiga och kommer ge Frölunda en riktigt bra bredd bland forwards till nästa år om de kommer.Följ mig på twitter: @PhilipGlucksman