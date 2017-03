Frölunda hittar nya sätt att förlora

Var är extra träningen från december/januari? Var är kämpaglöden som Malmö visar?

PHILIP GLÜCKSMAN

2017-03-24 16:39:00

Helt ärligt så tittade jag bara med ett halvt öga efter 2-0 och lyssnade på CMores analyser. Tycker det finns andra saker som är viktigare och värt min tid mer än att se välbetalda Frölundaspelare underprestera något enormt när det gäller som mest.Ni som vill läsa något uppeppade angående Frölunda bör hoppa ner till sista meningen i inlägget.CMore förklarade många saker som var fel med Frölunda igår ”Ligger på fel sida”, ”Förlorar 2a puckar”, ”Saknar driv på mål” också vidare. Håller med om många av de sakerna. Roger och Frölunda har hela säsongen sagt: ”Vi skall arbeta hårdast”, ”Vi skall vara bäst när det gäller”, ”Vi skall spela vårt spel och inte bry oss om motståndarna” vilket man inte följer för tillfället.Möjligtvis kan man se visa en och en jobba riktigt hårt men inte hela laget tillsammans. För att illustrera ett färskt exempel på detta så byte jag lite match i tredje perioden för att se Malmö som låg under mot Växjö med 0-3 inför sista perioden. Rönnberg borde spela upp den perioden för sina spelare för Malmöspelarna slet som djur i sista perioden och vänder 0-3 till 3-3 på fyra minuter helt välförtjänt. Det är enkelt att se att många i Växjö besitter bra mycket större skicklighet än de i Malmö. Ändå blev det helt förlamade när Malmö vred på max.Henrik Hettas 2-0 mål i första perioden borde visat Frölundaspelarna vad jobba hårdast innebär. Emil Djuse lägger ett slagskott i sargen bakom Frölunda. Frölundabackarna som är på allmänhetensåkning står som koner när Hetta ensam bryter sig in på mål och sätter pucken snyggt. Där kände jag att det var rullgardin ner. ”Jobba hårdast” är lätt att säga, och visa, men inte lätt att utföra.Hela CHL och finalen visar att detta finns där men nu är det som bortblåst. Sämst när det gäller är en bättre beskrivning just nu av Frölunda.Igår såg jag inget som tyder på ”vårt spel”. Både Casey Wellman och Niklas Lasu visade dålig disciplin med sina avgörande utvisningar när de brydde sig mer om Skellefteå än om sitt eget spel. Vilket är mycket förvånande för de borde lärt sig den läxan för fyra dagar sedan.Frölunda skall vara bäst tränat av alla lag nu säger man. Jag ser det inte, och säkert ingen annan heller.Många tycker jag säkert är för hård nu och det är jag kanske. Tycker fortfarande problemet är fruktansvärt svaga backar. Jacob Larsson var återigen på isen vid två baklängesmål igår där han fullständigt går bort sig igen. Båda gångerna i boxplay där om han är så jävla vilsen kan han testa att plocka upp spelaren som är helt ren framför mål. Alla kan se att han är katastrof och han skall dessutom spela AHL nästa säsong (Inte en möjlighet i helvetet att han tar en plats i NHL). Så flytta på honom och ge Kristoffer Gunnarsson chansen, jag undrar vad han tycker om läktaren när han ser backarna underprestera någon enormt. Tycker även Henrik Tömmernes är medioker, han skall vara bästa backen i SHL och snittar 1 (!) skott per match med tre powerplay per match i snitt. Roger Rönnberg måste vakna! Killen är lika iskall som alperna han skall flytta till nästa år, byt ut honom, i alla fall i powerplay.Powerplay… Definitionen av idioti är att ”Försöka samma sak gång på gång utan resultat”. Precis denna idioti har Rönnberg jobbat med senaste 2 månaderna. Kanske dags att ändra?! Testa att köra Dahlin, Vesalainen, Grundström, Wellman och Bergenheim (Lundqvist kan teka). Fyra spelare som aldrig får chansen annars och kommer ge 110%. Dahlin och Vesalainens teknik är briljant. Grundström har skjutit mest skott (12) av alla i Frölunda i slutspelet trots att han bara får spela 12min/match. Wellman har lagets bästa skott för tillfället. Bergenheim kämpar alltid bra runt kassen och kan bytas av med Lundqvist efter tekning. Testa! Det kan inte se mer impotent ut än vad det gör just nu.Många ser jag skrika efter byte av målvakt och det tror jag inte en sekund på. Skellefteå får gång på gång var ensamma i slottet och det är ju självklart att det blir mål några gånger då. Sen knuffade Gustafsson ner fjanten Joakim Lindström och bara det visar en vinnarskalle om något.Vad tror jag om lördag? Roger kommer inte göra någon som helst förändring i powerplay för det har han inte gjort senaste 20 matcherna så han kommer inte göra det i denna heller. Han kommer bänka Widerström och sätta in Sean Bergenheim. Vesalainen som var en frisk fläkt igår får spela med J20. Kristoffer Gunnarsson kommer inte byta ut någon av de underpresterande backarna, allra minst Jacob Larsson (näst mest istid igår efter Tömmernes). Han kommer spela Joel Lundqvist och Henrik Tömmernes i alla offensiva lägen. Spelare som Grundström som skjuter på allt vilket behövs kommer få runt 12 minuter. Dahlin som borde starta i offensivzon varje gång där han gör skillnad kommer få några ströbyten. Listan kan göras lång men jag orkar inte ta upp mer självklara saker.Gör Frölunda första och kanske till och med andra målet kommer inte det ovan spela någon som helst roll. Då vinner Frölunda, för man växer enormt i medvind. Gör Skellefteå det stänger jag av och Frölundaspelarna kan hämta sina golfklubbor för det är dags då.Följ mig på twitter: @PhilipGlucksmanVar är extra träningen från december/januari? 