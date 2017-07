Frölunda och rankar SHLs Silly Season

Ser över Frölunda och rankar SHL just nu

Skellefteå. Laget har med Skellefteå ögon sett lämnats ganska orört. Man har blivit av med sin kapten Jimmie Ericsson men det var bara bra för deras del. Fredrik Lindgren, Niclas Burström och nu senast Sebastian Aho har lämnat hål på backplats som ersatts av Morgan Ellis och Jonathan Pudas vilket är en försämring men inte en stor sådan. Forwardssidan är i princip intakt med endast förluster av Andrew Calof och Sam Marklund som ersatts av Matt Andersson. Med Ericsson pensionering så ser jag Skellefteå minst lika starka framåt som förra året. Problemet är i båset där det stormade lite för Stefan Klockare och överdrivet känslosamma Bert Robertsson under förra året men även på kansliet där Pea Israelsson och Mikael Lindgren får fundera på hur man kan gå -17miljoner kronor på ett år (!). Frölunda. Förlusterna av de bästa spelarna på båda back (Henrik Tömmernes) och forwardssidan (Johan Sundström och Casey Wellman) känns naturligtvis. Kulturbärare som Niklas Lasu, Robin Figren och Patrick Carlsson blir även de svåra att ersätta. Jag tycker dock att ersättarna Adam Almqvist, Lias Andersson, Ryan Lasch och Max Friberg är starka. Även bröderna Westerholm är intressanta. Jag tror även många i SHLs yngsta lag kommer ta kliv framåt kommande säsong. Linköping. Man har tappat ettan (Broc Little) och tvåan (Garrett Roe) i interna poängligan förra året. Förlusten av Anssi Salmela kommer att kännas på backplatsen. Man har dock ersatt dessa med Tony Mårtensson, Nick Sörensen och Chad Billins som alla visat att de är toppspelare i SHL tidigare. Breddat har man gjort med Fredrik Karlström, Jimmy Andersson, Daniel Olsson Trkulja och spännande amerikanen Mark Zengerle. Största uppgraderingen får man i mål med Jonas ”Monstret” Gustavsson. Malmö. Här har jag största skrällen hittills. Men jag vet inte om det är en skräll efter att man tagit sig till semifinal förra året genom att slå ut seriesegrarna. Största och bästa pusselbiten fick man när man signade om Oscar Alsenfelt SHLs bästa målvakt, fantastiskt bra jobb av Malmös GM Patrik Sylvegård. Man har föryngrat backsidan med att släppa Noah Welch och André Benoît. Ersatt dessa har man gjort med Anton Mylläri och Niklas Arell där den sistnämnde imponerade stort på mig förra året. Jag tror man släppte Nicklas Jadeland, Mathias Tjärnqvist, Magnus Häggström och kanske Konstantin Komarek frivilligt. Större hål blev det däremot efter Ilari Filppula och Andreas Thuresson som var bästa forwards i laget förra året. Sylvegård har ändå fått in spännande ersättare i Andy Miele, Johan Olofsson, Daniel Zaar, Max Görtz och Lars Bryggman. Malmö är det mest förbättrade laget i SHL hittills och ett givet topplag. HV71. Mästarna har haft en ordentlig ruljangs trots att spelarna poängmässigt inte stack ut särskilt mycket. På backen har bästa backarna försvunnit i Andreas Borgman, Adam Almqvist och Mikko Lehtonen. I dagsläget har dessa ersatts av endast Alexander Ytterell från Leksand. Från att ha bäst försvar har man fått ett som placerar sig på den undre halvan av SHL. Mängder med Forwards har försvunnit eller vad sägs om Pär Arlbrandt, Christoffer Törngren, Chris Abbott, Erik Christensen, Teemu Laine, Lias Andersson, Victor Ejdsell, Kevin Stenlund, Filip Sandberg, Simon Önerud och Ted Brithén. 8 av sina 11 poängmässigt bästa forwards måste vara något slags rekord. Man har chansat lite med att ta in skadedrabbade Sebastian Wännström och Bill Sweatt. Robin Figren, Victor Ejdsell och Max Wärn är ok spelare men ersätter knappast alla som lämnat. Växjö. Växjö är andra laget som drabbats hårt under Silly Season. Målvaktsplatsen är uppgraderad med Viktor Fasth istället för Joacim Eriksson. Backsidan har likt HV71s tappat enormt i slagkraft. Landslagsbackarna Calle Rosén, Philip Holm och Teemu Laakso (när han var skadefri) har lämnat. Bästa SHL backen 2015/2016 Cory Murphy och en av de bästa 2016/2017 Nick Bailen har också lämnat. Ersatt dessa har Daniel Rahimi, Peter Andersson, Ben Youds och Joel Persson gjort. Inget fel på dem men de är inte i närheten av de som lämnat. Två av SHLs bästa forwards Dennis Everberg och Olli Palola lämnade också tillsammans med pånyttfödde Emil Pettersson. Ersatt dessa har man gjort med superlöftet Elias Pettersson och mer rutinerade Andrew Calof och Martin Lundberg. Även här försvagat men inte i närheten av lika mycket som på backsidan. Färjestad. Numera rikaste klubben i Sverige efter sin lyckade fastighetsaffär. Något att tänka på för andra klubbdirektörerna. På isen däremot har det inte gått lika bra. Likt många andra klubbar har man tappat sina bästa backar i Magnus Nygren, Tomas Skogs och Jonas Holøs. Ersätter gör Theodor Lennström, Jens Westin, Ilari Melart och Jesse Virtanen. Där den sistnämnde känns som den bästa. En av SHLs bästa målskyttar Milan Gulas har lämnat och självklart även duktige Joel Eriksson Ek. Breddspelare som Anton Gustafsson, John Persson och Gustaf Thorell spelar numera någon annanstans. In får man Örebros bästa forward i Martin Johansson och en profil i media iallafall Dick Axelsson. Fyllt på med bredd gör Michael Lindqvist, Christoffer Törngren och Niklas Fogström. Brynäs. Laget som kämpade sig till final och var så nära. Helt obegripligt enligt mig. Laget har kvar sina osäkra målvakter men stabila försvar där endast Jonathan Pudas lämnat och ersatts av Henrik Larsson. Framåt där det behövdes förstärkas har det istället försämrats. Lämnat har SHLs bästa forward Oskar Lindblom och duktige PP spelaren i Nick Johnson. Bra breddspelarna Pathrik och Ponthus Westerholm spelar nästa säsong i Frölunda. Floppen Tomas Zaborsky har självklart också fått lämna. Ersätter gör kämpande Christopher Liljewall och de mer osäkra nordamerikanerna Louie Caporusso och Aaron Palushaj som båda kan vara fågel eller fisk. Djurgården. Gamle assisterande Frölunda tränaren Robert Olsson försöker så gott han kan efterlikna hans forna lag. Många lokala spelare och unga tror jag är helt rätt väg för den hårt pressade klubben. Joacim Eriksson är ny i målet efter att Mikael Tellqvist gått i pension. Emil Johansson och duktiga Linus Hultström och Ville Varakas har lämnat. In får man William Lagesson, Marcus Fagerudd, Jesper Pettersson och Tom Nilsson vilket är varken upp eller ner gradering plus att Markus Högström är med från start. Breddspelarna Albin Lundin och Daniel Bernhardt har lämnat tillsammans med alltid produktive Matt Anderson. In har man fått kanske SHLs bästa forwardsvärvning i Andreas Engqvist. Jag hoppas verkligen på Djurgården för jag tror verkligen på vad de håller på med plus att jag är ett är enormt stort fan av Thomas Johansson (Dir. of Hockey Operations) och hans åsikter. Luleå. Laget som blir sämre ju mer pengar de spenderar. Bästa spelaren Joel Lassinantti är kvar i mål. De fyra första backarna Craig Schira, Ilari Melart, Christian Jaros och Daine Todd lämnar. Ersätter gör Daniel Sondell och Ryan Johnston vilket knappast kan ses som mer stabilt. Flopparna Kael Mouillierat och Julius Junttila är självklart inte kvar. Christopher Mastomäki, Jacob Lagacé, Joakim Hillding och oturs förföljde Bill Sweatt har lämnat och ersatts av den forna poängkungen Niklas Olausson, Patrick Cehlin, Emil Larsson och osäkra Joey Hishon. Tycker det ser lite bättre ut men det blir kval till slutspel som det ser ut nu. Karlskrona. Laget som inte kunde förlora till en början föll som en sten i slutet av säsongen när verkligheten kom ikapp dem. Räddaren från kvalspel Johan Holmqvist har lämnat ersätter gör relativt oprövade Henrik Lundberg. Bästa backen Niklas Arell lämnar även han. Robin Gartner och Gustav Ahnelöv går att ersätta men hittills ser jag endast Bobbo Petersson och Cory Murphy som nya där bak. Ingen direkt uppgradering. Framåt tappar man duktige Alexander Bergström och Jimmy Andersson. Ersätter gör Henrik Törnqvist, Konstantin Komarek och Ludwig Blomstrand. Kan man få den otroliga starten som senast går det bra annars lever man farligt. Örebro. Det stormar på kansliet i Örebro där man hade ett minus resultat på 15 miljoner (!). Det verkar dock inte bekymra GM Niklas Johansson särskilt mycket som värvar på som vanligt. Förlusterna av backarna Bobbo Petersson, Johan Motin, Peter Andersson och Petr Zámorský har snabbt ersatts av Jonathan Andersson, Linus Arnesson och säkert mycket dyrare Ondrej Vitasek och Daine Todd. Bland forwards tappar man duktige Martin Johansson, Fredric Andersson, Michael Haga, Greg Squires och flopparna Siim Liivik och Lucas Lessio. Lika snabbt som backarna signar man upp Christopher Mastomäki, Filip Ahl och med stor sannolikhet dyra importerna Sakari Manninen, Jere Sallinen och Rodrigo Abols. Från ligan under AHL testar man bröderna Tylor Spink och Tyson Spink vilket sannolikt inte kommer att lyckas. Jag antar att Örebros tanke är att hänga kvar till varje pris så man får del av den stora TV och sponsor kakan som kommer nästa år. Kosta vad det kosta vill! Rögle. Det enormt skadedrabbade laget förra året har haft det minst lika tungt denna sommar. Tänkta stjärnspelarna förra året Patrick Cehlin och Sebastian Wännström som var skadade till större delen har lämnat. Även Viktor Lindgren, Felix Schütz, Matt Fraser, David Åslin, Christopher Liljewall och Victor Laz har lämnat bland forwards. In kommer dock riktigt duktiga Ted Brithén och Juhamatti Aaltonen plus Linus Sandin. Om skadefria är det bättre än förra året sett till de som spelade. Fantastiske Anders Lindbäck blir svår att ersätta för Ville Kolppanen och Emil Kruse. Backarna Ludvig Claesson och Dominik Granak har lämnat och ersatts av Craig Schira, Alexander Younan, Kevin Gagné och Rasmus Sandin vilket får ses som en liten uppgradering. Mora. Skall jag vara ärlig har jag ingen större koll på Mora och dess spelare förra året. Jag tippar dem i botten på grund av historiken att nykomlingar framförallt första året har väldigt tufft i SHL. Bland nyförvärven känner jag igen de som spelat i SHL John Persson, Jacob Lagacé, Michael Haga, Tomas Skogs och Daniel Grillfors. Steven Seigo, Andrew Rowe och David Kase är chansningar men de lär få chansen i alla fall i ett inte så namnkunnigt lag. Jag hoppas även på Mora som motsats till sina rivaler Leksand håller sig till rent spel på kansliet.

Snart har tre månader gått sedan uttåget mot Brynäs. Besvikelsen har lagt sig och jag har nu en liten förändrad syn på lagbygget inför nästa säsong.Målvakterna är jag fortfarande tillfreds med. JG är en bra SHL målvakt och Johan Mattsson har alla möjligheter att bli minst lika bra, dessutom till en med största sannolikhet låg kostnad.Jag kritiserade med all rätta starkt Frölundas försvarsspel i slutet på förra säsongen. Det är fortfarande den mest oroande biten. Det borde dock underlätta den kommande säsongen att man inte behöver som säsongen som gick spela in 5 nya backar (!) utan bara en (Adam Almqvist) som dessutom redan har sin styrka i det kreativaspelet. Jag ser att många fortfarande vill ha en stor och elak back, även jag tidigare men jag ändrat mig. Fysiskt starkast i Frölunda just nu är Kristoffer Gunnarsson (draftad i år som nr 135 av Vancouver, Grattis!) och tillsammans med John Nyberg som var den mest positiva överraskningen förra året på backsidan så har Frölunda den tyngd de behöver. Filip Westerlund och Rasmus Dahlin skall också få rejäla chanser att ta fasta platser. Så jag är relativt trygg med de åtta backarna man har idag (Johannes Johannesen ser jag som utlånad kommande säsong).Sen hade det naturligtvis inte skadat om man tog in en ledig Tim Erixson till exempel.Några vänner med väldigt god insyn i Frölunda är mycket nöjda med forwards. Jag är inte lika övertygad även om det ser bra ut. Max Friberg är enligt rapporter ända nyförvärvet som klarat Frölundas tuffa fystester. Bröderna Westerholm har jag inte hört mycket om men jag har heller inte de jätteförväntningarna på dem så det skall bli intressant att se deras utveckling. Lias Andersson ser jag idag som det största orosmolnet. Den tilltänkta första/andra centern draftades i sommar totalt som nummer 7 av New York Rangers och han är den enda av de draftade svenskarna som starkt har uttalat att han skall ta en plats i år i Rangers. Rangers centersida ser ok ut i dagsläget med centrarna J.T Miller, Kevin Hayes, David Desharnais under kontrakt och Mika Zabinejad under förhandling. Historiskt sett brukar bara en handfull spelare ta en plats i NHL samma år som de draftades så risken är ändå liten. Det trodde jag dock med Mattias Janmark också och vi vet alla hur det gick… Hade jag varit Frölundas GM Fredrik Sjöström skulle jag ta det säkra förre det osäkra och tagit in en center till. Utan Lias har nämligen bara Frölunda tre centrar Lundqvist, Ehn (som kanske försvinner han med) och Westerholm. En center har dessutom lättare att anpassa sig att spela som ytterforward än tvärt om.Med största sannolikhet tänker Frölunda inte så utan kommer vid en Lias-flytt att flytta upp lovande Joni Ikonen eller Kalle Miketinac från J20. Vilket självklart inte är helt fel men knappast något säkert drag.Fredrik Sjöström har ju sagt att dörren för nyförvärv är stängd men jag kan likt många andra inte sluta hoppas på fler förstärkningar.Den som kommer upp först är självklart Fredrik Pettersson. Flugan är efter en bra säsong i KHL där han dock fick byta klubb från Torpedo till Minsk fortfarande utan kontrakt. Jag förutsätter att Frölunda redan är där men som SHL-lagen får finna sig i nu så är man andra eller tredjevalet för spelare av hans kaliber.Viktor Stålberg är en annan. Viktor hade en mindre bra säsong i NHL med endast 16 poäng på 75 matcher. Han inväntar nog bud från främst NHL men även NLA där det rycktas om Zug. Skulle han mot förmodan vilja spela för mindre pengar i sin hemstad är han med största sannolikhet mer än välkommen.Dennis Rasmussen vet jag har varit uppe tidigare säsonger. Han är för tillfället ledig men likt Stålberg väntar han på NHL kontrakt. Med tanke på hans ålder (27) kan han nog tänka sig try-out kontrakt men jag tror inte AHL är något han vill komma till igen. En fantastisk lösning vore om Lias tog en plats i Rangers och Rasmussen inte tog en att han blev Frölundas förstacenter i ett år. Knappast troligt men drömma kan man.Hittills har jag knappt sett någon spelare som jag tänkt "Fan, han borde Frölunda huggit på.". En av målvakterna Victor Fasth eller Jonas Gustafsson är väl de som kommer närmast men jag ser hellre att Frölunda lägger pengarna längre fram i uppställningen. Av topplagen är jag mest imponerad av Linköping, Skellefteå och Malmö så här långt. Jag tror Växjö och HV71 kommer få det väldigt jobbigt att ersätta alla spelare som lämnat. De två lagen tillsammans med Brynäs, Färjestad och kanske även Djurgården kommer kämpa i mitten. Luleå, Örebro och Karlskrona har stora problem på alla plan just nu och kommer att utmanas av Rögle och nykomlingen Mora i botten. Här är min lista just nu:Detta är en preliminär rankning av hur det ser ut nu. Det kan finnas framförallt tappade spelare som jag missat då Eliteprospects som jag använder mig av inte alltid tar med alla förluster. Skriv och kommentera gärna och men håll det gärna på en vuxen nivå.