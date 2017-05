Frölunda verkar ha värvat färdigt tyvärr

Ser över nuvarande trupp och vad som saknas. Kommenterar även de som lämnat och varför.

Har inte skrivit på länge men ni som läser vet att jag fick rätt gällande HV71. Det satt dock mycket längre in än vad jag trodde och det skall Brynäs ha all heder för.Det verkar som Frölunda på några veckor har gjort klart sitt lag för säsongen 2017/2018. För oss som följer Frölunda i olika medier var det inga överraskningar till värvningar. Det var heller inga jättevärvningar (kanske Ryan Lasch då) även om Frölunda själva tyckte det var värt att hålla presskonferenser för några. Jag tycker man borde ha is i magen och lämna några platser öppna för idag ser jag inga platser öppna med 9 backar och 13 forwards under kontrakt. Fredrik Sjöström och Frölunda verkar vilja ha klart allt så fort som möjligt vilket är klokt men inte särskilt spännande. Antagligen vill man att alla skall gå igenom samma hårda träning vilket i och för sig är sunt, men behövs det inte några spetsspelare till?. Ganska givet då han är för bra för SHL men jag tycker ändå han var ännu bättre förra året så detta var nog nödvändigt. Spelade skadad i slutspel vilket var en stor anledning till att laget inte gick till final.. En målskytt och precis vad alla lag vill ha. Även de lagen i KHL med större plånböcker än Frölunda. Kommer bli väldigt svår att ersätta.. Det sägs att han är spelaren som gör andra bättre och enligt mig är det bland de bättre betygen man kan få. Höjde sitt spel på slutet vilket kanske var på grund av att han fått beskedet att han måste söka sig till ny klubb efter säsongen. Tyvärr verkade inte klubbarna stå i kö då han åker till Finland och HIFK vilket knappast är ett steg upp i karriären.. Lite orolig när man släpper de få spelarna som verkligen kan kallas kulturbärare. Iskallt räknar Frölunda att man kan få ut mer av en junior eller nyförvärv men jag är lite tveksam. Även han till Finland och Kärpät.. Var bland de bästa spelarna säsongen 2014/2015 men har sedan dess dalat. Jag vet inte varför men skotteffektiviteten är väldigt låg med bland annat 32skott och inget mål i årets slutspel. Hittar förhoppningsvis tillbaka till den gamla formen i HV71.. Tänker bara nämna kort gällande talangen som aldrig blev bofast i A-laget. Under U18VM där han blev bäste spelare riktade han kritik mot Frölunda och ledarna. Jag tycker det är både dåligt och korkat gjort. Frölunda kanske har gjort fel men han har ändå fått några chanser men inte tagit dem. Sen är det ju knappast sådant gnäll som kommer få NHL klubbar att ta honom högre i draften i sommar.. Fick pris som SHLs bäste back även om inte jag tycker det. Tror precis som med Sundström att han behöver den här flytten även om han kommer saknas på blålinjen.. Ersättaren istället för Christoffer Nilstorp som bröt sitt kontrakt för att gå till Malmö. Var väldigt mycket upp och ner men jag hade inte högre förväntningar än så på honom.. En fantastisk bra värvning. Precis den spelfördelaren Frölunda behöver i powerplay. Jag tror Simon Hjalmarsson kommer lyfta enormt med en sådan spelare förhoppningsvis bredvid sig. Det är i alla fall vad han gjort historisktsett.. SHLs bästa värvning. Hur tänker jag då? Förutom att Lias är en väldigt bra hockeyspelare så är han också under 21år och har därför ett Rookiekontrakt. Ett kontrakt som ger honom max 23,000kr/mån (se länk längst ner) plus eventuella bonusar. Oskar Lindblom låg förra året på drygt 400,000kr i bonusar och det ser jag som ett max tak. Vilket fall som helst så spelar Lias på en lön som är en tiondel av vad SHLs stjärnor gör. Han kanske inte är en stjärna men han är knappast bara en tiondel så bra. Snittlönen i SHL ligger på 100,000kr/mån så att få en så bra spelare för en fjärdedel av den kostnaden är riktigt bra gjort av Fredrik Sjöström.Det är orättvist att säga att Lias är ensam ersättare till Sundström så jag säger att Lias tillsammans med Lasch är bra ersättare till SHLs bästa center.. Då han har spelat uteslutande i AHL nu i nästan i fyra säsonger och utan landslagsspel har jag svårt att göra någon riktig personlig bedömning av Friberg. Han har snittat 0,54p/match i AHL och var utsedd till kapten senaste säsongen vilket säger mig att han är bland de bättre spelarna i ligan. Hoppas han får samma utveckling som Johan Sundström fick efter ha varit i liknande frysbox i AHL. Skall Friberg ersätta Wellman vilket jag tror kan vara tanken har han dock väldigt mycket att leva upp till.. Pathrik är väl han som varit lite bättre av de två och spelat några matcher i landslaget senaste två säsongerna. Det jag har sett av dem är att de är bra spelare men inte mer. Jag ser dem som ersättare till Carlsson och Figren. Vilket på pappret just nu är en liten uppgradering.. Fick mycket beröm för sitt fina spel i slutspel. Han är en spelare som jag tror behövde det här bytet för att utvecklas. Almqvist var ju lovande tills han körde fast likt många andra i AHL där han producerade bra med poäng. Var en av många bra backar i HV71s guldlag. Är ju givetvis en ersättare till Henrik Tömmernes. Ett byte som jag till skillnad från många andra tycker går nästan jämnt ut.. Återigen en lovande målvaktsvärvning från allsvenskan. Mattsson är en bra och stor målvakt. Frölunda hoppas givetvis på en Lars Johansson utveckling. Det kan säkert hända men det kan lika väl bli lika mycket mellanmjölk som Bakala var denna säsong. Med tanke på de andra målvaktsvärvningarna i SHL av Victor Fasth, Jonas Gustavsson och Oscar Alsenfelt (jag ser det som en värvning när man får behålla bästa målvakten i serien) så skrämmer verkligen inte budgetvärvningen av Mattsson. Men jag ser hellre att Frölunda använder de pengarna längre fram.Sjöström antyder att han är klar med värvningar nu i olika medier. Jag hoppas inte det för jag vill se satsning för guld. Som det ser ut nu är truppen lika bra/dålig som den som inte klarade det denna säsong. Jag vill se mer!Till skillnad från många andra som jag ser på diverse forum är jag tillfreds med målvakterna just nu.Backsidan är jag desto mer orolig över. Det såg inte bra ut andra halvan av säsongen inklusive slutspelet. Backarna är i mina ögon inte tillräckligt bra och stabila. Sjöström och Frölunda hoppas givetvis på utveckling på Rasmus Dahlin, Filip Westerholm och många fler men det skulle vara en bonus för mig och inget jag skulle iskallt räknat med. Tre väldigt bra backar står utan kontrakt just nu.. Den 29årige förre detta Brynäs kaptenen är precis det Frölunda behöver. Stark, stabil och rörlig. Jag hoppas Sjöström i alla fall varit där och frågat även om Brynäs antagligen är först i kön.. Precis som Brynäs är förstavalet för Andersén är nog Skellefteå förstavalet för Erixson. Men jag hoppas Roger Rönnberg fortfarande har kvar den kontakten från landslagstiden för även Erixson skulle vara en kanonförstärkning.. En bra stabil back som kanske är snäppet under de ovan men ändå bra.Jag är inte lika orolig för forwardssidan även om jag skulle vilja se en spetsforward till.. Behöver nog inte säga mer.. Bästa spelaren i AHL enligt många. Har säkert som Tim Heed som jag inte tog med ovan väldigt många förfrågningar. Såg att det ryktas att han kan bli bäst betalda utlänning i KHL. Även här hoppas jag Rönnberg har den övertalningsförmågan som krävs även om det är ett långskott.. En spelare Luleå inte verkade vilja ha vad skall han till Frölunda och göra? Skadebenägen är han också. Jo jag vet det men han är en målskytt. Kanske inte av högst klass men han är minst lika bra målskytt Casey Wellman. Kan Frölunda få lite ”skaderabatt” och han inte blir skadad självklart kanske han kan få samma utveckling som Wellman.Följ mig på twitter: @PhilipGlucksman