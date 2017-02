Frölundas slutspurt

Resonerar kring Frölunda, värvningar och eventuella lönetak

Jag är ledsen att det tar så lång tid mellan mina inlägg. Skall försöka öka antalet inlägg nu på slutet.



Grattis måste jag ändå börja med att säga till Frölunda som blev CHL mästare igen förra tisdagen. En jätterolig match att titta på med fart, fysik och mål. Tror också det var bra träning inför slutspelet. Många klagade på att det hela avgjordes tre mot tre. Jag tycker det blev både rättvist och var riktigt spännande. Rättvis på det sättet att man inte kan åka och gömma sig när man spelar tre mot tre. Det är superviktigt att hålla sin gubbe eller att göra sin gubbe. Är väl minst lika mycket tur i fem mot fem när pucken studsar och far i en gröt framför mål. Matchen avgjordes ju också med individuella prestationer från Niklas Lasu och Mats Rosseli Olsen vilket var bra.



Frölunda har haft det jobbigt på slutet där man förlorat 5 av de 8 senaste matcherna. Förra året vid den här tiden skrev jag också om Frölundas svacka och nämnde bland annat att skotten minskat och deras effektivitet. I år är det liknande saker som oroar, framförallt har effektiviteten sjunkit rejält efter nyår. Jag tycker att man dominerar spelet i nästan alla matcherna man förlorat på sistone men att man inte får in pucken. Sen gör spelarna även några horribla misstag i egen zon och då tänker jag mest på matchen mot Färjestad men även igår där man bland annat släpper till två frilägen i samma powerplay (!). Tur att man har utmärkte Johan Gustafsson längst bak som enligt mig är topp tre i ligan, annars hade man förlorat igår också.

Vi vet alla hur det slutade förra året trots den svackan och även i år har man tränat hårt i januari, många säger att det är därför det går så trögt. Jag delar inte den uppfattningen i år heller. Hur stor roll kan det spela? Det är inte så att de andra lagen inte tränar alls. Nu är jag ingen tränare eller fysiolog men tycker inte det låter rimligt som förklaring. Min förklaring är att man skjuter mindre och sämre, plus ett katastrofalt dåligt powerplay.



Hur som helst så vann man igår trots ganska mediokert spel och utan sin bästa spelare Johan Sundström. Det ser jag dock som en styrka om något.



Skall jag gå in på spelarkritik så tycker jag Jacob Larsson fortfarande är sämsta backen i laget just nu (även sämst +/- -7), framförallt är hans spel i egen zon dåligt. Trodde tyvärr han skulle höja sig efter matcherna i NHL. Simon Hjalmarsson är beklämmande att se nu. Han ger allt runt sargerna och i backcheck vilket är bra men det är ju självklart inte därför han är här och tjänar med stor sannolikhet mest i laget. Han har 5 mål på 41 matcher och i öppna lägen så missar han totalt, tyvärr är han den största floppvärvningen hittills i år tillsammans med Oscar Engsund vilket jag förutspådde redan innan säsongen. Om vi skall ge positiv kritik så är Johan Gustafsson lysande. Bland backarna ser jag ingen just nu som verkligen är en klippa även om många anser Henrik Tömmernes med sin fina produktion är det men jag tycker han är medioker i egen zon. Bland forwards så är ju Johan Sundström och Joel Lundqvist bäst i vanlig ordning. Casey Wellman och Patrik Carlsson (bäst +/- med +15) har höjt sig på slutet. Lasu, Rosseli och Stålberg är en riktigt jobbig kedja att möta. Sen väntar jag på Sean Bergenheims utdelning för jag tycker att han bara saknar det där sista och jag tror han kan bli årets ”Lehkonen” i slutspelet.



I slutspel är det egentligen bara en motståndare som bekymrar mig och det är HV71. Mot Växjö, Skellefteå och Färjestad tycker jag Frölunda har spelet även om Växjö har mer spets. I alla matcher mot HV71 har de varit det bättre laget. Ändå har Frölunda vunnit alla tre matcherna men det har bara berott på storspel av Johan Gustafsson och ett helt sjukt självmål under an avvaktande utvisning i första matchen. Nu har HV71 också tagit in duktige backen Mikko Lehtonen som vi kunde se i helgens Sweden Hockey Games. Detta tar mig till nästa ämne som är värvningar.



Värvningar



Just Lehtonen hade behövts i Frölunda. Laget är extremt tunt på backsidan i dubbel bemärkelse. Igår spelade Tömmernes 25min skulle han och Sigalet gå sönder står Frölunda där med Filip Westerlund och Rasmus Dahlin som ersättare. Två gallerpryda spelare som säkert har en ljus framtid men de skrämmer inga forwards i ett slutspel direkt. Kristoffer Gunnarsson finns också men jag vet inte om man tänkt att ta med honom. Förra året hade laget två stora stabila backar på över 100kg i Christoffer Persson och Oliver Lauridssen, i år är tyngsta backarna Sigalet och Nyberg på 93kg, de är inga bjässar direkt. I det finska laget Lukko som med stor sannolikhet missar slutspel finns en spelare vid namn Keaton Ellerby. En 100kg back med NHL meriter som är stabil i egen zon. Med honom och Lehtonen skulle Frölunda ha den starkaste backbesättningen i hela SHL. Nu vet jag att pengar inte finns i överflöd (även om tre månaders lön inte är särskilt dyrt) och att Frölunda har ett speciellt spelsystem som man måste sätta sig in i. Ellerby kanske inte ens är ledig men jag tror någon av dessa skulle kunna bli skillnaden mellan en semifinal och Guld. Jag tycker det är bra när Fredrik Sjöström säger att Frölunda är väldigt kräsna gällande nyförvärv. MEN alla kan se att backsidan är tunn och var man kräsna när man värvade Oscar Engsund och skickade iväg Christoffer Persson? Nej, där var man framförallt med facit i hand riktigt korkade. Engsund spelar inte ens i Frölunda längre och Persson har bäst +/- i hela ligan. Idag borde Sjöström ha svalt stoltheten och tagit in minst en back till men han får väl ”hoppas” att truppen förblir skadefri.



Lönetak



Detta har diskuterats flitigt senaste veckorna. Jag är helt emot ett lönetak likt NHL där man sätter ett belopp. Skall Frölunda med nästan 10,000 på sina matcher och 150MSEK i omsättning ha samma budget som en nykomling i ligan som inte ens tar in hälften av det snittet eller har halva den omsättningen? Nej sådant där blir inte bra tror jag men jag är lite positiv till att lönetaket blir individuellt anpassat efter omsättning. Så om ett lag får in mer pengar får man också spendera mer pengar. Jag vill avsluta med att återigen skriva att man borde göra lönerna offentliga för det är roligt för fansen och det finns inget som får mer uppmärksamhet i Sverige än pengar och löner vilket skulle då skulle gynna SHL.

2017-02-15

