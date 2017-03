Frölundas ”Våga” har blivit idioti

Mina farhågor innan kvartsfinalen om extremt naivt spel blev verklighet igår

0 KOMMENTARER 334 VISNINGAR 0 KOMMENTARER334 VISNINGAR PHILIP GLÜCKSMAN

2017-03-22 11:11:32

Jag vill börja med att säga att domarna i matchen igår var jättebra. Någon tripping kanske skulle delas ut men annars kanon. Frölunda hade bara sig själva att skylla igår. Innan denna kvartsfinalserie började skrev jag: ”Fokusera på att hålla rent i slottet och inget slarv i egen zon så kan man vinna SM-guld annars ut i kvartsfinalen.”.Tyvärr tror många spelare att det är försäsong och man kan göra flipp pass på flipp pass mot tre hårt forecheckande Skellefteåspelare. Frölunda hade TUR att denna match inte avgjordes tidigare för det var mängder med klara lägen för Skellefteå i de första två perioderna. Nu hade som tur var Skellefteå inte samma klassavslut igår som i söndags.Det extremt naiva försvarsspelet började redan efter sex minuter när Pontus Petterström var fri i slottet. En minut senare var det Axel Holmström som oattackerad kunde styra in ledningspucken i ett öppet mål. Så här med facit i hand skulle en timeout där varit bra, att förklara att det var Skellefteå man möte i kvartfinal och inte Borås HC i en vänskapsmatch!Frölunda skulle dock kvittera genom Jacob Larsson som lyckades få igenom sitt skott (otroligt många som blir blockade från blålinjen annars). Jag är inte orolig att Frölunda inte har så många klassavslut, jag är däremot trött på att man träffar första blockerande försvarare gång på gång. Skjut direkt, släng pucken på mål, driv på mål, det är så betydligt fler mål görs idag! AIK i måndags gjorde bland annat två stycken sista minuten mot Karlskoga där man bara slängde in pucken.Efter 1-1 målet spelar Frölunda riktigt bra som man oftast gör när man får lite medvind. Robin Figren får bland annat en jättechans helt ren framför målet efter en fin passning av Johan Sundström. Figren får ner Joni Ortio men försöker trots att hela målet är öppet lägga den under den fallande målvakten…Carl Grundström är nästa spelare som får ett fint läge framför Ortio men kommer för nära med sin styrning.Pär Lindholm avslutar perioden med ytterligare ett fritt läge efter slarv i Frölunda.I period två har Skellefteås forwards verkligen lärt sig att pressa på i Frölundas zon. Gång på gång lyckas Frölunda spela fast sig själva trots att de har mycket tid. CMores expert den gamla backen Arto Blomsten är precis som jag chockad över Frölundas naiva spel i egen zon. Samtidigt som jag ser matchen håller jag koll på min dotter som precis lärt sig gå och jag märker det finns en stor likhet mellan hennes balans och Frölundas försök till uppspel, oftast funkar det men ibland blir det pannkaka av allt ihop. Adam Pettersson träffar ribban och Andrew Calof missar sitt friläge under Skellefteås press som förblir konstant på grund av att Frölunda gång på gång ger bort pucken. Det tar självklart inte lång tid innan Axel Holmström tar pucken från en förvirrad Jonathan Sigalet och gör 2-1. Den alltid duktige Sebastian Stålberg träffar ribban med en chanspuck och i anfallet efter checkar Jimmie Ericsson enkelt fast Jacob Larsson, spelar triangel runt Frölunda buren och lägger in pucken i öppet mål, 1-3.Frölunda höjer sig efter 1-3 målet och radar upp många chanser till den grad att Skellefteå måste ta timeout. Det är egentligen inget fel på Frölundas anfallsspel matchen igenom och Skellefteå får gång på gång chipa ut pucken och åka och byta.Frölunda fortsätter i tredje som de avslutade andra perioden. Casey Wellman gör efter tre minuter 2-3 på ett riktigt klassavslut i krysset. Victor Olofsson har kort efter det en styrning i ribban och jag kände efter den att den hade behövt gå in. Efter det mattas trycket av lite men Frölunda för spelet. Skellefteå gör misstaget att inte fortsätta pressa Frölundabackarna i tredje som nu med sitt kortpassningsspel gång på gång vänder in i Skellefteås zon. Johan Sundström tydligt frustrerad idag trycker till Anton Lindholm onödigt hårt i ryggen och får korrekt 2+10min. Frölundas boxplay är nästan farligare än Skellefteås för dagen ängsliga powerplay. Det är många situationer runt Ortio som gör många kvalificerade räddningar. Johan Alm drar på sig en nödvändig slashing när det är riktig kalabalik runt Ortio. Roger Rönnberg väljer med tre minuter kvar att INTE ta ut Jonas Gustafsson trots att Frölundas powerplay är helt statisk och ingen tar direktskott. En för dagen mer vaken tränare hade fattat att den 6e spelaren hade behövts för att lösa upp Frölundas värdelösa powerplay. Wellman får avsluta matchen med ett skott som går precis utanför. Det skottet var ganska signifikativt för matchen. Frölunda var väldigt nära trots alla bjudningar.Vad jag har förstått så har Frölunda anammat Skellefteås spelsystem. Man skall spela sig ur situationer istället för att slänga bort pucken. Detta ger större chans till vinst och utvecklar spelare. Jag förstår detta. MEN måste inte backarna vara av en viss kvalité för att detta skall fungera? Måste man spela exakt likadant i grundserien som i slutspel trots att spelet ändras? I grundserien spelar det mindre roll med en sådan här förlust om man senare slår tre sämre lag men i slutspelet är det så viktigt att inte förlora en enda match i onödan. Det kändes verkligen i onödan idag för Frölunda för spelet oftare och har ett bra anfallsspel.Sen om nu Skellefteå är förebilden. De chippade ut mängder med gånger igår och hade bra avvägningar. Jag förstår att Skellefteå tidigare kunde spela som Barcelona i fotboll när man haft SHLs bästa backar i John Klingberg, David Rundblad, Tim Erixsson även Martin Sevc och Tomas Skogs när de var på sina toppar. De har dock haft självinsikten att anpassat sig efter deras material. Frölunda har INTE den självinsikten och har för tillfället hyrbis i egen zon. Här finns ingen plan B och vad som gör mig riktigt förbannad är att Roger Rönnberg står som en fågelholk efter matchen och säger ”Jag förstår ingenting”. Hur kan du inte göra det när Frölundas självklara mantra nu är att ”Våga”? Den kommande storbacken Rasmus Dahlin åker omkring som det är allmänhetensåkning i slutspel och får bara en klapp på axeln efter misstag. Jag fattar ”Våga” utvecklar och lockar spelare till klubben. Men ”Våga” är bara ren idioti om grundkvalitén saknas och kommer leda till utåg i kvartsfinalen om det inte rättas till.Mina farhågor innan kvartsfinalen om extremt naivt spel blev verklighet igårTvå matcher spelade och en tydlig bild av båda lagens planer synsMina konkreta lösningar på hur och varför man fyller en arena och varför Hockeymördare är svammelMin tippning var ganska god återigen, Frölunda vinner över Skellefteå och HV71 vinner GuldLaget är mycket svårbedömt för tillfället men det ser ljust ut till nästa säsongGer mig in i denna snedvridna debatt om SHLs nya avtal.Resonerar kring Frölunda, värvningar och eventuella lönetakDetta önskar sig Frölunda mest i julklappGår igenom vad som varit bra och dåligt. Även vilka spelare som varit positiva respektive negativa överraskningar.Skönt med hockey igen efter allt politiskt snack om ”Ragnarök”