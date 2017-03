Osportsliga Skellefteå mot Frölunda i två kvartsfinaler

Två matcher spelade och en tydlig bild av båda lagens planer syns

2017-03-20

Två lag som spelade tight. Skellefteå fick två mål bortdömda i första perioden där det andra blev omdiskuterat. Inte oväntat är det Jimmie Ericsson som på reprisbilderna förbereder en tackling/knuff på Johan Gustafsson för att sedan bara nudda honom. Domarna förklarade det bra efter matchen och jag tänker inte säga mer om det.Så länge Frölunda är fem man på isen så har Skellefteå svårt att komma till bra lägen. Deras powerplay är dock farligt till skillnad från Frölundas där det skall passas till förbannelse och ingen rörelse. Simon Hjalmarsson som verkar sakna självförtroendet helt i de avgörandelägena placerar sig dock perfekt framför Skellefteås mål i slutet av andra perioden och rakar in ett direktskott (!) på Victor Olofssons fina passning. Plötsligt stiger självförtroendet och med bara farten så styr han ett till mål i början på tredje perioden.Jag tycker det är så märkligt att dessa professionella spelares prestationer kan skifta så mycket från ena till den andra stunden. Någon får gärna förklara varför för mig någon gång.Skellefteå får inte ut någonting i tredje perioden. Egentligen är det Frölunda själva och en för dagen övertänd Sean Bergenheim som håller på att sabba det för sig själva med att ta en riktigt dålig utvisning med fyra minuter kvar. Frölundas boxplay är dock bra och Niklas Lasu kan senare avgöra matchen med ett 3-0 mål i sista perioden. Sean Bergenheim blir tyvärr avstängd efter matchen för en inte alls snygg ”slow foot”.Summering så är Johan Gustafsson strålande med sin nolla. Hjalmarsson kliver fram och det behövdes. Fler måste göra det för Frölunda är otroligt mycket bättre när de får ledningen.Därför blev jag extra glad när Joel Lundqvist igår gjorde 1-0 efter bara 14 sekunder och gav Frölunda ledningen. Frölunda spelar återigen bra i fem mot fem och låter endast Oscar Möller få en riktigt bra chans. Det kurras och käbblas efter varje avblåsning, väldigt löjligt generellt tycker jag. Märkligt är att det är så mycket vanligare i SHL än i NHL av någon anledning. Mest är det ju självklart Skellefteå som försöker likt många andra lag störa Frölunda på detta sättet. Frölundaspelarna måste sluta bry sig om detta i alla fall på bortaplan för hemma får inte motståndarna med sig lika många utvisningar. Om man gör en stilstudie på Jimmie Ericsson som helt otroligt nog klarar sig från några straff i första perioden visar att han är en expert på cross-checkings i ryggarna på olika spelare.Detta kurr och käbbel skall dock bli Frölundas fall för domarna väljer nämligen att plocka upp regelboken i andra perioden och se vad som står i den. Framförallt lägger man nu vikt vid ”Komma in som tredje man”. Jonathan Sigalet gör oturligt nog detta i en för hundrade gången situation framför Johan Gustafsson och då bestämmer sig domarna för att plocka ut honom. Om någon ger mig reprisen på matchen så kan jag enkelt visa minst 10 (!) liknande situationer framför Skellefteås mål. Skellefteå är nämligen ALLTID fem man runt eget mål vid avblåsningar och har därför nästan alltid i numerärt övertag på Frölundas forwards.Hade inte Skellefteå haft ett sådant bra powerplay och Frölunda dåligt boxplay (för dagen) hade detta spelat mindre roll. Nu kvitterar ju självklart Skellefteå på Sigalets utvisning.Spelet blir efter målet blir ganska öppet och Carl Grundström får nästan öppet mål men missar från liten vinkel. Joni Ortio i Skellefteå målet bjuder sedan Joel Lundqvist på nästan öppet mål som räddas av en Skellefteåback. I anfallet efter sätter Andreas Wengerli den snyggt i krysset bakom Gustafsson. Detta är den stora skillnaden idag, avsluten. Frölunda tappar flera snäpp efter det målet vilket är en vanlig företeelse för laget när det går lite emot. Pär Lindholm har ett läge där han bara skall styra in passningen från Lindström i det öppna målet men missar. Victor Olofsson lyckas skjuta över i ett friläge han skaffat på egenhand.I tredje perioden händer ingenting från Frölunda till en början. Gustafsson strular till det lite bakom mål så Johan Sundström slår av sin egen klubba mot framstörtande Skellefteåspelares. Slashing tydligen trots att det var Sundströms klubba som gick av. Har för mig att det sällan eller aldrig blir utvisning efter slag på klubban så länge inte den slashade spelaren tappar klubban eller att den går av. Det eminenta domarparet utan att kolla tror väl att det är Skellefteåklubban som går av. Powerplay och 3-1 vilket är god natt.Joakim Lindström som jag tidigare gillat som spelare tacklar ner Rasmus Dahlin som är på allmänhetensåkning och sätter pucken snyggt i krysset. Snyggt mål, men Lindström klasspelare som han är måste åka fram och håna Gustafsson. Supertydligt på TVn men för domarna som är på kafferast blir detta en utmaning att reda ut. Unsportsmanlike conduct på Johan Alm i alla fall (vad han nu gjorde…), roughing på Matt Donovan (som skyddar sin målvakt), roughing på Oscar Möller och Jimmie Ericsson (vem annars…) som självklart måste in och skydda stackars Lindström som varit så modig så han gett sig på en besegrad målvakt, tripping på Johan Gustafsson för att han knuffar Lindström som faller platt på magen likt det är hans första gång med skridskor på.Skellefteå är bättre och har vunnit på sina bra avslut idag. Bara löjligt och osportsligt att hålla på som de gör efter att de redan vunnit. Tydligen är det deras plan och jag hoppas och tror inte det lönar sig över 7 matcher.I Frölunda måste fler kliva fram och det funkar inte att missa de lägena som Lundqvist, Olofsson och Grundström har. Det får heller inte framförallt på bortaplan vara så odisciplinerade för då får Skellefteå sina powerplays.Frölunda har garanterat lärt sig läxan plus att Skellefteå inte kommer få samma medstuds från domarnas sida imorgon. Jag tror fortfarande på vinst i den här matchserien även om det blir spelmässigt tuffare i nästa mot HV71.Följ mig på twitter: @PhilipGlucksmanTvå matcher spelade och en tydlig bild av båda lagens planer synsMina konkreta lösningar på hur och varför man fyller en arena och varför Hockeymördare är svammelMin tippning var ganska god återigen, Frölunda vinner över Skellefteå och HV71 vinner GuldLaget är mycket svårbedömt för tillfället men det ser ljust ut till nästa säsongGer mig in i denna snedvridna debatt om SHLs nya avtal.Resonerar kring Frölunda, värvningar och eventuella lönetakDetta önskar sig Frölunda mest i julklappGår igenom vad som varit bra och dåligt. Även vilka spelare som varit positiva respektive negativa överraskningar.Skönt med hockey igen efter allt politiskt snack om ”Ragnarök”Rolig match i lördags där två i Skellefteå gör bort sig totalt