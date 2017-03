Så fyller Frölunda Scandinavium och Hockeymördare är svammel

Mina konkreta lösningar på hur och varför man fyller en arena och varför Hockeymördare är svammel

Hockeymördare skanderar publiken hos vissa hockeylag. De syftar då på att SHL stärker sina lag finansiellt och gör ligan svårare att nå på grund av olika kval.

Idag skall jag själv och säkert många fler än vanligt kolla på AIK mot Almtuna och Västervik mot Tingsryd. Inte för att jag sympatiserar med något av alla dessa lag utanför att det är en väldig dramatik vilket lag av AIK och Västervik som skall få möta Rögle i direktkval till SHL. Senare i veckan skall även Leksand möte med Mora bli mycket intressant att se då vinnaren går till SHL. Detta tar då enligt visa död på hockeyn?

Tydligen är inte dramatik eller en ”David mot Goliat” (ekonomiskt) något som tilltalar dessa personer som skanderar ”Hockeymördare” men jag garanterar att det självklart tilltalar väldigt många andra.



Scandinavium halvfullt på grunda av CMore är nonsens



Detta leder mig in på denna ”publik kris” som många SHL lag drabbats av. igen Jag ser några som skyller på Tv-bolaget CMore att det skulle vara deras fel. Kanske på 90 talet när matcher började Tv-sändas var detta något att skylla på men 2017!? Lägg av nu.

Om ett år kommer CMore ge SHL 520 miljoner per säsong vilket är cirka fem lags årsomsättning idag. Skall de då börja sända mindre matcher eller ha en sämre produktion likt SVT? Ni hör själva hur korkat och osannolikt det låter. CMore gör et fantastiskt jobb och ökar intresset för SHL. TV är här för att stanna och är en del i utvecklingen. Den klubbledare som inte fattat det bör avgå idag.



Klubbarna borde fokusera på är prissättning, marknadsföring och arenaupplevelsen likt ALLA andra eventbolag. Ja, hur illa många tycker det än låter så är hockeylagen numera bolag som jobbar med event. Det är också en oundviklig utveckling som många försöker hejda av någon konstig anledning. Varför folk tycker det är mindre värt att heja på ett professionellt och ekonomiskt framgångsrikt lag än att heja på en amatörförening får vi nog tacka Sveriges hårt inrotade socialism för.



Prissättning. Har nog nämnt det flera gånger tidigare att det finns ett system i USA som heter StubHub där man kan köpa och sälja biljetter, där priset styrs av tillgång och efterfrågan. Varför man inte inför likande här vet jag inte men det kan inte vara så svårt om det redan finns på annat ställe. Jag tror heller inte priset på biljetterna är den största anledningen till lägre publiksiffror då jag ofta ser Frölunda rea ut biljetter utan större resultat.



Marknadsföring. Jag är ingen expert på området men det är väldigt få som vet att det är slutspel i Göteborg till exempel. Hur man bäst når ut finns det flera bolag som kan hjälpa till med. Självklart måste Frölundas VD Christan Lechtaler väga kostnad mot intäkt här. Man kan ju dock säga att han haft ganska många möjligheter att testa flera olika sätt och företag under säsongen för att lista ut vilket som ger mest effekt. Sen finns det många som skriver om Frölunda som journalister, bloggare och fans. Frölunda borde komma på enkla sätt att hjälpa dem att nå ut till fler och göra så att de skriver mer om Frölunda (helst självklart i positiva ordalag då).



Arenaupplevelsen. Höja underhållningen på isen skulle ju vara självklara första valet men då krävs det mer pengar och bättre spelare, kanske ändring i reglerna som ger mer mål och tillåta slagsmål som vad än alla säger ALLTID höjer volymen i arenan.

Sen är det ju stämningen i arenan som är det viktigaste. Efter att ha sett Djurgården mot Färjestad igår så förstår man enkelt att det är klacken och dess ledare som fixar det och INTE någon DJ likt USA. Just här skiljer sig hockeykulturerna i Nordamerika och Sverige mycket. Ja, hur får man då en bra klack som ger en bra atmosfär? Först och främst tror jag att man behöver bra personer som leder dem och som får fler personer till klacken. Dessa personer får man undersöka hur man hittar men alla i Scandinavium ser ju enkelt vilka som till exempel står till stor del med ryggen mot matchen. Dessa personer borde givetvis få sina säsongskort gratis och jag föreslår även att man skall avlöna dem (om de vill självklart) på ett rättvist sätt om de skulle dra mer folk till klacken. Sen skulle ett samarbete mellan klacken och DJn i arenan vara bra för alla och detta kan ju inte vara svårt att fixa.



Sen finns det till exempel många Facebook grupper gällande Frölunda. Vilka leder dessa? Kan man samarbeta med dem på något sätt? Måste till exempel vara en väldigt tacksam grupp att erbjuda rabatterade biljetter till.



Sen vad gör de som leder klackarna i IFK, Häcken, GAIS, ÖIS, Sävehof och många fler när deras lag inte spelar? Det är ju inte ovanligt att till exempel fotbollsfans i Göteborg gillar hockey. Testa att bjuda in dem till Scandinavium och se om de kan skapa stämning. Tror Djurgården testat detta. Sen säger jag självklart inte att huliganfasoner är något man accepterar inom hockeyn så de måste självklart bete sig.



Många tycker kanske att jag bjuder in väldigt många här men med tanke på att man bjuder in skolklasser till höger och vänster vilket i sig är bra så tror jag inte det är några större bekymmer att bjuda in några hundratals fans. Sen behöver man inte bjuda alla utan ge halva priset kanske, dock vet ju alla att gratis är gott.



2017-03-14 16:52:34

