SHL skall ha alla pengarna

Ger mig in i denna snedvridna debatt om SHLs nya avtal.

Följ mig på twitter: @PhilipGlucksmanFör er som missat vad som hänt så har i korthet SHL skrivit ett nytt TV-avtal med CMore men även andra avtal med samarbetspartners och sponsorer. Det största TV-avtalet i svenskidrottshistoria på 3,1 miljarder över sex år (Se mer info om avtalet i slutet). Det nya avtalet kommer ge SHL klubbarna cirka 15-20 miljoner kronor mer i bidrag varje år från och med säsongen 2018/2019. Fantastiskt kul tyckte jag när jag läste det! MEN sen såg jag flera artiklar och inlägg som mest gick ut på att framställa alla SHL klubbar och VDn för SHL Jörgen Lindgren som giriga och ohederliga.Ordet girighet betyder ”Ett överdrivet begär av att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad eller snikenhet”.Jag anser att det är en VD eller ordförandesatt vara girig åt sin klubb eller företag inom lagens gränser. Blanda inte ihop detta nu med att personen själv (som karaktären Gordon Geko i Wallstreet) skall roffa åt sig utan att han eller hon skall se till att få in så mycket intäkter som möjligt till klubben/företaget och ha så lite kostnader som möjligt.SHL och klubbdirektörerna agerar därför helt rätt enligt mig när de tar en stor bit av den här ekonomiska kakan som de förhandlat fram. Allsvenska klubbdirektörerna agerar ju självklart emot detta för de vill ju också ha så mycket pengar som möjligt. Det ironiska i det hela är ju att de klubbdirektörerna som garanterat är mest positiva till denna fördelning är Rögle, Leksand, Örebro och Karlskronas. De lag som nyligen var i hockeyallsvenskan (HA) och är väldigt oroliga för att hamna där igen.Det leder mig till nästa argument som det gapas om och det är blir det? Det har väl aldrig varit större ekonomiska skillnader än det är nu men ändå kom Leksand upp förra året. Jag tror snittet de senaste 10 åren varit ett lag per år och jag tror inte det kommer förändras något nu.Säger många andra. Här förstår jag inte riktigt vad man syftar på då. Först och främst hade inte avtalet förhandlats fram av SHL hade det då varit bättre för svenskhockey att det var mindre pengar i SHL (och HA för den delen för de får trots allt också mer pengar med avtalet)? Jag ser inte logiken att det skulle vara bättre för hockeyn i stort att SHL skulle få mindre pengar. Fler kanske syftar på fördelningen, men varför är det bättre för svenskhockey att just HA skulle få mer i bidrag? Skulle inte det bidra till större klyftor mellan HA och division 1 på samma sätt? och är den klyftan då bättre än klyftan mellan SHL och HA? Bäst för svenskhockey skulle i en perfekt värld vara om förbudet hade mer pengar, men vi ser ju hur det gick när förbundet med sina pengar organiserade två VM på hemmaplan i rad (inklusive ett VM-guld), ekonomiskt fiasko. Förbundet får nog gå och tigga hos vår Regering efter mer pengar, återigen några fler som sysslar med ekonomiska fiaskon.Nu när jag förklarat varför SHL och HA är minst lika giriga, och att det fullt naturligt, skall jag gå in på det som debatten borde handla om.Anledningen till att CMore betalar dubbelt så mycket för SHL än för fotbollsallsvenska är. För er som inte vet vad det är ber jag er att googla för det är enkelt att förstå. CMore anser att vi publiken (marknaden) tycker att Europas 18e rankade fotbollsliga (Precis förre Vitrysslands liga på 19e plats och har tydligen gjort en rejäl uppryckning främst tack vare Malmös två fantastiska år där de kvalade till Champions League) är hälften så intressant som SHL och HA. Om man få tro Jörgen Lindgren (VDn för SHL) så görs bedömningen att det dubbla intresset är cirka 90% för SHL och 10% för allsvenska därav denna ekonomiska fördelning av avtalet.Om lönebudgeten för SHL lagen idag ligger på mellan 30-45 miljoner så innebär ju detta att man kan öka lönerna med 30-50% då det inte finns någon kostnad kopplad till denna intäkt. Toppspelarna i SHL tjänar idag upp till 400,000kr/mån. I jämförelse tjänar de svenska toppspelarna i ryska KHL (se länk) som mest 1,000,000kr/mån och Schweiziska NLA ligger de likt Sverige (se länk) men i båda länderna är skatten väsentligt lägre (Cirka 10%). Med det nya tillskottet får SHL ännu mera kraft att konkurrera med de flesta europeiskaklubbarna även om de högsta lönerna med låg skatt fortfarande kommer bli svåra att nå.Om vi leker med tanken att man behåller de spelarna och dess löner man har idag, och använder dessa 15-20miljoner på nya spelare, vilka skulle man kunna locka till sig?Till Frölunda tänker jag givetvis på Fredrik Pettersson. Även Oscar Fantenberg och Carl Klingberg är plötsligt möjliga att få tillbaka. Patrik Zackrisson som allt för länge varit ifrån Frölunda hade varit ett fantastiskt tillskott. Man kanske till och med kunde få se Victor Stålberg i Frölunda om han börjar titta på Europa. Nu tror många att jag riktigt har drömt mig iväg men jag baserar det på att idag tjänar Stålberg $1,100,000 (9,900,000kr) per år (exklusive de pengar han får från det utköpta kontraktet med Nashville). Skatten i USA är mer lik Sverige än Ryssland/Schweiz. Frölunda helt krasst skulle kunna ge honom samma lön 825,000kr/mån som i NHL.Frölunda skulle säsongen 2018/2019 helt möjligt kunna ha en förstakedja som såg ut så här:Fredrik Pettersson - Patrik Zackrisson - Victor StålbergKHL Löner:NLA Löner:Nya avtalet (enligt Aftonbladet)? SHL har kommit överens med C More om ett sexårsavtal, gällande­ tv-rättigheter, från ­säsongen 2018/19–2023/24. ­Avtalet är enligt vad Sportbladet erfar värt drygt:? 3,1 miljarder ­kronor totalt? 520 miljoner kronor per säsong? 37 miljoner var för de 14 klubbarnaEventuella nykomlingar betalar en fallskärm på runt sex miljoner.? Sedan tillkommer centrala ­avtal som ligan tecknar med sponsorer, de senaste åren har det varit runt fem miljoner per klubb. Även den siffran kommer att öka.? En del av den här summan (ett par miljoner per klubb) går till­baka till SHL-organisationen i form av löner och administration med mera.? Klubbarna har fått besked från SHL-ledningen att man under de här sex åren få ut mellan 42–48 miljoner kronor per ­säsong, centrala avtal inräknade.? Det förra fyraårsavtalet med C More var värt 1,3 miljoner kronor (325 miljoner per säsong) och gav de tolv klubbarna (före utökningen till 14 lag) i snitt 27 ­miljoner per säsong.