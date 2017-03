SHL tippnings summering, Frölunda kommer till semifinal och HV71 vinner SM-guld

Min tippning var ganska god återigen, Frölunda vinner över Skellefteå och HV71 vinner Guld

Växjö (1) HV71 (11) Frölunda (3) Linköping (2) Brynäs (7) Skellefteå (4) Färjestad (6) Malmö (9) Luleå (5) Djurgården (8) Karlskrona (13) Örebro (10) Rögle (12) Leksand (14)

SHLs grundserie slutade följande och min tippning innan säsongen ser ni inom parantes:Jag lyckades träffa in alla lag +/- 2 från sina platser (varav 1, 3, 14 mitt i prick) förutom HV71 och Luleå. I Luleå trodde jag lite för mycket på nyförvärven som Julius Junttila, Tim Kennedy och Kael Mouillierat som floppade totalt och missen där blev 4 platser.HV71 miss var brutal från min sida. Förklaringarna är flera till varför och det är också därför jag tror de vinner SM-guld. Målvakten Linus Söderström som jag sa var oprövad har varit fantastisk. Backsidan och dess nyförvärv har fungerat bäst i hela SHL (minst insläppta mål 99) och jag unnar framförallt Christoffer Persson den här framgången och jag har ställt mig själv frågan 100 gånger hur kunde Frölunda och GM Fredrik Sjöström släppa honom?!Jag var förvånad innan säsongen över varför inte HV71 byt ut någon av sina forwards när man förra året gjorde mindre mål än man gjort någon av sina senaste 10 säsonger. Svaret var tydligen ganska enkelt, släpper man in 47 mindre mål än året innan så behövs inga nya (det blev dock 14st fler). Inga forwards sticker heller ut denna säsong. Det skiljer endast 6 poäng mellan 1-6 i HV71 interna poängligan (alla forwards) och det är väl det som är styrkan.Jag tror vägen till SM-guldet kommer bli tuffare än någonsin där man på vägen fram kommer slå ut Färjestad, Frölunda och Växjö. Tuffast blir självklart sista matchen där Växjö besitter en otrolig spets men HV71 starka defensiv blir avgörande.”En bra offensiv vinner matcher, en bra defensiv vinner mästerskap” var det någon som sa och jag tror det avgör årets SM-final.Ni som läste inlägget igår och såg matchen efteråt måste tro att jag har någon sorts magisk kula här hemma. Jag sa att ”defensiven var svag” vilket första perioden var ett starkt bevis på där Frölunda var som yra höns i egen zon och klarade sig enbart på grund av en storspelande Johan Gustafsson. ”Frölunda får inte släppa toppspelare i slottet helt ensamma” skrev jag igår, se höjdpunkterna från igår på Broc Littles 2-2 mål så förstår ni exakt. ”Var inte oroliga för målskyttet och Carl Grundström till exempel”, det gjordes fyra mål varav två var från Grundström som växte minst två klasser efter sina mål.Nu var detta bara en match men jag tycker mönstret är tydligt. Fokusera på att hålla rent i slottet och inget slarv i egen zon så kan man vinna SM-guld annars ut i kvartsfinalen.Jag var glad när jag såg att kvartsfinal motståndet blev Skellefteå, och det tror jag Frölunda var också. Det är 2-2 i matcher i år men jag tycker de matcherna Skellefteå vunnit varit mer tur än skicklighet. Frölunda har haft lätt för Skellefteå i det senaste och det är för att de båda klubbarna har likande spelsätt som är mer öppet. Skellefteå försöker precis som Frölunda spela sig ur egen zon oftast och Frölunda försöker alltid sätt press vilket kommer ge många chanser. Skellefteå spelar ett pressande försvarsspel vilket passar Frölunda som har svårt när det är väldigt tight framför motståndarnas mål. Håller Frölunda bara koll på Joakim Lindström och inte låter honom vandra in i slottet (som senast…) och ta avslut så vinner man ganska lätt tror jag. Skellefteå borde ha fler spelare som hotar och jag tycker faktiskt synd om både Oscar Möller och Axel Holmström så båda haft problem under säsongen som de inte kan rådför. Jimme Ericsson vet ni som läser bloggen har jag absolut INGET till övers för. Han är en ytterst begränsad hockeyspelare som filmar och gör fega och fula saker på isen.Frölunda vinner den här kvartsfinalen för att Skellefteås spelsätt passar Frölunda och för att Frölundas spelartrupp helt enkelt har en högre kvalité än Skellefteås.