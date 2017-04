Svaret på gåtan Frölunda

Jag har svaret på varför 48 timmar kan spela så stor roll för Frölunda.

Många är vi som satt med huvudet i händerna igår kväll. Vad hände? Brynäs utan starka backarna Simon Bertilsson och Elias Fälth skulle ätas upp. En lysande inledning spelmässigt förvandlades till ett fiasko när Brynäs gjorde 3 mål på 4 skott (!). Brynäs orkade till och med skjuta 2 skott till innan perioden var över så skottstatistiken blev 6-13 efter första perioden men 3-0 på tavlan. Godnatt sa jag. Många såg jag ändå som fortsatt hade hoppet uppe i 3 minuter av andra tills John Nybergs hjärnsläpp till passning till en helt fri Oskar Lindblom av alla. Brynäs Kevin Clark som är fullständigt osynlig i Scandinavium ökade ju naturligtvis på förnedringen till 5-0 med sitt andra hat trick i rad på hemmaplan. Om inte de vore nog så fastställde Jonathan Granström Frölundas fiaskomatch till 6-0 när han med en plötslig Linus Klasen teknik fintar bort inbyte Dan Bakala det grövsta.



Hur kunde det bli så här 48 timmar efter en 4-0 seger och med ett konstant övertag de första 10 minuterna?



Det har till och med kommit upp konspirationsteorier som läggmatch men det skrattar jag åt.



Det var inte Johan Gustafssons fel vilket många vill få det till. ALLA de första fyra målen gjordes av fria Brynäsare mellan 0-1,5m från målet (tycker Niklas Wikegård hade en bra analys på detta i sändningen). Jonathan Sigalet stod och sov vi två av målen. En otroligt upphaussad Rasmus Dahlin gav bort pucken i egen zon, var efter med några riktigt turliga Brynässtudsar så gjorde Tomas Zaborsky mål när han var i princip helt ren framför mål.

Detta fruktansvärt naiva försvarsspel som infinner sig hos Frölunda då och då är anledningen till förlusterna som jag tidigare varit inne på. Magnus Nyström på Expressen vill ha det till hybris. Jag vill kalla det något helt annat. Tillfällig Mentalkollaps.

Jag har ingen annan beskrivning på det. Ett lag som tagit sig från ett underläge på 1-3 i matcher för att vinna tre raka är knappast svaga mentalt. Ett lag som många stunder dominerar matcher och vinner den näst senaste med 4-0 är ju heller inte dåliga spelmässigt.



När jag ser bakåt så ser jag dock ett mönster. När Frölunda gjort första målet i årets slutspel så har man vunnit 7 av 8. När motståndarna gjort första målet har man förlorat 5 av 5 (!). Under säsongen vinner man 67% av matcherna man gör första målet (Förra året var den siffran 91%...) och man förlorar 70% av matcherna man släpper in första målet i (Nästa samma som förra året).

Detta är enda förklaringen jag kan komma på. Gör Frölunda första målet blir spelarna mer skärpta i offensiv zon men framförallt blir man mer rejäla och spelar enklare i egen zon. Laget blir nästa omöjliga att slå av något SHL-lag när man spelar i ledning. Det är supertydligt om man tittar på Frölundas matcher objektivt vilket är svårt för mig som Frölundafan. Igår gick man från fantastiska till usla efter bara ett mål vilket är ett tydligt exempel på detta.



Många av er säger säkert att det är idrott och allt handlar om momentum. Det stämmer också men det är extremt tydligt på just Frölunda.



Jag tror det är tydligare på Frölunda på grund av lagets låga ålder (Lägst i SHL) och att det finns mer känslor i laget än i de andra. Många av spelarna vill vidare och vinna mer än i andra lag. Det måste vara så att de blir så oerhört besvikna om det inte går som de vill och precis lika glada när det går som de vill.



Jag har efter ett kaos besök på ticknet.se fått tag i biljetter till matchen imorgon. Jag är övertygad om att Frölunda gör första målet och vinner matchen. Frölunda kan endast besegra sig själva och det gör man inte imorgon.



NU KÖR VI UT NORRLAND UR SLUTSPELET IGEN!



