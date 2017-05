Drömdebut för Henke och Bäckis

Henrik Lundqvist och Niclas Bäckström stod båda för en imponerande insats under kvällen. Sverige hade svårt med de snabba danskarna och man höll på att ge bort matchen genom ett flertal onödiga utvisningar. Men när det som mest behövdes fanns Henrik i kassan och spikade igen och på andra sidan isen gjorde Bäckström både mål och assist.

Sveriges laguppställning

Matchfakta:

Ett kaxigt Sverige kom ut och tog för sig direkt i matchinledningen. Det hann inte gå långt innan den pigga starten hade gett utdelning. Lundqvist var oväntat kvällens första målgörare men sättet han gjorde det på höll absolut högsta klass när han satte pucken högt vid målvaktens närmsta stolpe. Sverige började efter halva perioden att dra på sig onödiga utvisningar och Danmarks sporadiska anfall blev allt vanligare och längre. Tack vare lite tur och mycket bra spel av boxplay-spelarna kunde Sverige behålla sin ledning in i mittenperioden.Utvisningarna fortsatte för svenskarna och den andra perioden innehöll inledningsvis bara farligheter för de rödvita.Efter en lång och tung press från Danmark lyckades Sverige vända på spelet och utökade sin ledning genom den nykomponerade förstakedjan, Lindberg vinner pucken och passar till Klingberg som i sin tur assisterade Nylander som iskallt väntade ut Danmarks målvakt. Nylander och Bäckström hittande varandra på ett exemplariskt sätt under hela matchen och i slutet av den andra fick publiken se hur vackert och framgångsrikt det här samarbetet kan bli. Efter fint förspel mellan de båda hittade Bäckström Nylander på den bortre stolpen som i öppen kasse satte sitt andra och Sveriges tredje mål.Svenskarna höll ihop laget och gjorde det svårt för danskarna att komma igenom men deras rörliga anfallsspel och höga forechecking ledde stundtals till ett par farliga lägen. King Henrik agerade under matchen stabilt och fick chansen att visa hur bra han är efter att Danskarna vann pucken högt och kom i en snabb omställning. Farligt läge med tre mot en men Henrik visade klass och följsamt i sidled räddade han i sista stund. Minuten senare kunde han dock inte stå emot längre och återigen var det en farlighet som uppstod efter att Danmark vunnit pucken i offensiv zon. Passning in framför mål och Morten Madsen satte den högt på Henriks blockhand-sida.Sverige försökte ta tillbaka initiativet i matchen efter målet. Man blev bättre på att spela pucken med fart och hade bra kontroll på pucken när man väl hade den. Ehlers var Danmarks bästa spelare under matchen och trots att Sverige började ta tillbaka matchen så kunde han relativt obehindrat åka ett helt varv i Sveriges zon innan han spelade fram Markus Lauridsen . Direkt efter målet fick Sverige powerplay och där presenterade sig Niclas Bäckström på allvar när han stängde igen matchen med ett snyggt direktskott från tekningscirkeln.---28 Elias Lindholm – 49 Viktor Rask – 92 Gabriel Landeskog 15 Oscar Lindberg –19 Nicklas Bäckström – 29 William Nylander18 Dennis Everberg – 34 Carl Söderberg – 71 William Karlsson16 Marcus Krüger – 20 Joel Lundqvist – 22 Joel Eriksson Ek48 Carl Klingberg6 Anton Strålman - 77 Victor Hedman 23 Oliver Ekman-Larsson - 25 Jonas Brodin 3 John Klingberg - Alexander Edler5 Philip Holm35 Henrik Lundqvist (31 Eddie Läck)---Målen: 0–1 Joel Lundqvist (Krüger och Eriksson Ek), 0–2 William Nylander (J Klingberg och Lindberg), 0–3 William Nylander (Bäckström), 1–3 Morten Madsen (Ehlers), 2–3 Markus Lauridsen (Ehlers)