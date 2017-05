Enkel seger mot Finland

Tre kronor var på förhand storfavoriter i semifinalen mot Finland. Någon riktig spänning blev det inte utan mest en transportsträcka. Sverige vann med 4-1 och i finalen väntar Kanada.

Efter att ha besegrat Schweiz med 3-1 så var det dags för Tre kronor att ställas mot ärkerivalen Finland. Våra grannar i öster har stundtals fått utstå mycket hård kritik för årets världsmästerskap, men har ändå kunnat ta sig vidare till semifinal efter en seger mot USA med 2-0.



Perioden inleds med att Finland anfaller och får ner spelet i den svenska zonen under början av matchen. Stax efter får Tre kronor en offensiv tekning där Nicklas Bäckström tar hand om pucken och skickar den klockrent bakåt. Alexander Edler gör inga misstag utan kan se till att Sverige tar en tidig ledning i matchen. Det dröjer dock inte många minuter innan Joonas Kemppainen kan kvittera till 1-1 med assist på Juhamatti Aaltonen. Chansen uppkom efter väldigt passivt försvarsarbete av Sverige



Strax efter kvitteringen så blev det spel i fyra mot fyra efter att Joel Eriksson Ek och Jani Lajunen fått varsin tvåa för roughing. Inget av lagen kunde få till något mål i den spelformen. Resten av perioden präglades av ett böljande spel med en hel del kontringar åt respektive håll. Något mer mål blev det dock inte och perioden slutar 1-1 och Sverige vinner skotten med 11-5.



Sverige inleder period nummer två genom att ta tag i spelet och man stoppar effektivt finska kontringar. En bit in i perioden såf får Tre kronor chansen i powerplay och det tar bara sju sekunder innnan man nätar. Efter en säker tekning så skickar John Klingberg in pucken från backposition. Finska målvakten är då rejält skymt av Oscar Lindberg som gör ett väldigt fint jobb framför målet. Den svenska ledningen gör dock att Finland får lite extra energi och de skapar några bra chanser framför Henrik Lundqvist. De lyckas även få med sig en utvisning när Tre kronor fortsätter sin tradition att åka ut på grund av för många spelare på isen. Sverige lyckas hålla undan och fortsätter att visa upp ett bra boxplay. I den andra hälften så var det dags för ännu ett powerplay för Sverige. Återigen är spelet i numerärt överläge av hög klass och man utökar till 3-1 genom William Nylander som får en fin passning av Nicklas Bäckström. Tre kronor fortsätter att skapa chanser och får ännu en chans i powerplay, men den gången lyckas Finland hålla tätt. Perioden vinner Sverige med 2-0 och skotten med 15-6.



Den sista perioden inleds i spel fyra mot fyra efter att lagen fått varsin spelare utvisad för roughing. Något mål blir det inte i det läget. Stora delar av perioden känns det som om Tre kronor spelar av matchen och det skapas inte några hetare chanser. I den sista hälften av perioden kommer 4-1. Genom ett skott av Joakim Nordström från ena tekningscirkeln så går pucken via stolpen in i Finlands mål. Våra grannar i öster avslutar matchen genom att verkligen försöka att reducera, men trots en puck i stolpen så blir det inget mål. Perioden vinner Sverige med 1-0 och matchen med 4-1. Imorgon söndag väntar final mot storfavoriten Kanada.



Sveriges laguppställning:



28 Elias Lindholm - 49 Victor Rask - 92 Gabriel Landeskog

15 Oscar Lindberg - 19 Nicklas Bäckström- 29 William Nylander

18 Dennis Everberg - 42 Joakim Nordström - 71 William Karlsson

20 Joel Lundqvist - 22 Joel Eriksson Ek - 34 Carl Söderberg

16 Marcus Krüger





6 Anton Strålman - 77 Victor Hedman

23 Oliver Ekman Larsson- 25 Jonas Brodin

3 John Klingberg - 24 Alexander Edler

5 Philip Holm





35 Henrik Lundqvist (30 Viktor Fasth)





Sverige - Finland 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)



Första perioden:

1-0 (01:49) Alexander Edler (Nicklas Bäckström,)

1-1 (04:45) Jooas Kempainen (Juhamatti Aaltonen)





Andra perioden:

2-1 (04:36) John Klungberg (Oliver Ekman Larsson, William Nylander) PP1

3-1 (14:52) William Nylander (Nicklas Bäckström) PP1





Tredje perioden:

4-1 (13:52) Joakim Nordström (Marcus Krüger)



Skott: 41-23 (11-5, 15-6, 15-12)

Utvisningar: 3 x 2 - 5 x 2



2017-05-20

