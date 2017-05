Fem dueller att följa i VM-finalen: ”En utmaning värd namnet”

Vilka spelardueller kan det vara värt att slänga ett öga på i VM-finalen?

De stora spelarna förväntas kliva fram i de stora matcherna – och det finns gott om sådana spelare i såväl Kanada som Tre Kronor.



Som vanligt finns det några dueller som kanske kan bli viktigare än andra när VM-finalen ska avgöras. Hur kommer till exempel backpar matchas mot motståndarforwards? Vilken försvarsgeneral kliver fram? Vilka lagkamrater överglänser varandra?



SvenskaFans tittar närmare på fem dueller som det kan vara värt att slänga ett öga eller två på under VM-finalen.



---



Parayko/Vlasic mot Bäckström/Nylander



Tre Kronor har två spelare som har stått ut mer än alla andra – Nicklas Bäckström och William Nylander. Den sistnämnde har varit en kraft att räkna med hela mästerskapet, men nådde en ny nivå när han fick en värdig lekkamrat. Firma Bäckström/Nylander har varit en fröjd att skåda och har i ärlighetens namn varit den enda form av underhållning som det svenska laget har bjudit på.



Vi kan räkna med att Jon Cooper och Kanada kommer lägga mycket fokus på den svenska duon – och det lär innebära att Colton Parayko och Marc-Edouard Vlasic matchas hårt mot dem. Parayko anslöt sent och har under sin korta tid i VM – det har blivit fem matcher – varit mästerskapets främsta försvarare. I partnern Vlasic hittar vi en av NHL:s främsta defensivspecialister.



Parayko och Vlasic blir en utmaning värd namnet för Bäckström och Nylander – och vice versa.



---



Giroux mot Landeskog



Varken Claude Giroux eller Gabriel Landeskog har varit dåliga under VM – men båda två har en nivå till i sitt spel. Giroux, Kanadas lagkapten, står på sex poäng efter nio matcher och Kanadas fantastiska djup gör sannolikt att en aningen för svag produktion inte står ut. Landeskog å sin sida står på fem poäng och har haft det desto tyngre efter en pigg inledning på mästerskapet.



Två stora stjärnor och ledande spelare i sina klubblag som inte riktigt har motsvarat förväntningarna i VM. Vaknar någon till på allvar i finalen?



---



Skinner mot Lindholm



Carolina Hurricanes är välrepresenterade i finalen. På den svenska sidan hittar vi fyra spelare, medan Jeff Skinner är ensam i Kanada. Just Skinner har gjort ett bra VM, med nio poäng på nio matcher. Han är en del av Kanadas fina förstakedja tillsammans med Mark Scheifele och Nathan MacKinnon, och får en hel del förtroende i powerplay.



I Tre Kronor är det Elias Lindholm som har varit mest framträdande av Carolina-spelarna. Han är lagets näst bästa målskytt med fem fullträffar, men har – likt hela sin kedja – inte lyckats bygga vidare på en härlig inledning. Kanske kan någon av lagkamraterna från Carolina kliva fram i en ledande roll i finalen?



---



Parayko mot Hedman



Colton Parayko har en nyckelroll i Kanada. Han spelar mest i laget och är lika skicklig på att dansa på offensiv blålinje som att rensa framför egen målbur. 24-åringen har motsvarat alla förväntningar efter sin sena ankomst och delar nu på andraplatsen i backarnas poängliga.



Tre Kronors försvarsgeneral, Victor Hedman, överglänste Parayko klart i NHL den här säsongen. Men i VM har det varit ombytta roller. Parayko har dominerat fullständigt, medan Hedman har varit en bra bit från formtoppen. Det kanadensiska försvaret är lite mer beroende av Parayko än vad Sverige är av Hedman – men ska Tre Kronor rå på Kanada behöver nog Hedman överglänsa sin motståndare och göra VM:s bästa match.



---



Marner mot Nylander



Två av VM:s mest intressanta unga spelare möts i VM-finalen – och det är två lagkamrater från Toronto. Mitch Marner och William Nylander är en stor del av Maple Leafs framtid, och för dem som inte följer NHL har man visat varför under VM.



Marner har varit en del av VM:s mest underhållande kedjor tillsammans med Travis Konecny och Brayden Point. Han är en av två kanadensare som står på tvåsiffrigt antal poäng (4+7) och ungdomskedjan i Kanada kan bli väldigt obehaglig för Tre Kronor. Nylander å sin sida har bildat ett av VM:s bästa radarpar tillsammans med Nicklas Bäckström. Han är snäppet bättre än Marner i poängligan (7+7), men i Toronto var de helt jämna.



Vilken Toronto-spelare lyckas sätta sin prägel på finalen?

0 KOMMENTARER 131 VISNINGAR NICLAS VIBERG

