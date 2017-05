Finland gjorde bort sig mot Frankrike

Storsegrar för Ryssland, Kanada och USA, men Finland föll mot Frankrike.

Italien-Ryssland 1-10



Ryssland levererade VM:s första tvåsiffriga seger när man körde över Italien. Tidigt i den andra perioden gjorde Italien visserligen 1-2, men kontakten håll inte i sig så värst länge. När mittenakten var avklarad ledde Ryssland med 5-1 och slutsiffrorna skrevs så småningom till 10-1. Fyra spelare – Artemi Panarin, Nikita Kucherov, Vadim Shipachyov och Vladislav Namestnikov – gjorde fyra poäng vardera.



Matchfakta:



Italien-Ryssland 1-10



Första perioden:



0-1 (09:35) Sergei Andronov (A. Barabanov, V. Gavrikov)

0-2 (18:59) Yevgeni Dadonov (A. Panarin, V. Shipachyov) PP



Andra perioden:



1-2 (23:40) Tommaso Traversa (A. Bernard, A. Helfer)

1-3 (24:51) Nikita Kucherov (V. Namestnikov, N. Gusev) PP

1-4 (35:04) Vladislav Namestnikov (N. Kucherov)

1-5 (36:21) Artemi Panarin (S. Mozyakin, V. Shipachyov) PP



Tredje perioden:



1-6 (43:39) Sergei Plotnikov (N. Kucherov, V. Namestnikov) PP

1-7 (45:29) Sergei Mozyakin (V. Shipachyov, A. Panarin) PP

1-8 (45:48) Vladislav Namestnikov (N. Kucheorv, N. Gusev)

1-9 (50:21) Artemi Panarin (S. Mozyakin, V. Shipachyov) PP

1-10 (58:54) Sergei Andronov (A. Barabanov, I. Provorov)



---



Slovenien-Kanada 2-7



Samtidigt som Ryssland körde över Italien tog Kanada en storseger mot Slovenien. Det blev en kanadensisk 7-2-seger efter bland annat ett hattrick av Nathan MacKinnon, som totalt gjorde fyra poäng. Tyson Barrie, lagkamraten från Colorado, noterades även han för fyra poäng medan Travis Konecny noterades för tre assist.



Matchfakta:



Slovenien-Kanada 2-7



Första perioden:



0-1 (04:30) Tyson Barrie (W. Simmonds, T. Konecny)

0-2 (14:36) Nathan MacKinnon (J. Skinner, T. Barrie)

0-3 (16:14) Brayden Point (T. Konecny)



Andra perioden:



0-4 (24:44) Nathan MacKinnon (C. Giroux, C. de Haan)

0-5 (25:43) Nathan MacKinnon (M. Marner, T. Barrie) PP

1-5 (35:44) Jan Mursak (R. Sabolic, K. Pretnar)

1-6 (37:11) Mitch Marner (T. Konecny)



Tredje perioden:



1-7 (47:07) Jeff Skinner (N. MacKinnon, T. Barrie)

2-7 (57:55) Jan Urbas (A. Kranjc, K. Pretnar)



---



USA-Danmark 7-2



Danmark har inlett vem med två raka förluster och i sin andra match var man inte ens nära. USA var storleken större och stod som segrare med 7-2. Såväl Anders Lee blev dubbel målskytt – men Clayton Keller, en av JVM-hjältarna i vintras, var snäppet bättre och gjorde ett hattrick.



Matchfakta:



USA-Danmark 7-2



Första perioden:



1-0 (05:37) Anders Lee (J. Gaudreau, D. Larkin) PP

2-0 (13:06) Clayton Keller (C. McAvoy, N. Schmaltz)

2-1 (16:10) Morten Madsen (N. Ehlers, J. Jensen) PP

3-1 (18:59) Johnny Gaudreau (D. Larkin) PP



Andra perioden:



3-2 (21:08) Nichlas Hardt (J. Jakobsen)

4-2 (34:33) Clayton Keller (N. Bjugstad)

5-2 (37:09) Anders Lee (N. Hanifin, J. Eichel) PP

6-2 (37:37) Brock Nelson (N. Schmaltz)



Tredje perioden:



7-2 (53:00) Clayton Keller



---



Finland-Frankrike 1-5



Florian Hardy storspelade mellan stolparna när värdnationen Frankrike faktiskt körde över Finland. Hardy motade 42 skott samtidigt som hans lagkamrater såg till att Joonas Korpisalo släppte in fem mål. Antoine Roussel nätade två gånger om och Anthony Rech stod för tre passningspoäng.



Matchfakta:



Finland-Frankrike 1-5



Första perioden:



0-1 (14:17) Pierre-Edouard Bellemare (A. Rech, L. Meunier)



Andra perioden:



1-1 (21:33) Mikko Lehtonen (A. Pihlström, M. Rantanen)

1-2 (33:58) Antoine Roussel (P-E. Bellemare)

1-3 (38:49) Valentin Claireaux (J. Janil, A. Rech) PP



Tredje perioden:



1-4 (48:27) Antoine Roussel (A. Rech)

1-5 (57:49) Damien Fleury (T. da Costa) EN



---



Lettland-Slovakien 3-1



Lettland är fortsatt obesegrade efter 3-1 mot Slovakien. Spelschemat blir allt svårare ju längre in i gruppspelet letterna kommer, så alla poäng under inledningen är av största betydelse. Zemgus Girgensons klev fram med 1+1 och faktum är att Lettland toppar Grupp A efter två matcher.



Matchfakta:



Lettland-Slovakien 3-1



Första perioden:



1-0 (10:24) Janis Sprukts (Ri. Bukarts, Z. Girgensons) PP



Andra perioden:



2-0 (27:26) Zemgus Girgensons (Ri. Bukarts, Ro. Bukarts) PP



Tredje perioden:



2-1 (49:09) Michel Miklik (V. Dravecky, M. Hascak) PP

3-1 (50:36) Andris Dzerins (O. Cibulskis, K. Daugavins) PP



---



Norge-Schweiz 0-3



Norge vann premiären mot Frankrike, men fick nu se sig nollade mot Schweiz – som i sin tur tog VM:s andra raka seger. På samma sätt som Lettland behöver Schweiz plocka sina poäng tidigt inför en tuff avslutning, och hittills har de levererat. Noterbart från matchen är att Cody Almond stod för ett mål och två assist.



Matchfakta:



Norge-Schweiz 0-3



Första perioden:



-



Andra perioden:



0-1 (32:04) Reto Schappi (R. Loeffel, C. Almond)

0-2 (34:00) Cody Almond (T. Rufenacht, R. Untersander)



Tredje perioden:



0-3 (49:37) Pius Suter (C. Almond, A. Ambuhl) PP

0 KOMMENTARER 237 VISNINGAR 0 KOMMENTARER237 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-07 22:45:37 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-07 22:45:37

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-07 23:10:44

VM 2017

2017-05-07 22:45:37

VM 2017

2017-05-07 00:57:29

VM 2017

2017-05-06 22:40:36

VM 2017

2017-05-06 22:38:24

VM 2017

2017-05-05 22:56:00

VM 2017

2017-05-05 22:52:45

VM 2017

2017-05-05 22:31:19

VM 2017

2017-05-05 19:26:00

VM 2017

2017-05-05 18:34:00

ANNONS:

Flera stora nationer är igång när VM går vidare under måndagen.Storsegrar för Ryssland, Kanada och USA, men Finland föll mot Frankrike.Ryssland och Kanada tar fokus under den tredje VM-dagen.Schweiz, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Norge vinnare under VM:s andra dag.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändFull rulle när flera lag går in i årets mästerskap.Inför Tyskland - Tre Kronor: dags för första segern?Finland, Tyskland och Kanada vann under premiärdagen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Ryssland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändTre Kronor föll i VM-premiären när Ryssland vann med 2-1 efter straffar.