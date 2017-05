Finland med en viktig seger

USA, Schweiz, Finland och Tyskland vann under onsdagen.

USA-Italien 3-0



USA tog en planenlig seger mot Italien, men segersiffrorna blev kanske aningen mindre än vad många hade trott på förhand. Det var annars New York Islanders-spelarna som såg till att jänkarna vann. Brock Nelson nätade två gånger om, det första målet kom drygt fem minuter in i matchen, och Anders Lee gjorde 3-0-målet.



Efter fyra spelade matcher ligger nu USA tvåa i Grupp A, före såväl Ryssland som Sverige – och på samma poäng som Lettland, men med en match mer spelad. Italien sitter kvar på jumboplatsen



Matchfakta:



USA-Italien 3-0



Första perioden:



1-0 (05:17) Brock Nelson



Andra perioden:



2-0 (25:53) Brock Nelson (D. Larkin) SH

3-0 (27:47) Anders Lee (J. Gaudreau, D. Larkin) PP



Tredje perioden:



-



---



Schweiz-Vitryssland 3-0



Vitryssland fortsätter att förlora och står alltjämt på noll poäng. Nu blir däremot spelschemat aningen enklare under de avslutande tre matcherna, så hoppet är inte helt dött. Schweiz i sin tur hänger på i toppen av Grupp B. Efter en ny seger står man på nio poäng och innehar andraplatsen bakom Kanada.



Matchfakta:



Schweiz-Vitryssland 3-0



Första perioden:



1-0 (17:54) Reto Schappi (R. Untersander, J. Genazzi) PP



Andra perioden:



2-0 (35:29) Andres Ambuhl (D. Hollenstein, R. Loeffel)



Tredje perioden:



3-0 (47:55) Cody Almond (R. Schappi)



---



Slovakien-Tyskland 2-3 efter straffar



Efter den tuffa inledningen har nu Tyskland ett klart mer överkomligt spelschema kvar – och man inledde med två poäng mot Slovakien. Tyskarna gjorde det dessutom efter att ha hämtat upp ett 0-2-underläge med två snabba mål i mittenperioden. Matchen fick senare avgöras i en straffläggning och där blev Dominik Kahun matchvinnare som ensam målskytt.



Matchfakta:



Slovakien-Tyskland 2-3 efter straffar



Första perioden:



1-0 (09:23) Tomas Matousek (T. Zigo, E. Sedivy)



Andra perioden:



2-0 (21:58) Libor Hudacek (M. Cajkovsky)

2-1 (36:11) Patrick Reimer (C. Ehrhoff, D. Kahun) PP

2-2 (36:38) Yasin Ehliz (D. Seidenberg, M. Muller)



Tredje perioden:



-



Förlängningen:



-



Avgörande straff:



2-3 Dominik Kahun



---



Finland-Slovenien 5-2



I början av den tredje perioden gjorde Slovenien 2-2 mot Finland, och återigen såg finnarna ut att kunna gå mot nya besvikelser. Men det oavgjorda resultatet stod sig bara i några minuter – Sebastian Aho och Markus Hannikainen såg till att Finland fick en tvåmålsledning. Matchen punkterades sedan i tom kasse i slutminuten.



Finland klättrade nu upp till tredjeplatsen i Grupp B medan Slovenien ligger kvar som nästjumbo, en poäng före Vitryssland.



Matchfakta:



Finland-Slovenien 5-2



Första perioden:



0-1 (14:21) Anze Kuralt (N. Pem)



Andra perioden:



1-1 (24:06) Veli-Matti Savinainen (J. Honka, T. Sallinen)

2-1 (25:51) Mikko Rantanen (V-M. Savinainen, S. Aho) PP



Tredje perioden:



2-2 (45:50) Rok Ticar (R. Sabolic) PP

3-2 (49:30) Sebastian Aho (M. Rantanen, O. Osala)

4-2 (50:34) Markus Hannikainen (J. Lajunen)

5-2 (59:15) Tomi Sallinen (M. Pyörälä)

