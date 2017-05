Finland till semifinal

Finland slog något oväntat ut USA och avancerade till semifinal.

Matchfakta:

USA var rätt så stora favoriter till att gå vidare ifrån kvartsfinalmötet med Finland. De finska lejonen ville dock annat och genomförde en helt prickfri defensiv insats. Finländarna höll amerikanarna på utsidan matchen igenom och avancerade vidare till semifinal.De inledande 10 minuterna utav matchen så känner lagen på varandra, inga farligheter skapas och det är rent ut sagt en rätt så tråkig inledning.USA tog tag i taktpinnen ju äldre matchen blev, dem var det spelförande laget och hade mest att säga till om. Finland försvarade sig dock bra och fick några vassa kontringar emellanåt. Närmst att näta var amerikanen Brock Nelson, han dribblade sig förbi det finska försvaret och var ensam med Sateri men den finske målvakten räddade dock utan några större problem. Så mycket mer hände det inte under de första 20 minuter och perioden blev därmed mållös.Endast 26 sekunder in på andra perioder drar USA på sig en utvisning. Amerikanen som åkte ut fick endast sitta i utvisningsbåset i drygt 30 sekunder, sen tog nämligen Finland ledningen när Mikko Rantanen slog in en retur ifrån nära håll.Spelet ändrade sig inte i den andra perioden utan det såg ut precis som tidigare, USA hade mest puck men lyckades aldrig skapa några större farligheter på grund av Finlands oerhört stabila försvar.I slutet av mittenperioden så fick USA chansen i powerplay , men inte heller i det numerära överläget lyckades de skapa några farligheter.USA kom ut med lite mer fart under skridskorna i inledningen av tredje perioden och pressade tillbaka Finland något mer än tidigare, dock så hade de fortsatt svårt att skapa några ordentliga målchanser.Finland tog ett stort kliv mot semifinal när de utökade ledningen drygt 7 minuter in på tredje perioden. Juhamatti Aaltonen och Joonas Kemppainen kom i en 2 mot 1 situation, Aaltonen spelade över till Kemppainen som enkelt lade in pucken i ett så gott som öppet mål.I slutet av matchen chansade såklart USA med att ta ut målvakten i hopp om att göra mål. Något mål kom dock aldrig utan Finland vann matchen med 2–0 och avancerade till semifinal.Första perioden:Andra perioden:0–1 (21:01) Mikko Rantanen (V. Savinainen, S. Aho) PP1Tredje perioden:0–2 (46:49) Joonas Kemppainen (J. Aaltonen)