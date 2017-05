Finland vann med nöd och näppe – Tyskland skrällde mot USA

Finland, Tyskland och Kanada vann under premiärdagen.

Finland-Vitryssland 3-2



Det såg ut att kunna gå enkelt för Finland när man premiärspelade mot Vitryssland. 1-0 kom efter knappt tre minuter och ytterligare drygt två minuter senare dubblade man ledningen. Men där tog det stopp och några minuter in i den tredje perioden lyckades Vitryssland kvittera.



Men det blev en finsk seger. Halvvägs in i den sista perioden gjorde Veli-Matti Savinainen 3-2, vilket också blev slutresultatet. Stjärnskottet Sebastian Aho gjorde 1+1 och en fin inledning från hans klubba var viktigt för Finland.



Matchfakta:



Finland-Vitryssland 3-2



Första perioden:



1-0 (02:43) Sebastian Aho (V. Filppula)

2-0 (05:09) Oskar Osala



Andra perioden:



2-1 (38:08) Yegor Sharangovich (M. Stefanovich)



Tredje perioden:



2-2 (44:32) Yevgeni Kovyrshin (R. Graborenko, A. Kostitsyn)

3-2 (49:15) Veli-Matti Savinainen (M. Rantanen, S. Aho) PP



---



USA-Tyskland 1-2



Det som på förhand kanske skulle bli en något sånär bekväm amerikansk seger slutade istället med VM:s första skräll. Framför en härlig hemmapublik var det nämligen Tyskland som stod som vinnare. Tobias Rieder inledde målskyttet i den första publiken och trots ett tungt bombardemang från USA stod Thomas Greiss emot till mitten av den tredje perioden.



Den amerikanska glädjen blev dock inte lång. Bara några minuter senare återtog nämligen tyskarna ledningen. 2-1 stod sig matchen ut och värdnationen tog en mycket meriterande premiärseger.



Matchfakta:



USA-Tyskland 1-2



Första perioden:



0-1 (10:50) Tobias Rieder (P. Reimer, D. Kahun)



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



1-1 (51:00) Connor Murphy (D. Larkin, B. Nelson)

1-2 (53:58) Patrick Hager (D. Seidenberg, P. Gogulla) PP



---



Tjeckien-Kanada 1-4



Förhandsfavoriterna Kanada motsvarade förväntningarna utan att egentligen imponera fullt ut. Det blev en premiärseger mot Tjeckien efter bland annat två poäng av lagkaptenen Claude Giroux och försvararen Tyson Barrie.



Tjeckerna hängde med bra under perioder, men brände också några målchanser man inte har råd att bränna mot en stjärnfyllt kanadensiskt lag.



Matchfakta:



Tjeckien-Kanada 1-4



Första perioden:



0-1 (06:09) Ryan O’Reilly (M. Scheifele, T. Barrie)



Andra perioden:



0-2 (20:55) Mike Matheson (J. Skinner, C. Giroux) PP



Tredje perioden:



1-2 (52:41) Lukas Radil (J. Kovar, J. Voracek) PP

1-3 (54:50) Tyson Barrie (T. Konecny, C. Giroux)

1-4 (59:18) Jeff Skinner, EN

