Grubauer orkade inte stå emot Kanada

Ett bombardemang av Philipp Grubauer gav knapp utdelning och en semifinalplats för Kanada.

Värdnationen Tyskland spretade emot på ett föredömligt sätt mot Kanada. Philipp Grubauer fick mota en hel del skott, men i slutändan orkade man inte stå emot kanadensarna.



Ledningsmålet kom sent i den första perioden. Efter rejäl press i powerplay smällde Mark Scheifele in Ryan O’Reillys passning från nära håll. En tung kanadensisk press höll i sig, men Grubauer lyckades stå emot länge. Det var först i den andra periodens slutskede som Kanada dubblade ledningen. Jeff Skinner plockade upp returen från ett backskott och vinklade in 2-0.



Det där rycket blev däremot aldrig av, tack vare Grubauer. Istället kunde Tyskland reducera i den tredje perioden. Christian Ehrhoff skickade iväg Yannic Seidenberg i ett friläge i numerärt underläge, och ensam med Calvin Pickard gjorde inte 33-åringen något misstag. Men Tyskland orkade inte ta upp kampen mot Kanada. Slutminuterna blev en tung press i den tyska zonen och slutresultatet skrevs till 2-1.



Sett till dominansen borde Kanada vunnit med större siffror, men Grubauers storspel – han fick 50 skott på sig – höll nere siffrorna.



I och med segern säkrade alltså Kanada semifinalplatsen. Där ställs man nu mot Ryssland – och som vanligt när de två stormakterna drabbar samman lär det bjudas på stor underhållning.



---



Matchfakta:



Kanada-Tyskland 2-1



Första perioden:



1-0(17:11) Mark Scheifele (R. O’Reilly, M. Marner) PP



Andra perioden:



2-0 (38:08) Jeff Skinner (M. Matheson, M. Scheifele)



Tredje perioden:



2-1 (53:21) Yannic Seidenberg (C. Ehrhoff) SH

