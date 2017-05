Inför Danmark-Sverige: Henrik Lundqvist i kassen

Tre Kronor får finfina förstärkningar inför matchen mot Danmark.

Sverige behöver fortsätta plocka poäng för att hänga på toppen av Grupp A – och man gör det med härliga förstärkningar i laget. Såväl Henrik Lundqvist som Oscar Lindberg och Nicklas Bäckström har anslutit till laget och i alla fall de två förstnämnda spelar mot Danmark.Nedsläpp sker klockan 20:15 under söndagskvällen.Fokus inför matchen landar så klart på Henrik Lundqvist, Nicklas Bäckström och Oscar Lindberg, de tre sista NHL-förstärkningarna för Rikard Grönborg och Tre Kronor. New York Rangers-duon Lundqvist och Lindberg ska gå direkt in i laget mot Danmark, medan Bäckström – som landar i Köln under söndag förmiddag, tills vidare får ses som ett frågetecken, men det skulle inte förvåna om även Washington-centern spelar.Lundqvist och Bäckström behöver ingen närmare presentation. Båda två tillhör toppskiktet i NHL, men Lundqvist kommer från en något svajig säsong och övertygade inte alltid i slutspelet. Oscar Lindberg har etablerat sig i Rangers och stod för pigga insatser i bottom-6 under slutspelet.Som om det inte räcker med den trion är även Oliver Ekman Larsson aktuell för spel. Försvararen har missat två matcher på grund av sjukdom, men mycket tyder på comeback mot Danmark.- Det kändes bättre än vad jag hade förväntat mig så förhoppningsvis mår jag bra i morgon, berättade Ekman Larsson för Hockeysverige efter lördagens träning.Tre Kronor står på tio poäng efter fem matcher, vilket inte alls är något katastrofalt, i synnerhet inte som man har mött både Ryssland och USA. Men spelet har inte övertygat. Mot ryssarna och amerikanerna svajade svenskarna till när skickliga och kvicka motståndare satte fart.Mot de mindre nationerna har Sverige gått rent, men prestationerna har lämnat mer att önska – trots 7-2 mot Tyskland och 8-1 mot Italien. Viktor Fasth har inte direkt storspelat i kassen och Sveriges powerplay har sett direkt svagt ut en längre tid – så nog är det välkomna förstärkningar man får i form av Lundqvist och Bäckström.Nu har Tre Kronor en relativt enkel avslutning. Efter söndagens match mot Danmark ställs man mot Slovakien i gruppspelets sista match och allt annat än sex poäng är underkänt. Ryssland och USA, etta och tvåa i gruppen, möts på tisdag – så gör Tre Kronor sitt jobb finns det definitivt goda chanser att klättra från tredjeplatsen.Danmark är i något av en lustig sits under det här mästerskapet. I form av värdnation kommande VM kan man inte degraderas och kanske kan den tryggheten gynna laget under avslutningen. Något slutspel blir det inte, men kanske kan en skrällpoäng mot Sverige och en seger mot Italien i alla fall skicka härliga signaler till hemma-VM om ett år.Nikolaj Ehlers var inför VM allmänt ansedd som en av de mest intressanta spelarna – men 21-åringen har inte lyft. Även om omgivningen inte är vad han är van vid från Winnipeg så kan man kräva mer än bara två poäng efter fem matcher.I Danmark är det annars gamle Morten Green som är poängbäst, med tre poäng (1+2). En handfull spelare, varav flera spelar i Sverige till vardags, står på två poäng. Danskarna ska egentligen inte ha någon större chans mot Sverige, utan får som bäst sätta sina förhoppningar till att Sverige vaggas in i någon form av falsk trygghet efter de senaste förstärkningarna.---Morten Poulsen, DanmarkMorten Poulsen var tidigare en pålitlig poängplockare i Oskarshamn, men spelar numera sin hockey i Finland. I VM har det blivit två mål och han delar därmed den interna skytteligaledningen med Nichlas Hardt.Nicklas Bäckström, SverigeEtt givet alternativ – om han spelar, vilket han borde kunna köra. Nicklas Bäckström är en toppcenter i NHL och var Washingtons poängbästa spelare i såväl grundserien som slutspelet. 29-åringen är en playmaker av högsta klass och har alla möjligheter att lyfta det svenska spelet i numerärt överläge.---VM, gruppspeletKöln, Tyskland14/5 20:15TV4 och C More