Inför Kanada-Ryssland: Kanadas första riktiga test

Två lag med enorm offensiv potential gör upp om en finalplats.

Det vankas stormöte och klassunderhållning när Kanada och Ryssland drabbar samman i lördagens tidiga semifinal. Vilken av guldfavoriterna tar sig till final?



Nedsläpp sker klockan 15:15.



Kanadas första riktiga test



Kanada dominerade kvartsfinalen mot värdnationen Tyskland, men en storspelande Philipp Grubauer höll ner siffrorna rejält. Trots 50 skott på mål blev det bara kanadensisk seger med 2-1, men uddamålssegern var egentligen inte hotad. Den tyska reduceringen kom sent i den tredje perioden och Kanada stod emot alla försök till en slutforcering när man lyckades spela av de sista minuterna i offensiv zon.



Mark Scheifele och Jeff Skinner blev målskyttar i kvartsfinalen och får symbolisera den härliga bredden som Kanadas offensiv består av. Nästan alla forwards av betydelse har fått igång produktionen – och i täten hittar vi Nathan MacKinnon (5+7) och Mitch Marner (4+7). Just Marner har bildat en mycket rolig kedja tillsammans med Travis Konecny och Brayden Point.



Även försvaret imponerar och Colton Parayko har med råge ersatt den skadade Tyson Barrie. Marc-Edouard Vlasic är alltid en tillgång när motståndet blir tufft och Mike Matheson bidrar i skuggan av större namn. Calvin Pickard går in i semifinalen med VM:s näst bästa räddningsprocent (93,62), men kan man lita på honom fullt ut?



Under gruppspelet imponerade Kanada, trots att man definitivt såg ut att kunna ha en växel till i laget. Kvartsfinalen mot Tyskland var ett steg i den riktningen – och nu sätts man på prov på allvar för första gången i VM, när man jagar sitt tredje raka guld. Hur hanterar man den utmaningen?



Har Ryssland övertaget?



I gruppspelet var det USA och Ryssland som såg fräschast ut, och man tog också hand om de två topplatserna i Grupp A. Men i kvartsfinalen snubblade amerikanerna till rejält och lyckades inte resa sig mot Finland. Ryssland motsvarade däremot förväntningarna mot Tjeckien.



Tjeckerna stod för en pigg inledning och fick rejält tryck på Ryssland. Ett powerplay såg dock till att ryssarna fick en väg in i matchen – och den chansen tog man. Två fina mål med några minuters mellanrum gav Ryssland initiativet, som man inte släppte. Tjeckien stod emot föredömlig tack vare målvakten Pavel Francouz och man saknade inte chanser. Ryssland var helt enkelt bara storleken större.



De stora namnen har som vanligt burit fram Ryssland. Nikita Kucherov och Artemi Panarin nätade i kvartsfinalen och fortsätter att imponera tillsammans med Vadim Shipachyov, Nikita Gusev, Yevgeni Dadonov och Evgeni Kuznetsov, där den sistnämnda tog lite tid på sig att vakna till efter den sena ankomsten. Längst bak har Andrei Vasilevsky storspelat och går in i semifinalen med VM:s bästa räddningsprocent (94,61).



Det är två jämna lag som påminner mycket om varandra som nu möts i semifinalen. Båda målvakterna har matchvinnaregenskaper och det dryper av offensiv potential rakt igenom båda lagen. Kanske har Ryssland en fördel av att man har testats ordentligt under gruppspelet när man nu jagar sitt första VM-guld sedan 2014.



---



Håll ögonen på:



Colton Parayko, Kanada



Förlusten av Tyson Barrie kunde mycket väl ha blivit kännbar för Kanada, men Colton Parayko kom in och gav laget ytterligare en dimension. Den väldige försvararen kan dominera över hela isen och har stått för tre mål och totalt fem poäng på sina fyra matcher.



Evgeni Kuznetsov, Ryssland



Evgeni Kuznetsov kom in sent när Washingtons slutspel tog slut och han tog lite tid på sig innan han fick upp farten. Men i kvartsfinalen visade han sin väldiga skicklighet och serverade exempelvis Nikita Kucherov till 2-0 på ett väldigt fint sätt.



---



KANADA-RYSSLAND

Vad? VM, semifinal

Var? Köln, Tyskland

När? 20/5 15:15

Hur? TV4 och C More

