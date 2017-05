Inför Kanada-Sverige: Kanada går för tredje raka guldet

Orkar Tre Kronor rå på ett Kanada som har imponerat något oerhört?

Kanada stod för en mäktig vändning mot Ryssland när man säkrade finalplatsen. Tre Kronor hade en betydligt mer bekväm resa mot Finland. Sverige är i final för första gången sedan 2013, medan Kanada kommer med två raka VM-guld bakom sig. Kanadensarna är stora favoriter efter starka VM-insatser, men allting kan ske i en enskild match – i synnerhet en final.



Nedsläpp sker klockan 20:45 under söndagskvällen.



Styrkebesked eller orosmoln?



Tre Kronor är i VM-final utan att egentligen ha imponerat. Är det ett styrkebesked? Eller blåser orosmolnen upp inför finalen? Det var klasskillnad i semifinalen mot Finland och svenskarna behövde inte direkt förta sig.



Individuell briljans av i främsta hand Nicklas Bäckström och William Nylander lade grunderna för semifinalsegern. Henrik Lundqvist behövde inte anstränga sig, men såg betydligt bättre ut än tidigare – och har tagit steg i rätt riktning för varje match han har spelat. Den trion måste vara i toppform mot Kanada.



Sverige kommer förmodligen få det jobbigt oavsett vilket, men en final mot 2017 års upplaga av Kanada utan Lundqvist, Bäckström och Nylander i bästa möjliga slag lär bli en övermäktig uppgift.



Utöver den trion har Tre Kronor en mängd spelare som behöver prestera bättre. Mot Finland räckte det med en alldaglig insats spetsat med lite flyt och en handfull härliga individuella prestationer. Nu måste helt enkelt Victor Hedman, Oliver Ekman Larsson, Gabriel Landeskog, William Karlsson, Elias Lindholm och Victor Rask steppa upp.



Som helhet har inte Tre Kronors stomme varit tillräckligt bra. Mot USA och Ryssland – de enda lagen som har spelat på Kanadas nivå i VM – fick Sverige problem. I finalen krävs det en maxprestation – och det börjar med toppspelarna.



Kanada testades – och svarade



Kanada sprang igenom Grupp B utan några större problem. Man snubblade visserligen till mot Schweiz, men var klassen större mot de andra lagen. När Tjeckien och Finland inte kom upp i tillräckligt hög nivå testades man däremot inte på allvar förrän i slutspelet.



Kvartsfinalen mot Tyskland var ett enda långt bombardemang av Philipp Grubauer och trots att det bara blev en uddamålsseger var segern aldrig hotad. I semifinalen ställdes man sedan mot Ryssland – och det blev en härlig drabbning mellan VM:s två bästa lag.



Ryssarna bjöd på två drömmål i klassisk Sovjet-stil när man gick upp till 2-0, men Kanada arbetade sig in i matchen. I en kombination av powerplay och den typiska fysiska forceringen både kvitterade man och gick upp i ledning under slutskedet av matchen. 2-2 kom i den 56:e minuten och av bara farten kom 3-2 dryga minuten senare. Slutresultatet 4-2 fastställdes sedan i tom kasse.



Vändningen är givetvis ett styrkebesked av högsta klass, och det var nyckelspelarna som låg bakom den. Mark Scheifele, Nathan MacKinnon, Ryan O’Reilly och Colton Parayko har alla tillhört Kanadas främsta spelare under mästerskapet – och de hade alla ett finger med i målen mot Ryssland. När Kanada verkligen testades för första gången i VM svarade man på det bästa av sätt.



Favoritskapet på Kanada



Kanada går in i finalen som överväldigande favoriter. Att hävda något annat är att vara naivt blågul. Tre Kronor har inte varit i närheten av att prestera på den nivån som Kanada har gjort under mästerskapet, och i synnerhet inte som man gjorde i semifinalen.



Men allting kan trots allt ske i en enskild match. Tre Kronor har en, i normala fall, målvakt av högsta klass och ett försvar som mycket väl kan stå emot såväl Kanadas tyngd som skicklighet. Lägg därtill spetskompetensen i offensiven och det finns ingredienser för ett VM-guld.



Men det krävs nog att Tre Kronor växlar upp till en nivå som man ännu inte har visat samtidigt som Kanada brände lite för mycket energi i semifinalen och inte presterar som tidigare.



---



Håll ögonen på:



Mark Scheifele, Kanada



Mark Scheifele kommer från en mäktig säsong i Winnipeg och har fått med sig formen in i VM. Han inledde upphämtningen mot Ryssland och de svenska försvararna måste se upp med honom.



Nicklas Bäckström, Sverige



Nicklas Bäckström är Tre Kronors katalysator och stora nyckel i offensiven. Det mesta går via honom och han är en av få svenska forwards som kan mäta sig med de kanadensiska motsvarigheterna.



---



KANADA-SVERIGE

Vad? VM, final

Var? Köln, Tyskland

När? 21/5 20:45

Hur? TV4 och C More

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-20 23:04:52

