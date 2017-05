Inför Kanada-Tyskland: Lyckas Kanada växla upp?

Kan hemmapubliken bära fram Tyskland till en skräll mot Kanada?

Kanada-Tyskland i en kvartsfinal är både en drömmatch och ett mardrömsmotstånd för värdnationen Tyskland. Intresset för matchen lär vara på topp, men å andra sidan lär också motståndet i allra högsta grad vara svårbesegrat.



Nedsläpp sker klockan 20:15 i Köln. Kan hemmapubliken bära fram tyskarna till en skräll?



Kan Kanada växla upp?



Efter flera misslyckanden i rad har Kanada de senaste säsongerna tagit VM på allt större allvar. Fem raka nederlag i kvartsfinal har förbytts till två raka VM-guld – och 2017 finns det givetvis hopp om ett tredje guld.



Kanada hade inga större problem med att springa hem Grupp B. Man snubblade till mot Schweiz, och förlorade efter förlängning, men gick rent i övrigt. Nu var inte Grupp B direkt den svåraste gruppen, men 19 poäng och 32-10 i målskillnad efter sju matcher är respektingivande – framför allt som Kanada ännu inte har lagt i högsta växeln.



Man har fått ihop en mycket underhållande, och lika effektiv, ungdomskedja i Travis Konecny, Brayden Point och Mitch Marner. Tillsammans har trion gjort 22 poäng (8+14) och ger laget en härlig dimension. Flera nyckelspelare i övrigt har kommit igång – Nathan MacKinnon ligger till exempel tvåa i poängligan – men man väntar också på att Matt Duchene och Wayne Simmonds ska lyfta.



Förlusten av Tyson Barrie var ett hårt slag, men kompenseras å andra sidan med råge i Colton Paraykos ankomst. Kanada har ett djupt lag med farlig spets, men man har inte riktigt kommit igång som exempelvis Ryssland eller USA. Kan man växla upp när det nu vankas slutspel?



Draisaitl spetsar till Tyskland



Värdnationen Tyskland tog sig till slutspel i hög dramatik. Det krävdes nämligen straffläggning i den sista gruppspelsmatchen för att avgöra vilket lag som skulle ta den sista slutspelsplats. Lettland var motståndare i såväl matchen som tabellen, men fick alltså ge sig på mållinjen.



Tyskland gick upp till 2-0 tack vare två snabba mål i den andra perioden – men Lettland kom ifatt och tog ledningen med fyra minuter kvar av ordinarie tid. En utvisning blev dock kostsam för letterna. I det efterföljande numerära överläget kunde Felix Schutz kvittera och skicka matchen till förlängning. Efter en mållös sådan tog straffarna över – och där blev Frederik Tiffels, född i just Köln, ensam målskytt.



Det blev alltså dramatiskt värre när Tyskland säkrade kvartsfinalplatsen, men innan dess hade man gjort ett fint gruppspel. Framför allt är det premiärsegern mot USA som imponerar. Mot Sverige och Ryssland fick man däremot klart större problem, vilket kanske inte bådar gott inför matchen mot Kanada.



Man har lyckats sprida ut sin produktion på flera spelare, men Dominik Kahun och Dennis Seidenberg står ut i den interna poängligan. Under mästerskapet anslöt dessutom Leon Draisaitl och spetsar till laget något extremt. I Draisaitl har tyskarna en spelare som kan mäta sig med vem som helst i VM och ska man skrälla är det nog hos honom som matchvinnarpotentialen finns.



---



Håll ögonen på:



Mitch Marner, Kanada



En finurlig 20-åring som kan göra det mesta med en puck. Mitch Marner har stått för tio poäng på sju matcher och kan bjuda på underhållning som få.



Leon Draisaitl, Tyskland



Tysklands största stjärna kom åtta i NHL:s poängliga under grundserien och stod för 16 poäng på 13 slutspelsmatcher. Leon Draisaitl är hela paketet och väl värd entrépengen.



---



KANADA-TYSKLAND

Vad? VM, kvartsfinal

Var? Köln, Tyskland

När? 18/5 20:15

Hur? TV12 och C More

0 KOMMENTARER 25 VISNINGAR 0 KOMMENTARER25 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-17 23:36:51 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-17 23:36:51

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-17 23:36:51

VM 2017

2017-05-17 21:08:56

VM 2017

2017-05-17 18:32:53

VM 2017

2017-05-17 17:31:55

VM 2017

2017-05-16 23:46:49

VM 2017

2017-05-16 22:50:43

VM 2017

2017-05-16 16:09:14

VM 2017

2017-05-16 14:27:53

VM 2017

2017-05-16 13:00:00

VM 2017

2017-05-16 00:20:18

ANNONS:

Kan hemmapubliken bära fram Tyskland till en skräll mot Kanada?Efter ett gruppspel där Sverige blandat väldigt bra insatser med riktigt svaga, så är det nu äntligen dags för kvartsfinal. Motståndet står Schweiz för.Två lag där ungdomarna har framträdande roller gör nu upp om en semifinalplats.Tjeckien blir ett lurigt kvartsfinalmotstånd för Ryssland.Det är lottat och klart inför kvartsfinalerna i hockey-VM 2017.Det blev dramatiskt även under VM:s sista dag med gruppspelsmatcher.Får Tre Kronor ihop helheten? Eller räcker det med individuella prestationer?Sveriges avslutade gruppspelet med 4-2 mot Slovakien.Rösta fram Tre Kronors bästa spelare i hockey-VM!Flera intressanta och avgörande matcher under gruppspelets sista dag.