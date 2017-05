Inför Ryssland-Finland: Matchen som ingen vill spela

Ryssland har imponerat stort och är väldiga favoriter i bronsmatchen mot Finland.

Att vinna ett VM-brons är ingen dålig avslutning på säsongen. Men bronsmatchen är samtidigt matchen som ingen vill spela. Två förlorare ska – i normala fall – försöka rädda hedern, men kanske blir det här året lite annorlunda. En finsk bronspeng vore nämligen en stor framgång. Kan det kompensera för den överlägsna skickligheten i det ryska laget?



Nedsläpp sker klockan 16:15 under söndagseftermiddagen.



Orkar Finland stå emot?



Man är alltid besviken efter en semifinalförlust, framför allt om man aldrig ens var nära att utmana om segern. Men nu är Finland trots allt i en intressant sits. Efter att ha varit utskällda under VM:s inledning spelar man nu om en medalj – visserligen inte om den ädlaste valören, men likväl en medalj.



För Finland vore en bronsmedalj helt enkelt en stor framgång.



Insatserna under mästerskapet i allmänhet och semifinalen i synnerhet vittnar inte direkt om några stora förhoppningar inför bronsmatchen. Men vi har genom åren sett att lagen med guldambitioner inte alltid tar en bronsmatch på allvar, och faktiskt låter det underlägsna laget ta kommandot och sedermera vinna. Finland har ju dessutom faktiskt skickat hem USA tidigare i slutspelet.



I normala fall ska Finland inte har någon större chans mot Ryssland, men man har tillgång till ett gäng skickliga spelare som mycket väl kan maxprestera i en sådan här situation. Sebastian Aho har varit en av VM:s främsta forwards och såväl Mikko Rantanen som Valtteri Filppula kan ställa till med problem för ryska försvarare.



Frågan är bara om defensiven, med målvakten Harri Säteri i spetsen, orkar stå emot de ryska stjärnorna?



Det borde bli en enkel rysk seger…



Tillsammans med Kanada är det Ryssland som har imponerat mest i VM. Semifinalen mellan de båda stormakterna var något alldeles speciellt och ska man börja prata om ”moralisk final” är det den matchen vi ska peka mot.



Men det var Kanada som gick vidare till finalen, och man gjorde det efter en mäktig upphämtning – eller en rysk kollaps, om man så vill. Med fem minuter kvar av matchen hade Ryssland en 2-1-ledning och blicken mot söndagskvällens finalmatch. Två minuter senare låg man under med 2-3 och skulle försöka tvinga fram en förlängning. Det blev ingen slutforcering, utan istället punkterades matchen i tom kasse.



En plågsam förlust blev ett faktum i en match där ryssarna under stunder hade bjudit på ren hockeyporr. Båda målen osade gammal klassisk Sovjet-klass – och når man den nivån mot Finland bör det bli en enkel bronsmatch.



Med Artemi Panarin, Vadim Shipachyov, Yevgeni Dadonov, Nikita Kucherov, Evgeni Kuznetsov och Nikita Gusev i laget ska det, rent logiskt sett, innebära en klar rysk seger. Men det krävs samtidigt att man tar uppgiften på allvar – Finland lyckades trots allt utmanövrera USA i kvartsfinalen.



---



Håll ögonen på:



Nikita Gusev, Ryssland



I skymundan av alla Panarins och Kucherovs hittar vi Nikita Gusev. 24-åringen, som slog igenom på allvar med SKA St. Petersburg den här säsongen, har gjort ett finfint VM. Han förväntas bli kvar i KHL även kommande säsong, men på sikt kan det mycket väl bli en spelare som börjar snegla mot NHL.



Sebastian Aho, Finland



Finland har få spelare som kan mäta sig med de ryska stjärnorna, men Sebastian Aho är inte långt efter. Nio poäng på nio matcher är mycket fina siffror med tanke på omgivningen och skulle Finland lyckas skrälla skulle det inte förvåna om det är Aho som ligger bakom segern.



---



RYSSLAND-FINLAND

Vad? VM, bronsmatch

Var? Köln, Tyskland

När? 21/5 16:15

Hur? TV4 och C More

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-20 23:07:13 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-20 23:07:13

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-20 23:07:13

VM 2017

2017-05-20 23:04:52

VM 2017

2017-05-20 21:36:52

VM 2017

2017-05-20 21:32:42

VM 2017

2017-05-20 17:42:00

VM 2017

2017-05-20 14:55:14

VM 2017

2017-05-19 18:59:18

VM 2017

2017-05-19 18:00:00

VM 2017

2017-05-18 23:37:05

VM 2017

2017-05-18 22:33:52

ANNONS:

Ryssland har imponerat stort och är väldiga favoriter i bronsmatchen mot Finland.Orkar Tre Kronor rå på ett Kanada som har imponerat något oerhört?Tre kronor var på förhand storfavoriter i semifinalen mot Finland. Någon riktig spänning blev det inte utan mest en transportsträcka. Sverige vann med 4-1 och i finalen väntar Kanada.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Finland.Underhållning och dramatik på högsta nivå när Kanada säkrade finalplatsen.Sverige och Finland möts ju som bekant i kvällens semifinal i hockey-VM. Ett rivalmöte där Sverige är favoriter men allting kan hända. Vilka går vidare till final? Svaret får vi senare i kväll.Två lag med enorm offensiv potential gör upp om en finalplats.William Nylander belönas med Svenska VM-klubbens bästemanpris.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändEtt bombardemang av Philipp Grubauer gav knapp utdelning och en semifinalplats för Kanada.