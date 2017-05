Inför Ryssland-Tjeckien: Orkar Tjeckien stå emot Ryssland?

Tjeckien blir ett lurigt kvartsfinalmotstånd för Ryssland.

Ryssland föll i den sista gruppspelsmatchen mot USA och fick nöja sig med andraplatsen i Grupp A. Nu ställs man därför mot Tjeckien, trean i den andra gruppen, i den första kvartsfinalen som spelas i Paris.



Nedsläpp sker klockan 16:15.



Offensiven i fokus, men…



Ryssland har sett fräscha ut under gruppspelet. Offensiven har en kombination av finurlighet och skridskoåkning som få nationer, om ens någon, kan jämföra sig med. Artemi Panarin vann poängligan med 13 poäng (3+10) trots att han missade en match. Vadim Shipachyov, VM:s förmodligen bästa center, delade på andraplatsen. Nikita Kucherov fick nöja sig med tredjeplatsen. På fjärdeplatsen kommer sedan Nikita Gusev, som är något av en doldis i det stjärnfyllda ryska laget.



Men det är inte bara offensiven som bär fram ryssarna, även om det givetvis är den som drar blickarna till sig. Andrei Vasilevsky har varit en av VM:s främsta målvakter, höll nollan vid två tillfällen och avslutade gruppspelet med en räddningsprocent på 93,57.



Under mästerskapets gång har man fått in de två Washington-spelarna Evgeny Kuznetsov och Dmitri Orlov, där framför allt Kuznetsov – även om han inte har övertygat överdrivet mycket hittills – blir en viktig ersättare för skadade lagkaptenen Sergei Mozyakin.



Under gruppspelet gick Ryssland obesegrade in i den sista matchen, där man gjorde upp om gruppsegern med USA. Där bjöds vi på VM:s bästa match – och jänkarna tog en härlig prestigeseger när man säkrade gruppsegern efter 5-3. Ryssland fick därmed nöja sig med andraplatsen i Grupp A och ställs nu mot Tjeckien i kvartsfinalen.



Var står Tjeckien?



Tjeckien förlorade premiären mot Kanada, men vann därefter fem raka matcher. Den sjunde och avslutande matchen, mot Schweiz, kom sedan att avgöra vilket av de två lagen som skulle ta andraplatsen i Grupp B.



Schweiz tog tidigt ledningen och vann så småningom med 3-1 efter mål av Vincent Praplan, Reto Suri och Damien Brunner. Schweizarna fick därmed gå upp mot Sverige i sin kvartsfinal, medan det alltså blev Ryssland för Tjeckien.



Som vanligt de senaste åren är det svårt att förhålla sig till Tjeckien. Det är en motståndare som måste respekteras och som kan nå en hög högstanivå – men de kan också få svårt mot de stora nationerna.



Petr Mrazek är normalt sett en skicklig målvakt i Detroit, men har inte riktigt fått till det i VM. En räddningsprocent på 88,10 är nog inget som skrämmer ryssarna. Försvaret står utan den där toppbacken, men Radko Gudas fysiska spel kan säkert få de ryska spelarna att slänga ett öga över axeln.



Det finns några potentiella matchvinnaren i forwardsbesättningen. Jan Kovar är en toppspelare i KHL, Jakub Voracek är skicklig på att transportera och skydda pucken, och David Pastrnak är – i normala fall – en målskytt av rang. Det blev sju poäng på de sju gruppspelsmatcherna, men bara ett mål – och Tjeckien behöver nog en Pastrnak i god målform om man ska kunna rå på Ryssland.



---



Håll ögonen på:



Evgeny Kuznetsov, Ryssland



Evgeny Kuznetsov kom in sent, när Washingtons slutspel tog slut, och har inte riktigt fått det att lossna. Han är fortfarande poänglös efter två matcher och har inte övertygat allt för mycket i spelet. Men i grunden är det en mycket skicklig center som kan explodera när som helst. Varför inte i en kvartsfinal?



David Pastrnak, Tjeckien



Ska Tjeckien utmana Ryssland behöver lagets bästa spelare vara just bäst. David Pastrnak är en av dem – och ett mål på sju matcher är helt enkelt inte tillräckligt bra. Kanske kan han kliva fram när det behövs som mest.



---



RYSSLAND-TJECKIEN

Vad? VM, kvartsfinal

Var? Paris, Frankrike

När? 18/5 16:15

Hur? TV12 och C More

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-17 17:31:55 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-17 17:31:55

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-17 18:32:53

VM 2017

2017-05-17 17:31:55

VM 2017

2017-05-16 23:46:49

VM 2017

2017-05-16 22:50:43

VM 2017

2017-05-16 16:09:14

VM 2017

2017-05-16 14:27:53

VM 2017

2017-05-16 13:00:00

VM 2017

2017-05-16 00:20:18

VM 2017

2017-05-15 23:39:46

VM 2017

2017-05-15 23:08:07

ANNONS:

Två lag där ungdomarna har framträdande roller gör nu upp om en semifinalplats.Tjeckien blir ett lurigt kvartsfinalmotstånd för Ryssland.Det är lottat och klart inför kvartsfinalerna i hockey-VM 2017.Det blev dramatiskt även under VM:s sista dag med gruppspelsmatcher.Får Tre Kronor ihop helheten? Eller räcker det med individuella prestationer?Sveriges avslutade gruppspelet med 4-2 mot Slovakien.Rösta fram Tre Kronors bästa spelare i hockey-VM!Flera intressanta och avgörande matcher under gruppspelets sista dag.Gruppspelet avslutas med en match mot Slovakien.Ryssland skaffade sig slagläge i Grupp A och Italien stod för ett dråpligt självmål.