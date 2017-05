Inför Sverige-Italien: Inget annat än tre poäng

Tre Kronor är i poängbehov. Då är en seger mot Italien ett måste.

Det svenska VM-laget har inte övertygat fyra matcher in i mästerskapet. Det har blivit två segrar, en förlust efter ordinarie tid och en förlust efter straffläggning – vilket ger sju poäng och en fjärdeplats i Grupp A.



Tre matcher återstår av gruppspelet och med tanke på motståndet – Italien, Danmark och Slovakien – ska det mycket till om en kvartsfinalplats inte ska säkras. Men har man förhoppningar om att utmana om topplatserna i gruppen räcker det inte att man vinner sina matcher, då är man beroende av de andra lagens resultat.



Ryssland, USA och Lettland ska möta varandra under avslutningen, så alla kommer inte gå rent. Men oavsett vilket behöver Sverige vinna. Inte bara för att fjärdeplatsen lär vara viktig att undvika, då man Kanada förmodligen skulle bli motståndare i en kvartsfinal – utan man behöver även slipa formen inför slutspelet.



Förstärkningar på ingång



Tre Kronor har inte riktigt fått någonting att lossna. Defensiven har inte varit dålig, men har samtidigt fått problem mot de andra stora nationerna. Offensiven har varit långt ifrån så pass bra som den faktiskt kan, och bör, vara, även om flera av toppspelarna har producerat bra. Prestationerna har dock varit av varierande kvalitet.



Men Sverige har också fått en rejäl boost – Henrik Lundqvist ansluter nämligen till Köln. New York Rangers säsong tog nyligen slut och nu kommer målvakten in inom kort. Förhoppningen är att han ska vakta kassen i söndagens match mot Danmark.



Även Nicklas Bäckström ska vara intresserad av att förstärka Sverige, men måste först vänta in läkarundersökningen efter säsongen i Washington. Såväl Lundqvist som Bäckström vore välkomna tillskott som både kommer med star power och kvalitet.



Tre poäng det enda



Italien ska inte utgöra något vidare motstånd även för ett Tre Kronor i halvdan form. Man lyckades få med sig en poäng från premiären mot Slovakien, men därefter har det blivit tre förluster under ordinarie tid. Mot ryssarna blev det hela 1-10, medan det blev en mer hedersam 0-3-förlust mot USA.



Man sitter för närvarande på jumboplatsen i Grupp A och behöver föga förvånande plocka poäng för att klättra. En poäng framför dem hittar man Danmark, men danskarna kan inte trilla ur VM i form av värdnation kommande år – så Italien behöver klättra ytterligare om man ska undvika degradering.



Några hot av värde finns det egentligen inte för Tre Kronor. Luca Frigo och Tommaso Traversa har gjort två poäng vardera, och Italien har såväl VM:s sämsta powerplay som penalty kill.



Det ska inte finnas något annat än tre poäng för Tre Kronor.



---



Håll ett öga på:



Elias Lindholm, Sverige



Elias Lindholm fortsätter att producera och har stått för fyra mål efter fyra matcher. Det är enbart Nathan MacKinnon som överträffar det, men mot Italien kan Lindholm mycket väl ta sig förbi femmålsskytten MacKinnon.



Luca Frigo, Italien



Till vardags är Luca Frigo en medioker forward i den österrikiska ligan, men i VM har han blivit Italiens bästa poängplockare, tillsammans med Tommaso Traversa.



---



SVERIGE-ITALIEN

Vad? VM, gruppspelet

Var? Köln, Tyskland

När? 12/5 16:15

Hur? TV4 och C More

