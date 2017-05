Inför Sverige-Lettland: Kan Tre Kronor växla upp?

Tre Kronor ställs mot gruppettan Lettland – och en seger är nog ett måste.

Sverige har inte varit dåliga i VM. Men man har inte heller varit tillräckligt bra. Fyra poäng efter tre matcher är vare sig överdrivet dåligt eller bra när två av matcherna har spelats mot Ryssland och USA.



Men det innebär också att Tre Kronor går in i den fjärde matchen utanför en slutspelsplats. Det är så klart inte ultimata förutsättningar, även om det återstående spelschemat är klart överkomligt, på papperet. Men Tre Kronor behöver se till att börja vinna nu – man bör trots allt inte vara så värst sugna på att riskera få Kanada i kvartsfinalen.



Mot Ryssland hängde man inte riktigt med mot skickligare spelare och mot USA ställde amerikanarnas snabbhet till det en hel del. Det blev en storseger mot Tyskland, men vi ska inte glömma att tyskarna hade gått en tuff match mot USA kvällen innan.



Kan Tre Kronor växla upp?



Fint slagläge i Lettland



En match mot gruppettan brukar innebära ett spännande möte mot Ryssland, Kanada, Finland eller något liknande, men den här gången är det Lettland som står för motståndet.



Lettland är det enda laget i Grupp A som har gått rent hittills. Tre matcher har resulterat i tre trepoängare och fina 8-2 i målskillnad. Nu är det visserligen Danmark, Slovakien och Italien som har stått för motståndet, men maximal utdelning är trots allt respektingivande.



Man har nu skaffat sig ett gott slagläge inför avslutningen, som blir betydligt svårare – med början mot Sverige. Tre Kronor, USA och Ryssland väntar på fem dagar innan man avslutar mot Tyskland, i vad som mycket väl kan bli en direkt avgörande match om en slutspelsplats.



Men kanske kan man undvika en sådan avgörande drabbning om man lyckas ta någon skrällseger i de närmsta matcherna?



Står Merzlikins emot Lindholm & Co?



Tre Kronor har fått bra produktion från flera av sina toppspelare. William Nylander, Elias Lindholm, Gabriel Landeskog, Anton Strålman och Victor Hedman ligger alla på tre poäng, medan Victor Rask är bäst på fyra poäng. Lindholm är lagets bästa målskytt med tre fullträffar.



I mål har Viktor Fasth fått förtroendet i alla tre matcherna, men har inte imponerat allt för mycket. Det vore inte helt orimligt att testa Eddie Läck i någon match. Kanske kan det också bli aktuellt med målvaktsförstärkning från NHL – Henrik Lundqvists säsong tog nämligen slut under tisdagsnatten och kanske lockar ett VM med tvillingbrorsan.



På andra sidan isen har Andris Dzerins stått ut med tre mål, tätt före tvåmålsskytten Miks Indrasis. Elvis Merzlikins har vaktat kassen på ett utomordentligt fint sätt och stoltserar med 97,44 i räddningsprocent. Orkar han stå emot Tre Kronor?



---



Håll ett öga på:



John Klingberg, Sverige



Man ska inte överreagera efter bara tre matcher, men John Klingberg står fortfarande bara på en poäng – vilket är något av en missräkning. Han har varit en pålitlig försvarare i Dallas och behöver steppa upp om Tre Kronor avser gå långt i mästerskapet.



Kaspars Daugavins, Lettland



Lagkaptenen Kaspars Daugavins har varit ett stadigt inslag i det lettiska VM-laget de senaste åren och brukar ha en fin poängskörd. Hittills har det blivit två poäng på tre matcher – och Lettland kan nog behöva några poäng från sin kapten om man ska kunna ta poäng från de stora nationerna.



---



SVERIGE-LETTLAND

Vad? VM, gruppspelet

Var? Köln, Tyskland

När? 11/5 20:15

Hur? TV4 och C More

