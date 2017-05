Inför Sverige-Ryssland: Stormaktsmöte direkt i premiären

Det väntar ett stormaktsmöte redan i premiären. Tre Kronor inleder nämligen VM mot Ryssland.

En av VM:s mest intressanta gruppspelsmatcher inleder mästerskapet under fredagseftermiddagen. Då går nämligen Sverige upp i ringen mot Ryssland. Två av de stora förhandsfavoriterna möts alltså direkt – och vi lär få en kamp mellan svensk defensiv och rysk offensiv.



Matchen börjar klockan 16:15 i Köln, Tyskland.



Baktungt svenskt lag



Efter en tioårsperiod där Tre Kronor tog sig till final fem gånger och spelade hem två guld och ytterligare några bronsmedaljer har det gått desto tyngre. Efter guldet 2013 och bronset 2014 har de två senaste mästerskapen tagit slut redan i kvartsfinalen.



Nu har man goda förutsättningar för att ta en liten revansch över dubbla misslyckanden. Det svenska landslaget har nämligen lyckats locka över flera fina namn från NHL. Det finns många potentiella anledningar – Paris/Köln kan säkert locka mer än tidigare spelorter och OS-osäkerheten spelar säkert in – men oavsett vilket så står vi där med några stora profiler.



Victor Hedman, Oliver Ekman-Larsson, John Klingberg och Anton Strålman utgör kärnan i VM:s på förhand främsta försvarsbesättning och med Eddie Läck bakom den kvartetten står man välutrustade för VM-spel.



Offensiven är långt ifrån lika imponerande, men Gabriel Landeskog, Elias Lindholm och Victor Rask utgör en solid stomme tillsammans med stjärnskottet William Nylander. I Nylander har Tre Kronor sin klart största matchvinnare och det ska bli mycket intressant att följa 21-åringens Tre Kronor-debut.



Motsatsen i Ryssland



Om Sverige kommer få luta sig mot en stark defensiv kommer Ryssland som vanligt med en namnstark offensiv. Man har inte fått över en lika stor skara från NHL som är brukligt, men med Nikita Kucherov och Artemi Panarin i spetsen är forwardsbesättningen trots allt något speciellt.



Bakom den duon hittar vi den tidigare succéduon Vadim Shipachyov och Yevgeni Dadonov samt åldermannen Sergei Mozyakin – tre skickliga och poängstarka forwards. Nikita Gusev smällde in 71 poäng i KHL den här säsongen och Ivan Telegin, framträdande för ett år sedan, återfinns återigen i det ryska VM-laget.



I försvaret får man förlita sig på 20-årige Ivan Provorov och veteranen Anton Belov. En trio unga målvakter gör upp om startplatsen, och oavsett om det blir Igor Shestyorkin, Ilya Sorokin eller Andrei Vasilevsky som får chansen bör man ha en klart kompetent burväktare på plats.



Ryssland har tagit medalj tre år i rad och det senaste guldet kom 2014. Man har ofta stått i framkant under de senaste tio åren och det finns ingenting som säger att man inte bör kunna göra det även 2017. Det ska om inte annat offensiven kunna se till.



---



Håll ett öga på:



William Nylander, Sverige



William Nylander kom från en mycket fin säsong i Toronto, med 61 poäng på 81 matcher. Nu gör han Tre Kronor-debut och den lilla teknikern får en tung roll i den svenska offensiven.



Sergei Mozyakin, Ryssland



Vid 36 års ålder kommer Sergei Mozyakin från karriärens bästa säsong. 60 grundseriematcher resulterade i 85 poäng och i slutspelet blev det 24 poäng på 17 matcher. Har var poäng- och målbäst i KHL och lär ge svenskarna en hel del problem.



---



SVERIGE-RYSSLAND

Vad? VM, gruppspelet

Var? Köln, Tyskland

När? 5/5 16:15

Hur? TV4, C More

0 KOMMENTARER 127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER127 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-05 00:43:29 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-05 00:43:29

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-05 00:49:08

VM 2017

2017-05-05 00:43:29

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

VM 2017

2017-05-04 12:00:00

ANNONS:

Kanada, USA, Finland och Tjeckien kliver in i VM på den första speldagen.Det väntar ett stormaktsmöte redan i premiären. Tre Kronor inleder nämligen VM mot Ryssland.Håll koll på datumen, tiderna och TV-kanalerna för samtliga matcher i VM 2017.Försvaret behöver bära Tre Kronor om man ska undvika ett nytt VM-misslyckande.Vi lägger de stora stjärnorna åt sidan och fokuserar på fem mindre namnstarka spelare.Håll koll på samtliga trupper hos de medverkande länderna i VM 2017.