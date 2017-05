Inför Sverige-Slovakien: Tre Kronor hoppas på andraplatsen

Gruppspelet avslutas med en match mot Slovakien.

Sverige jagar andraplatsen i Grupp A – men man är beroende av att Ryssland besegrar USA under ordinarie tid. Tar man själva en trepoängare tar man då klivet förbi USA, annars stannar man kvar på tredjeplatsen.



Avslutningsmatchen mot Slovakien spelas redan klockan 12:15 under tisdagen.



Formen ska slipas



Tre Kronor har inte övertygat hittills under VM – men för de stora nationerna är gruppspelet trots allt bara en transportsträcka in mot slutspelet. Nu vankas det däremot genrep inför slutspelet och matchen mot Slovakien är inte helt betydelselös.



Sverige kan klättra upp en placering vid seger under ordinarie tid. Men då krävs det samtidigt att Ryssland besegrar USA under ordinarie tid. Alla andra resultat placerar Tre Kronor på tredjeplatsen i Grupp A, då USA som bekant vann mot Sverige för en vecka sedan.



Men framför allt är matchen viktig i jakten på formen. Tre Kronor har haft problem mot såväl Ryssland som USA och har inte alltid övertygat mot de mindre nationerna. Senast blev det 4-2 mot Danmark, men än en gång var inte spelet på topp. Fina prestationer av framför allt William Nylander lyfte dock Sverige.



Tre Kronor har som bekant fått sena förstärkningar i form av superstjärnorna Henrik Lundqvist och Nicklas Bäckström. Duon debuterade mot Danmark och visade sin klass – men gynnas bara av ytterligare en match innan det blir fullt allvar. I synnerhet Bäckström såg ut att ha ett fint samspel med Nylander och den duon blir spännande att följa in i slutspelet.



Profillöst i Slovakien



Slovakien har ingenting att spela för i avslutningen, mer än äran. Kostsamma förluster mot Lettland, Danmark och Tyskland gjorde att man inte hade någon chans på slutspel, utan snarare fick blicka nedåt i tabellen. Nu blir man, oavsett resultat mot Sverige, nästjumbos i Grupp A – men någon degradering blir det inte.



Man fick inte med sig några större profiler till VM, men vi känner i alla fall till bröderna Julius och Libor Hudacek från SHL. Kanske kan också lagkaptenen Vladimir Dravecky och tremålsskytten Michel Miklik ställa till det för svenskarna.



---



Håll ett öga på:



William Nylander, Sverige



William Nylander har gjort ett bra VM, men såg ut att lyfta sig ett snäpp eller två när Nicklas Bäckström kom in. Duon visade direkt kemi och med en sådan lagkamrat kan Nylander åstadkomma stordåd.



Michel Miklik, Slovakien



34-årige Michel Miklik är Slovakien bästa målskytt i VM med tre fullträffar. Det har blivit ytterligare två assist och med totalt fem poäng är han bättre än alla utom fyra svenskar.



---



SVERIGE-SLOVAKIEN

Vad? VM, gruppspelet

Var? Köln, Tyskland

När? 16/5 12:15

Hur? TV4 och C More

0 KOMMENTARER 168 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

