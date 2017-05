Inför Tyskland - Sverige: Dags för första segern?

Inför Tyskland - Tre Kronor: dags för första segern?

Tre Kronor inledde matchen väldigt lovande mot Ryssland, men trots att man tog ledningen i första perioden och hade bud på fler mål så kunde ryssarna både kvittera och vända matchen. Nu gäller det dock att glömma den matchen och se möjligheten att plocka en seger redan under lördagen. En del är att sätta de målchanser man skapar samt ha tålamod och inte bli frustrerade när man möter ett defensivt lagt som Tyskland.



För Tysklands del så stod de för lite av en skräll när de genom en enorm vilja plockade hem segern mot USA. Slutresultatet blev 2-1 för Tyskland och de lär vara rejält laddade för att skräla ännu en gång, nu mot Sverige.



Om vi tittar närmare på Tysklands trupp så är det Felix Schütz som vi känner igen från SHL. Han kom till Rögle under säsongen 2015/ 2016 och har levererat en begränsat med poäng. Under 2016/ 2017 blev det åtta mål och 13 assist på 50 matcher. Värt att notera är att han inte kommer att spela vidare i Rögle under kommande säsong.



Andra namn som är värda att nämna är naturligtvis målvakt Tomas Greiss som till vardags spelar i New York Islanders och har gjort det de senaste två säsongerna. Vidare har vi även backen Justin Krüger från schweiziska Bern samt Dennis Seidenberg.



Helt klart är att Tyskland kan ställa till med problem om Tre Kronor inte är på topp och tyskarna ska inte underskattas på något sätt. Mitt tips är ändå att Sverige vinner med 4-1. Matchen visas på Cmore Live och TV12 imorgon lördag med start 20:15.

CHRISTIAN OLSSON

2017-05-05 22:52:45

