Inför USA-Finland: Ungdomarna står i fokus

Två lag där ungdomarna har framträdande roller gör nu upp om en semifinalplats.

USA imponerade under gruppspelet och tog hem Grupp A. Finland å sin sida har haft en hel del problem och har kritiserats hemma i Finland – men till slutspel tog man sig, som fjärde bästa lag i Grupp B. Ett möte mot USA kan väl bara sluta på ett sätt?



Nedsläpp sker klockan 16:15 i Köln, Tyskland.



Ungdomarna är Finlands hopp



Gruppspelet i allmänhet och vissa enskilda matcher i synnerhet blev en pina för Finland. Premiären mot Vitryssland började så bra med 2-0 efter bara fem minuter, men vitryssarna kom tillbaka till 2-2. Nu lyckades ändå Finland återta ledningen och så småningom vinna matchen, men kanske fick man se tendenser på vad som kunde komma.



Två dagar senare kom det stora bottennappet när värdnationen Frankrike körde över Finland med 5-1. Mot Tjeckien sprang man upp till 3-0 – men föll med 3-4. Allt var däremot inte bara kaos. Mot Schweiz hämtade man upp 0-2 till 3-2 och i slutändan lyckades man säkra en kvartsfinalplats, men vägen dit var nog skakigare än vad man hade hoppats.



Många spelare har föga förvånande haft ett tyngre VM. Målvaktsspelet har inget fungerat tillfredsställande – faktum är det bara är Italien, Slovakien och Slovenien som har en sämre räddningsprocent än finnarna. Man hade nog räknat med fler än fyra poäng av Valtteri Filppula och att Jesse Puljujärvi fortfarande är poänglös är en stor besvikelse.



Ungtupparna Sebastian Aho och Mikko Rantanen har däremot sett fräscha ut, med åtta respektive sju poäng. Det är till 19- och 20-åringen som Finland måste sätta sitt hopp, men USA är en svårhanterlig motståndare.



VM:s yngsta lag har imponerat



För några år sedan hade USA problem att hävda sig i VM. Men under de senare mästerskapen har man tagit kliv framåt. På de fyra senaste åren har man tagit hem två brons, förlorat en bronsmatch och åkt ut i kvartsfinalen vid ett tillfälle. Det är inget överdrivet fantastiskt facit, men klart bättre än de föregående åren, när de bland annat behövde kvala sig kvar i VM.



Numera väljer man ofta att släppa fram ungdomar i VM. Man kommer med lägst snittålder i mästerskapet, men ungdomarna är inte bara utfyllnadsspelare. 18-årige Clayton Keller har gjort sju poäng, 20-årige Dylan Larkin ligger tvåa i den interna poängligan med tio poäng och 20-årige Jack Eichel har hunnit med fem poäng. Dessutom spelar 20-årige Noah Hanifin mest i laget.



Ungdomarna står i spetsen för ett lag med fantastisk snabbhet. Såväl ryssarna som Tre Kronor har fått smaka på det under gruppspelet och USA blev mycket rättvist gruppsegrare. Efter den överraskande premiärförlusten mot Tyskland blev det sex raka segrar, med avslutningen mot Ryssland som kulmen på ett starkt gruppspel.



Man ska nog inte räkna med att USA viftar undan Finland utan ansträngning, men efter gruppspelets uppvisning är man väldiga favoriter. Orkar de finska ungdomarna överträffa de amerikanska?



---



Håll ögonen på:



Johnny Gaudreau, USA



Vid 23 års ålder är Johnny Gaudreau en av veteranerna i det amerikanska laget – och han har sett till att leda laget framgångsrikt. Elva inspelade poäng ger honom en delad tredjeplats i VM:s poängliga och med sex fullträffar är han VM:s bästa målskytt.



Sebastian Aho, Finland



Om Finland ska lyckas rå på USA måste toppspelarna prestera. Ett tungt ansvar faller då på Sebastian Aho, Carolinas 19-åring. På sju matcher har han gjort åtta poäng och forwarden brukar vara underhållande att se på.



---



USA-Finland

Vad? VM, kvartsfinal

Var? Köln, Tyskland

När? 18/5 16:15

Hur? TV4 och C More

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-17 18:32:53 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-17 18:32:53

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-17 18:32:53

VM 2017

2017-05-17 17:31:55

VM 2017

2017-05-16 23:46:49

VM 2017

2017-05-16 22:50:43

VM 2017

2017-05-16 16:09:14

VM 2017

2017-05-16 14:27:53

VM 2017

2017-05-16 13:00:00

VM 2017

2017-05-16 00:20:18

VM 2017

2017-05-15 23:39:46

VM 2017

2017-05-15 23:08:07

ANNONS:

Två lag där ungdomarna har framträdande roller gör nu upp om en semifinalplats.Tjeckien blir ett lurigt kvartsfinalmotstånd för Ryssland.Det är lottat och klart inför kvartsfinalerna i hockey-VM 2017.Det blev dramatiskt även under VM:s sista dag med gruppspelsmatcher.Får Tre Kronor ihop helheten? Eller räcker det med individuella prestationer?Sveriges avslutade gruppspelet med 4-2 mot Slovakien.Rösta fram Tre Kronors bästa spelare i hockey-VM!Flera intressanta och avgörande matcher under gruppspelets sista dag.Gruppspelet avslutas med en match mot Slovakien.Ryssland skaffade sig slagläge i Grupp A och Italien stod för ett dråpligt självmål.