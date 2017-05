Inför USA-Sverige: Tre Kronor blickar uppåt

USA fick upp farten efter premiärförlusten. Hur hanterar man Tre Kronor?

Efter utskåpningen mot Tyskland ställs Tre Kronor nu mot ett betydligt mer meriterat motstånd, nämligen USA – men å andra sidan blev amerikanerna besegrades av just Tyskland i premiären.



USA kommer som vanligt med en ung stomme till VM. Connor Hellebuyck, Noah Hanifin, Charlie McAvoy, Jacob Trouba, Nick Bjudstad, Jack Eichel, Johnny Gaudreau och Dylan Larkin tillhör alla NHL:s framtid – och dessutom är även Clayton Keller och Jordan Greenway med i truppen. Tillsammans med McAvoy var de en del av det amerikanska laget som vann JVM i vintras.



Just Keller smällde in ett hattrick i USA:s senaste match, 7-2-segern mot Danmark.



Sverige kommer också från en 7-2-seger. Efter en skrällseger mot USA kom Tyskland direkt ner på jorden mot Tre Kronor. Det var en jämn tillställning till en början, men under matchens andra hälft drog Sverige ifrån. William Nylander presenterade sig på allvar när han stod för 2+1 och såväl Gabriel Landeskog som Victor Rask gjorde 1+2.



Efter premiärförlusten mot Ryssland har Sverige fått se både ryssarna och Lettland placera sig högre upp i tabellen. Hoppas man placera sig högt upp i Grupp A, och alltså förmodligen få en enklare kvartsfinal, är det viktigt att inte tappa allt för många poäng mot de andra stora nationerna.



I Sverige lär vi få se Elias Lindholm göra comeback. Carolina-forwarden fick kliva av mot Tyskland, men ska nu vara hoppfull om spel mot USA.



Håll ett öga på:



Johnny Gaudreau, USA



Ett fartvidunder som kan flyga förbi i princip vem som helst. Johnny Gaudreau på stor is är en intressant syn och hittills har det blivit 1+1. Tre Kronors backar måste se upp med Calgary-wingern.



William Nylander, Sverige



William Nylander är en mycket underhållande spelare och den klart bästa playmakern i det svenska VM-laget. Han visade flera av sina kvaliteter mot Tyskland och kan förhoppningsvis växa än mer under mästerskapet.



USA-SVERIGE

Vad? VM, gruppspelet

Var? Köln, Tyskland

När? 8/5 20:15

Hur? TV4 och C More

