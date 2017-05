Inför VM 10/5: Dags för Finland att vakna

USA ska sätta press på de andra stora nationerna och Tyskland ska börja vinna.

USA-Italien



Efter snedsteget i premiären har USA tagit full pott. Danmark besegrades med 7-2 och i måndags blev det 4-3 mot Tre Kronor. Det har lett till en tredjeplats i Grupp A med sex poäng efter tre matcher. Johnny Gaudreau har nätat tre gånger om och 18-årige Clayton Keller är snäppet hetare med fyra fullträffar.



Nu har man ett jätteläge att ta tre nya poäng och fortsätta hänga på i toppen. Något annat ser man nog inte hända när det är Italien som står för motståndet – ett Italien som dessutom spelade under tisdagen. Italienarna har lyckats spela ihop en poäng efter tre matcher och allt annat än en storförlust här vore en skräll.



USA-Italien

Grupp A

10/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Schweiz-Vitryssland



När nu samtliga lag har spelat tre matcher är det enbart Vitryssland som står kvar på noll poäng. Nu ska man kanske inte dra allt för stora växlar av den uteblivna poängskörden – man har trots allt spelat mot Finland, Tjeckien och Kanada. Det är de kommande matcherna man ska hoppas kunna ta poäng i. Kanske är det läge för bröderna Kostitsyn att vakna till nu?



Schweiz har varierat sina prestationer under det här mästerskapet. Man var på väg att falla ihop mot Slovenien i premiären, 3-0-besegrade Norge och föll mot värdnationen Frankrike under tisdagen. Men trots det ligger man tvåa i Grupp B och har skaffat sig ett bra utgångsläge i jakten på slutspel.



Schweiz-Vitryssland

Grupp B

10/5 16:15

TV: C More



---



Slovakien-Tyskland



Värdnationen Tyskland har nu klarat av sin tuffa inledning. USA, Sverige och Ryssland har avverkats, och där fick man med sig tre poäng, vilket man förmodligen är väldigt nöjda med. Men tre poäng räcker inte för en kvartsfinal, utan det är nu som tyskarna ska börja vinna.



Kvällsmatchen mot Slovakien är helt öppen – men om tyskarna har haft tuffast möjliga inledning har Slovakien haft det motsatta. Efter den här matchen väntar de tre stora nationerna och hittills har man bara fått ihop tre poäng. En seger mot Tyskland är alltså förmodligen en direkt nödvändighet om man hoppas på slutspel.



Slovakien-Tyskland

Grupp A

10/5 20:15

TV: C More



---



Finland-Slovenien



Finland har haft stora problem under VM och har fått tung kritik hemifrån. 1-5-förlusten mot Frankrike svider mest och tre matcher har gett fem poäng, vilket inte är en allt för kass utdelning sett till hur kritiserade man faktiskt har varit. Lyckas man få ordning på spelet under slutskedet av gruppspelet är en slutspelsplats högst sannolik. En seger mot Slovenien skulle gett ett bra avstamp inför det.



Slovenien i sin tur lär göra upp med Vitryssland i botten av Grupp B. Vitryssland står på noll poäng medan Slovenien i alla fall har lyckats få med sig en pinne, efter en strafförlust mot Schweiz. Några förhoppningar om slutspel har man nog inte, men lyckas man undvika degradering har man gjort ett bra mästerskap.



Finland-Slovenien

Grupp B

10/5 20:15

TV: C More

