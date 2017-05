Inför VM 11/5: Ryssland ska upp i topp

Tre stora nationer går mot planenliga segrar?

Tjeckien-Norge



Tjeckien har slackat efter något i Grupp B och skulle må bra av en trepoängare mot Norge. Som läget är nu har man såväl Norge som Frankrike före sig i gruppen, vilket får ses som en liten överraskning. Man väntar fortfarande på att David Pastrnak ska få igång sitt målskytte – men man kommer att få en fin boost i Vladimir Sobotka. Forwarden ansluter från St. Louis, men det är fortfarande oklart om han kommer i tid till den här matchen.



Norge kommer med två segrar och en förlust bakom sig. Senast blev det 5-1 mot Slovenien och de viktiga offensiva nyckelspelarna har alla kommit igång. Patrick Thoresen toppar den interna poängligan på sex poäng, tätt följd av Ken Andre Olimb på fem poäng. Nu går man upp mot de tre stora nationerna i Grupp B – Tjeckien, Finland och Kanada – innan Vitryssland väntar i gruppspelets sista match.



Tjeckien-Norge

Grupp B

11/5 16:15

TV: C More

---



Ryssland-Danmark



Ryssland besegrade Tre Kronor efter straffläggning och därefter blev det klara segrar mot såväl Italien som Tyskland. Trots att man ”bara” ligger trea i Grupp A – en poäng bakom Lettland och USA – är man förmodligen det laget i gruppen som har sett bäst ut.



Den fantastiska kedjan med Artemi Panarin, Vadim Shipachyov och Yevgeni Dadonov leder det ryska laget föredömligt och har tillsammans gjort 15 poäng. Utöver den trion ser även Nikita Kucherov fräsch ut och ryssarna sitter på flera matchvinnare.



Efter två raka förluster lyckades Danmark få med sig två poäng mot Slovakien under tisdagen. Man är nästjumbos i gruppen och lär få det tufft att nå slutspel – man ska möta både Ryssland och Sverige under avslutningen. Men vem vet – kanske kan Nikolaj Ehlers bära upp danskarna?



Håll ögonen på:



Nikita Gusev, Ryssland



Bakom de stora namnen har Ryssland flera intressanta spelare, varav Nikita Gusev är en. 24-åringen kom fyra i KHL:s poängliga och har flugit lite under radarn hittills. Mästerskapets första mål kom i förra matchen och nu har man fått igång ytterligare en potentiell matchvinnare.



Morten Green, Danmark



Det är Nikolaj Ehlers som tar rubrikerna i Danmark, men det är Morten Green som toppar den interna poängligan. veteranen, som numera spelar hemma i Danmark, har hunnit med tre poäng på tre matcher.



Ryssland-Danmark

Grupp A

11/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Kanada-Frankrike



Kanada har imponerat med tre klara segrar – men har nu drabbats av ett stort bakslag. Tyson Barrie, VM:s förmodligen bästa back hittills, tvingas lämna mästerskapet på grund av skada. Sedan tidigare står det dock klart att Colton Parayko kommer in från St. Louis, vilket är en mycket bra ersättare.



Värdnationen Frankrike har nog överträffat de flestas förväntningar. Man besegrade såväl Finland som Schweiz och är i allra högsta grad involverade i jakten på slutspelsplatserna. Stephane da Costa står på fyra mål medan Antoine Roussel har nätat två gånger. Även Anthony Rechs fyra poäng förtjänar att nämnas.



Kanada-Frankrike

Grupp B

11/5 20:15

TV: C More

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-11 00:38:09

