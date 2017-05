Inför VM 12/5: Värdnationerna behöver vinna

Viktiga matcher spelas i mitten och botten av de båda grupperna.

Tjeckien-Slovenien



Tjeckien fortsätter att gå för en plats i toppen av Grupp B och har tre raka segrar efter premiärförlusten mot Kanada. Senast, under torsdagseftermiddagen, blev det 1-0 mot Norge och två nya poäng. för Sloveniens del har VM, som väntat, inneburit en plats i botten av gruppen. Man kan så klart inte nonchalera den här matchen, men fokus bör trots allt ligga mot lördagens bottenmöte mot Vitryssland – kanske kan den bli direkt avgörande för bottenkampen.



Tjeckien-Slovenien

Grupp B

12/5 16:15

TV: C More



---



Danmark-Tyskland



Tyskland kom ur den tuffa inledningen mot de tre stora nationerna med tre fina poäng. Senast blev det en straffseger mot Slovakien och man står nu på fem poäng. Det ger i allra högsta grad bra förutsättningar inför slutspelsjakten och en seger mot Danmark skulle så klart underlätta ytterligare.



Danskarna i sin tur har problem att lyfta och har bara lyckats spela ihop två poäng, efter en seger mot Slovakien. Nikolaj Ehlers har inte varit lika framträdande som väntat – så vad skulle då passa bättre än islossning mot Tyskland?



Danmark-Tyskland

Grupp A

12/5 20:15

TV: TV12 och C More



---



Frankrike-Vitryssland



Vitryssland har några viktiga matcher framför sig nu. Man är nämligen det enda laget som fortfarande står utan poäng. lördagens match mot Slovenien, en poäng framför i tabellen, kan mycket väl ha fokus – men skulle Slovenien lyckas besegra Tjeckien tidigare under dagen blir matchen mot Frankrike förmodligen livsviktig.



Fransmännen lär ha några tunga ben efter torsdagens tuffa match mot Kanada, där man föll knappt. Man har däremot fortfarande goda chanser på en slutspelsplats i hemma-VM, men då krävs det nog också en trea mot Vitryssland.



Frankrike-Vitryssland

Grupp B

12/5 20:15

TV: C More

0 KOMMENTARER 131 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-11 22:28:22

