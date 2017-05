Inför VM 14/5: USA tar sikte på förstaplatsen

Vi närmar oss slutet av gruppspelet och det spelas viktiga matcher i båda grupperna.

Slovakien-USA



USA har chans att knipa förstaplatsen i Grupp A – man möter nämligen Ryssland i den sista matchen. Men innan dess måste man göra jobbet mot Slovakien, om man inte vill behöva förlita sig på andra lag. Man har kort och gott allt i egna händer.



För Slovakiens del handlar avslutningen om att snygga till siffrorna – efter matchen mot USA väntar Sverige, så man ska nog inte hoppas på så värst många poäng. Framtiden i VM är säkrad då man har övertaget mot Italien efter inbördes möten och Slovenien lär inte ta igen målskillnaden.



Slovakien-USA

Grupp A

14/5 16:15

TV: C More



---



Frankrike-Tjeckien



Frankrike hoppas fortfarande på slutspel, men då lär det krävas en fin poängskörd under de två sista matcherna. Avslutningen mot Slovenien bör innebära tre poäng, men det lär behövas utdelning även mot Tjeckien. Fransmännen har tidigare gjort det bra mot de andra stora nationerna – 5-1 mot Frankrike och 2-3 mot Kanada – så en skräll mot Tjeckien är inte alls omöjlig.



Tjeckien går för andraplatsen i Grupp B och har ödet i sina egna händer. Efter den här matchen väntar Schweiz i avslutningsmatchen och det är just Schweiz som man jagar. Efter premiärförlusten mot Kanada har nu Tjeckien fyra raka segrar och ser luriga ut inför slutspelet.



Frankrike-Tjeckien

Grupp B

14/5 16:15

TV: C More



---



Schweiz-Finland



En viktig match i toppen av Grupp B. Schweiz slåss för att hålla andraplatsen, medan Finland går för en slutspelsplats. En seger skulle givetvis förbättra läget avsevärt för laget som vinner, och en förlust blir kännbar. Schweizarna kommer från en tuff match mot Kanada under lördagskvällen, men å andra sidan lär självförtroendet ha fått sig en boost då man faktiskt lyckades besegra Kanada.



Finland fick med sig en viktig seger mot Norge under lördagen och ligger nu på fjärde plats i gruppen. I avslutningsmatchen ställs man mot Kanada, så en fin utdelning mot Schweiz kan avgöra om man går till slutspel eller ej. Såväl Norge som Frankrike skuggar bakom och förra årets finalister lär sannolikt behöva en seger här.



Schweiz-Finland

Grupp B

14/5 20:15

TV: C More

0 KOMMENTARER 98 VISNINGAR 0 KOMMENTARER98 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-05-14 02:21:24 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-05-14 02:21:24

ANNONS:

Fler artiklar om VM 2017

VM 2017

2017-05-14 02:21:24

VM 2017

2017-05-14 01:00:38

VM 2017

2017-05-14 00:18:09

VM 2017

2017-05-13 11:59:48

VM 2017

2017-05-12 19:25:00

VM 2017

2017-05-12 18:16:00

VM 2017

2017-05-12 02:19:16

VM 2017

2017-05-11 22:42:11

VM 2017

2017-05-11 22:42:08

VM 2017

2017-05-11 22:28:22

ANNONS:

Vi närmar oss slutet av gruppspelet och det spelas viktiga matcher i båda grupperna.Tre Kronor får finfina förstärkningar inför matchen mot Danmark.Ny storseger för Ryssland och Vitryssland tog en livsviktig seger.Två nya forwards ansluter till Sveriges VM-trupp.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Lettland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändTre Kronor tog en klar seger mot Italien, men någon styrkedemonstration var det inte.Tre Kronor är i poängbehov. Då är en seger mot Italien ett måste.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Lettland.Tre kronor tog en tidig ledning i matchen, men det skulle dröja till slutet av matchen innan nästa kom. Trots en stor ineffektivitet i offensiven så kunde Sverige hålla undan och vinna matchen med 2-0Viktiga matcher spelas i mitten och botten av de båda grupperna.