Inför VM 15/5: Kanada och Ryssland går för gruppseger

Viktiga matcher när Norge och Lettland går upp mot Kanada respektive Ryssland.

Danmark-Italien



En avslagen match där inget av lagen har något att spela för. Italien har visserligen teoretiska möjligheter att undvika degradering, men behöver i så fall ta igen elva mål på Vitryssland samtidigt som Vitryssland förlorar mot Norge. Danskarna kan varken trilla ner eller nå slutspel utan kan bara avsluta vackert inför hemma-VM om ett år.



Danmark-Italien

Grupp A

15/5 16:15

TV: C More



---



Kanada-Norge



Norge har chans på slutspel, men då krävs det poäng mot Kanada samtidigt som man har lite flyt i andra matcher. Att man ska skrälla mot kanadensarna känns aningen osannolikt, framför allt som Kanada behöver studsa tillbaka efter felskäret mot Schweiz senast.



Då blev det 2-3 efter förlängning och Kanada tappade poäng för första gången i VM. Man toppar fortfarande Grupp B och kan säkra gruppsegern vid en trepoängare mot Norge, för att i så fall kunna spela mer avslappnat i avslutningen mot Finland.



Håll ögonen på:



Jeff Skinner, Kanada



En skridskoåkare av hög klass som har prickat in formen till VM. Fem matcher har resulterat i sju poäng och en andraplats i den interna poängligan.



Patrick Thoresen, Norge



Norges stora stjärna har levererat under VM. Tre mål och tre assist gör honom till Norges poängbästa spelare och han har definitivt kvaliteter för att störa kanadensiska försvarare.



Kanada-Norge

Grupp B

15/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Ryssland-Lettland



Ryssland går för gruppsegern och Lettland för en slutspelsplats. Även om ryssarna på förhand givetvis är stora favoriter kan det mycket väl bli lite spännande, framför allt som Lettland faktiskt har övertygat hittills. Efter fem spelade matcher står man på nio poäng – men lär också ha blickarna mot avslutningsmatchen mot Tyskland, som man gör upp med om den sista slutspelsplatsen. Vågar man bränna allt för många krafter mot Ryssland med tanke på att man spelar mot Tyskland ett dygn senare?



Även Ryssland går in i den första matchen i en back-to-back. Efter Lettland väntar en direkt avgörande match mot USA om gruppsegern, oavsett hur det går i måndagens match. Ryssarna har allt i egna händer och med den fina offensiven man har till sitt förfogande går man också in i de avslutande matcherna som favoriter.



Ryssland-Lettland

Grupp A

15/5 20:15

TV: TV12 och C More



---



Frankrike-Slovenien



Slovenien förlorade den livsviktiga matchen mot Vitryssland och lär få sikta in sig på degradering, även om man lyckas besegra Frankrike. Värdnationen i sin tur kan inte nå slutspel och har inget att frukta underifrån. Men en trevlig avslutning hemma i Paris är säkerligen något man strävar efter.



Frankrike-Slovenien

Grupp B

15/5 20:15

TV: C More



USA, Tjeckien och Finland stod som vinnare under söndagen.Henrik Lundqvist och Niclas Bäckström stod båda för en imponerande insats under kvällen. Sverige hade svårt med de snabba danskarna och man höll på att ge bort matchen genom ett flertal onödiga utvisningar. Men när det som mest behövdes fanns Henrik i kassan och spikade igen och på andra sidan isen gjorde Bäckström både mål och assist.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Danmark.Vi närmar oss slutet av gruppspelet och det spelas viktiga matcher i båda grupperna.Tre Kronor får finfina förstärkningar inför matchen mot Danmark.Ny storseger för Ryssland och Vitryssland tog en livsviktig seger.Två nya forwards ansluter till Sveriges VM-trupp.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Lettland. Betygsskala: 5 – Mycket bra 4 – Bra 3 – Godkänd 2 – Knappt godkänd 1 – UnderkändTre Kronor tog en klar seger mot Italien, men någon styrkedemonstration var det inte.