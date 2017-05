Inför VM 16/5: Stormötet avgör Grupp A

Flera intressanta och avgörande matcher under gruppspelets sista dag.

Vitryssland-Norge



Vitryssland lyckades undvika jumboplatsen i Grupp B trots fem raka inledande förluster. Man vann däremot ödesmatchen mot Slovenien och såg till att slovenerna hamnade sist. Den sista matchen är helt meningslöst såtillvida att man varken kan klättra eller falla i tabellen. Även för Norges del är matchen av mindre betydelse då slutspelschanserna är borta, men man kan i alla fall snygga till insatsen genom att klättra förbi Frankrike och landa på femteplatsen.



Vitryssland-Norge

Grupp B

16/5 12:15

TV: C More



---



Ryssland-USA



Tisdagens stora match blir direkt avgörande i toppen av Grupp A. Ryssland sitter i förarsätet och behöver ”bara” se till att inte förlora under ordinarie tid. Får man med sig minst en poäng säkrar man gruppsegern, vilket givetvis är attraktivt.



USA behöver alltså vinna under ordinarie tid för att ta klivet förbi ryssarna, men en poäng säkrar också andraplatsen framför jagande Sverige.



Matcherna mellan de stora nationerna är alltid speciella, men det ger en extra krydda när de betyder mycket under gruppspelets sista dag. USA har sett bra ut och har gott om speed i sitt lag. Sexmålsskytten Johnny Gaudreau är alltid intressant och 18-årige Clayton Keller, på fem mål, står även han ut.



Hos Ryssland är det som vanligt Nikita Kucherov, Artemi Panarin, Vadim Shipachyov och Yevgeni Dadonov som man får se upp med. De tre förstnämnda huserar i toppen av poängligan och kan hela tiden bjuda på det där lilla extra. I skymundan av de offensiva stjärnorna har dessutom Andrei Vasilevsky imponerat med VM:s bästa räddningsprocent (95,28).



Håll ögonen på:



Artemi Panarin, Ryssland



Trots att Artemi Panarin har missat en match toppar han poängligan med 13 poäng. Han är en lirare ut i fingerspetsarna och när han är omgärdad av skickliga lagkamrater kan han vinna stora matcher åt sitt lag.



Johnny Gaudreau, USA



Johnny Gaudreau är VM:s bästa målskytt tillsammans med Frankrikes Stephane da Costa och Antoine Roussel. Med sin skridskoåkning och teknik är han ett ständigt hot och kan ställa till med stora problem om de ryska backarna inte är vakna.



Ryssland-USA

Grupp A

16/5 16:15

TV: TV4 och C More



---



Tjeckien-Schweiz



I skuggan av Ryssland-USA spelas det en annan viktig eftermiddagsmatch. Tjeckien och Schweiz gör upp om andraplatsen i Grupp B – och förloraren riskerar att trilla ner till fjärdeplatsen, beroende på hur det går för Finland under kvällen.



Nu kan man ju tycka att det spelar mindre roll om man kommer tvåa, trea eller fyra i Grupp B – då det är någon av Ryssland, USA eller Sverige man ställs mot, och det är givetvis sant till viss del. Oavsett motstånd ställs man alltså inför en tuff uppgift, men en högre tabellplacering är så klart värt att sträva efter.



Tjeckien sitter på andraplatsen inför matchen, en poäng före Schweiz och två poäng före Finland.



Tjeckien-Schweiz

Grupp B

16/5 16:15

TV: C More



---



Tyskland-Lettland



Kvällens stora match spelas mellan värdnationen Tyskland och Lettland – och det är en slutspelsplats som ligger i potten. Lettland och Tyskland ligger båda två på nio poäng efter sex matcher och vinnaren i matchen kommer knipa den fjärde och sista slutspelsplatsen i Grupp A.



Tyskland har fått två dagars vila medan Lettland föll mot Ryssland med 0-5 under måndagskvällen. Kan det tala i tysk favör eller spelar det mindre roll när allt ställs på sin spets? Oavsett vilket kan vi räkna med ett oerhört tryck i Lanxess Arena i Köln.



Tyskland-Lettland

Grupp A

16/5 20:15

TV: C More



---



Kanada-Finland



Kanada säkrade gruppsegern i Grupp B under måndagen och har således inget att spela för. kanske slår man av på takten för att vara så fräscha som möjligt inför slutspelet – eller så vill man slipa formen i största möjliga mån. För Finlands del är slutspelsplatsen redan säkrad, men man har möjlighet att klättra förbi antingen Tjeckien eller Schweiz, beroende på hur det går i den matchen.



Kanada-Finland

Grupp B

16/5 20:15

TV: TV12 och C More

