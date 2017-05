Inför VM 5/5: Lurigt möte väntar Kanada

Kanada, USA, Finland och Tjeckien kliver in i VM på den första speldagen.

Finland-Vitryssland



Finland kommer till start med ett relativt profilsvagt lag. Ur den äldre generationen är det bara Valtteri Filppula av betydelse, men man har i alla fall fått med sig ett gäng yngre toppspelare. Patrik Laine stannade hemma, men istället får vi njuta av Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi och Mikko Rantanen – en stor del av Finlands framtid.



Några större förhoppningar ska vi nog inte ha på det här finska laget innan vi i alla fall har sett dem på isen. Även om man tar hänsyn till eventuella premiärnerver så bör man väl åtminstone kunna klara av premiärmotståndarna Vitryssland. Bröderna Sergei och Andrei Kostitsyn är som vanligt med, men ikonen Alexei Kalyuzhny har tackat för sig.



Finland-Vitryssland

Grupp B

5/5 16:15

TV: C More



---



USA-Tyskland



Tyskland, den ena värdnationen, kliver in i VM under premiärdagen. Genom åren har vi sett tyskarna skrälla här och där – med bronsmatchen 2010 som det tydligaste exemplet – och även om man inte ska räkna bort en värdnation kan nog 2017 bli ett jobbigt VM-år för tyskarna. Thomas Greiss är visserligen en duktig målvakt, men utöver honom ser det tunt ut Tyskland. Tobias Rieder kan säkert hota i offensiv zon men står allt för ensam.



USA kommer som vanligt med ett flertal intressanta unga spelare. Den här gången är det Noah Hanifin, Jacob Trouba, Jack Eichel, Johnny Gaudreau och Dylan Larkin som står ut – och man har dessutom tagit med Clayton Keller, Jordan Greenway och Charlie McAvoy från vinterns JVM-lag. USA står inte på samma nivå som Sverige, Kanada och Ryssland – men den unga stommen gör laget väl värt att följa.



USA-Tyskland

Grupp A

5/5 20:15

TV: C More



---



Tjeckien-Kanada



Efter Sverige-Ryssland står Tjeckien och Kanada för kvällsunderhållningen i Paris. Tjeckerna kommer som vanligt med ett lurigt lag och kan mycket väl ställa till med problem i en premiär. Petr Mrazek var inte helt lyckosam i Detroit den här säsongen, men är i grund och botten en skicklig målvakt. Framför honom kan Radko Gudas rensa föredömligt och Jakub Jerabek – som nyligen signade för Montreal – var en av KHL:s främsta backar den gångna säsongen.



Men det är i forwardsbesättningen som vi hittar den tjeckiska spetsen. David Pastrnak kommer från en mäktig säsong i Boston där hans 70 poäng resulterade i 18:e plats i NHL:s poängliga. Tomas Plekanec och Jakub Voracek är normalt sett pålitliga spelare, men båda två får se den här säsongen som något av ett misslyckande. Vidare är Jan Kovar är fortfarande en toppspelare i KHL och Roman Cervenka är nyttig på den här nivån.



Fredagskvällens motståndare lär dock bli något utöver det vanliga, det brukar ju kunna bli så när man ställs mot Kanada. De har växlat upp seriositeten de senaste åren och efter fem raka nederlag i kvartsfinal stoltserar man nu med två raka guldmedaljer.



Målvaktssidan är ett frågetecken, men såväl försvaret som forwardsbesättningen – i synnerhet det senare – imponerar. Kanada har plockat ihop ett gäng spelskickliga backar som sedan kompletteras med Marc-Edouard Vlasic, en av NHL:s främsta defensivspecialister.



Bland forwards kan man välja och vraka. Samtliga spelare håller hög NHL-klass och man har hittat en bra kombination av olika spelartyper. Det finns tvåvägsforwards av klass i form av Ryan O’Reilly och Sean Couturier. Det finns powerforwards i Wayne Simmonds och det finns spelskicklighet så det räcker och blir över i Matt Duchene, Claude Giroux, Nathan MacKinnon och Mark Scheifele. Dessutom har man med sig några intressanta rookies i Mitch Marner, Travis Konecny, Brayden Point och Josh Morrissey.



Får Kanada bara ordning på målvaktsspelet har man alla förutsättningar för att ta hem sitt tredje raka VM-guld.



Håll ögonen på:



David Pastrnak, Tjeckien



David Pastrnak kommer, lite i skymundan, från en finfin säsong. Han stod för ett saftigt genombrott och ska Tjeckien ta sig långt i det här mästerskapet behöver den tidigare Södertälje-spelaren producera.



Mitch Marner, Kanada



Det dräller av stjärnor i Kanada, men i skuggan av större namn hittar vi Mitch Marner. Toronto-rookien gjorde 61 poäng på 77 matcher – tidernas fjärde bästa rookiesäsong i Maple Leafs. 19-åringen kan skapa någonting ur ingenting.



Tjeckien-Kanada

Grupp B

5/5 20:15

TV: TV12, C More

